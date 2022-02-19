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Гостиницам присвоят «звезды» к 2021 году

Президент РФ Владимир Путин подписан Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. N 16-ФЗ, вносящий серьезные изменения в правила работы гостиниц и туристической отрасли.

Новый закон вводит общероссийские стандарты классификации объектов туриндустрии и предусматривает поэтапное их введение в период до 2021 года

Теперь понятия «гостиница», «средство размещения», «гостиничные услуги», «классификация гостиниц», «классификация горнолыжных трасс, пляжей» закреплены законодательно.

Классификацией объектов будут заниматься аккредитованные организации. Они же будут выдавать свидетельство о присвоении объекту определенной категории, действующее три года. Контролировать эти организации будет федеральный госконтроль.

Введен запрет на оказание услуг без свидетельства о присвоении определенной категории, а также на использование в рекламе, названии гостиницы и деятельности категории, не соответствующей той, что указана в свидетельстве.

За оказание гостиничных услуг без свидетельства о присвоении категории или использовании в рекламе несоответствующей категории вводятся большие штрафы. В частности, юридическое лицо может лишиться от 2,5% до 4% выручки от реализации всех товаров (работ, услуг) за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение. Должностное же лицо оштрафуют на 30-50 тыс. рублей. При этом ИП будут штрафовать как организации, а не как должностных лиц.

Нормы об ответственности будут применяться в отношении гостиниц:

  • с фондом более 50 номеров — с 1 июля 2019 года;
  • с фондом более 15 номеров — с 2020 года;
  • остальных — с 2021 года.

По мнению главы Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаила Дегтярева, Россия 20 лет ждала этого закона. Присвоение «звезд» и введение федерального контроля, по мнению депутата, приведет к улучшению качества оказываемых гостиницами услуг и даже к снижению цен.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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5 мнений
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, Владимир

Интересно, хоть один человек верит в то, что цены на гостиничные услуги после принятия этого закона будут снижаться? 

Клерк
bestiya7460
, Челябинск
гостиницы-это чудо-чудное, диво-дивное, что со звездами, что без них, одним словом дороговизна непонятно только почему и потом я лично до сих пор, к стыду своему, не знаю, что должно быть в 3-х, 4-х, 5-ти звездочных гостиницах 
<b>Модератор</b>
Над.К
диво-дивное, что со звездами, что без них, одним словом дороговизна

 Может у вас и так, а у нас в Петербурге полно небольших отелей с нормальными ценами (ну исключая пиковые даты разве что). А вот скоро их не будет.

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