Ура, депутаты разрешат нам собирать грибы и ягоды

Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия») предлагает разрешить гражданам зарабатывать на сборе грибов и ягод. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

Депутат посетовал на то, что в Сибири перестали существовать заготконторы, куда сельские жители могли сдавать собранные дары природы, получая за это деньги. Причину этого Николаев видит в том, что в соответствие с действующим Лесным кодексом, если человек хочет продать собранные грибы-ягоды, он должен арендовать лесной участок. Такое требование прописано в статье 34 ЛК (правда, в своем сообщении депутат статьи кодекса попутал). При этом арендовать участок можно только на 10 лет.

Николаев ссылается на опыт Белоруссии, где жители деревень зарабатывают на сборе клюквы, сдавая её в заготконторы. «Надо дать возможность и нашим деревням так зарабатывать», — пишет депутат.

Он сообщил, что комитет работает над таким законопроектом и с возмущением опроверг домыслы некоторых журналистов, обвинявших его в том, что он инициировал поправку в НК, облагающую налогом сбор грибов и ягод в нашей стране.

А вот чего Николаев явно не знает — наличие в Лесном кодексе статьи 34 никоим образом не мешает заниматься заготовками жителям сельских мест. В той же Карелии каждый год собирается огромное количество грибов и ягод и отсутствие официальных заготовительных контор, по которым скучает депутат, этому не помеха. Только вот вывозятся эти лесные дары в основном в соседние страны.

О том, что же заготконторы будут делать с грибами и ягодами в сибирской тайге, где отсутствуют предприятия переработки, глава думского Комитета не задумался.