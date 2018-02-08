«Яндекс.Такси» и Uber объединились

«Яндекс» и Uber закрыли сделку по объединению бизнесов онлайн-заказа поездок в России и соседних странах.

В новой компании около 59,3% принадлежит «Яндексу», 36,9% — Uber, а 3,8% — сотрудникам, пишет РИА Новости.

На момент закрытия сделки Uber и «Яндекс» инвестировали в новую компанию 225 миллионов долларов и 100 миллионов долларов соответственно. С учетом этих инвестиций денежные средства на балансе компании составляют 400 миллионов долларов. Стороны оценивают компанию более чем в 3,8 миллиарда долларов.

После закрытия сделки оба приложения для заказа поездок — и «Яндекс.Такси», и Uber — по-прежнему будут доступны пользователям. В то же время таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу. Сервис UberEATS в регионах сделки также перейдет в объединенную компанию.