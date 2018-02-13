Минтруд разрешил чиновникам заключать договоры инвестиционного страхования жизни

Некоторым чиновникам запрещено иметь зарубежные счета и пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Но могут ли они заключать договоры инвестиционного страхования жизни?

Этот вопрос 2 февраля был рассмотрен на совещании в Минтруде с участием Генпрокуратуры, ЦБ, представителей рынка страхования. По итогам этого заседания Минтруд выпустил письмо № 18-2/10/В-877 от 09.02.2018 с соответствующими разъяснениями.

В документе сообщается, что заключение отдельными категориями лиц договоров инвестиционного страхования жизни не приводит к нарушению запрета владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, установленного Федеральным законом от 07.05.13 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

Поясним, речь идет о лицах, поименованных в части 1 статьи 2 вышеназванного Федерального закона. Это, в частности, лица, замещающие госдолжности РФ, субъектов РФ, глав городских округов и районов и другие.