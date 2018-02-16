ЛДПР предлагает снизить в два раза количество баллов, необходимых для пенсии

Представители фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предполагающий снижение индивидуального пенсионного коэффициента, необходимого для начисления страховой пенсии по старости.

С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон «О страховых пенсиях», согласно которому для приобретения права на страховую пенсию по старости введено новое условие — наличие величины индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30 (баллов).

Если у гражданина заработная плата (чуть более 85 тысяч рублей в месяц) равна предельной облагаемой сумме (в 2018 году — 1 млн. 21 тыс. рублей в год), то он получит 10 коэффициентов (баллов) за год. Половина максимально облагаемой суммы — это 5 коэффициентов и так далее. Коэффициенты суммируются. Таким образом, граждане с невысокой заработной платой не могут заработать необходимое для назначения страховой пенсии по старости количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, отмечается в пояснительной записке.

По данным Пенсионного фонда Российской Федерации численность застрахованных лиц, которым было отказано в назначении страховой пенсии по старости в связи с отсутствием требуемой величины индивидуального пенсионного коэффициента, в 2016 году составила 8,3 тыс. чел., в 2017 году — 13,9 тыс. чел. По предварительной оценке в 2018 году общая численность лиц, которые могут получить отказ в назначении страховой пенсии по старости по указанным причинам, составит 45,5 тыс. человек.

Законопроектом предполагается снижение индивидуального пенсионного коэффициента, необходимого для начисления страховой пенсии по старости в два раза. Т.е. вместо 30 баллов для назначения пенсии потребуется 15. Впрочем, вряд ли этот проект пройдет в Госдуме дальше первого чтения.