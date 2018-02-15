Сколько заработал ПФР от размещения средств на депозитах

Общая сумма дохода, которую ПФР получил от временного размещения средств пенсионных накоплений на депозиты в кредитных организациях, по результатам 2017 года составила 5,14 млрд рублей, что в пересчете составляет 8,8% годовых.

Результат, полученный ПФР от временного размещения, значительно превышает уровень инфляции в России по итогам 2017 года (2,5%) и сопоставим с результатами других участников процесса инвестирования средств пенсионных накоплений, сообщает пресс-служба фонда.

Доход в объеме 5,14 млрд рублей сложился из дохода от размещения средств резерва по обязательному пенсионному страхованию (РОПС) – 4,94 млрд. рублей и дохода от размещения текущих средств страховых взносов, а также дополнительных страховых взносов и взносов работодателя – 0,2 млрд рублей.