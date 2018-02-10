Кому и как Минтруд будет объявлять благодарность

На сайте проектов НПА Минтруд разместил сегодня тест будущего Положения о благодарности, которая будет являться ведомственной наградой.

Благодарность за многолетний безупречный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей, профессиональное мастерство и конкретный вклад в решение задач по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в социально-трудовой сфере будет объявляться коллективам структурных подразделений Министерства, Роструда, ПФР ФСС и подведомственных министерству организаций, а также гослужащим Минтруда и Роструда, работникам фондов и подведомственных министерству организаций, имеющим на момент возбуждения ходатайства об объявлении Благодарности стаж работы в вышеназванных ведомствах не менее 5 лет.

Вручение Благодарности производится в торжественной обстановке по месту работы награждаемого лица а запись об этом вносится в трудовую книжку сотрудника.