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Роспотребнадзор продолжает контролировать прием новых купюр

Роспотребнадзор отчитался о проведении Всероссийской горячей линии по приему новых купюр 2000 и 200 рублей. Она проводилась с 18 по 25 января 2018 года.

За время работы горячей линии оказано более 1,5 тысяч консультаций, при этом только в 12% из этих обращений содержались жалобы на отказ в оплате новыми купюрами. Потребителей также интересовали прием ветхих купюр, отказ в оплате мелкими монетами, отказ в оплате банковскими картами и другие вопросы наличного и безналичного денежного обращения.

Десять обращений послужили поводом для возбуждения административного дела и проведения административного расследования. Какие именно нарушения послужили причиной для возбуждения дел, ведомство не уточняет.

Роспотребнадзор продолжает принимать обращения, связанные с оборотом новых купюр, в том числе на круглосуточную постоянную горячую линию по вопросам нарушений прав потребителей финансовых услуг по номеру 8 800-100-29-26.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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