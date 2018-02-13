Кому откажут в пенсии и почему

Некоторые россияне, достигнув пенсионного возраста, отправляются в ПФР за оформлением пенсии и получают отказ. Почему так происходит – расскажем.

Стаж и баллы

С 2015 года поменялись пенсионные правила. В частности, введено понятие «индивидуальный пенсионный коэффициент» (ИПК) или, другими словами, пенсионный балл.

Теперь, чтобы выйти на пенсию, 55-летние женщины и 60-летние мужчины должны иметь в своем «багаже» определенное количество баллов и стажа.

Так, в 2018 году для оформления пенсии требуется 9 лет стажа и 13,8 баллов. К 2025 году эти показатели возрастут до 15 лет и 30 баллов.

Сколько стажа и баллов надо иметь в зависимости от года выхода на пенсию:



Год

Минимальный страховой стаж

Минимальная сумма ИПК

2015

6

6,6

2016

7

9

2017

8

11,4

2018

9

13,8

2019

10

16,2

2020

11

18,6

2021

12

21

2022

13

23,4

2023

14

25,8

2024

15

28,2

2025 и позднее

15

30

При выходе на пенсию баллы за каждый год будут суммироваться и умножаться на стоимость одного балла, которая ежегодно устанавливается Правительством РФ. К этой сумме будет добавляться фиксированная выплата, а также накопительная пенсия (при условии ее формирования).

А вы знаете, сколько пенсионных баллов уже заработали? Ведь от их количества зависит не только размер вашей будущей пенсии, но и само право на нее.



Опрос на эту тему, в котором приняли участие около 2 тыс. человек, недавно был проведен на нашем сайте. Как показали его результаты, подавляющее число россиян (76%) не проверяют состояние своего ИЛС.

61% респондентов вообще не знают о такой возможности, а 15% просто пока не наши время для этой процедуры.

Между тем 24% опрошенных бдят за ПФР, заглядывая в свой ИЛС. Причем 12% россиян делают это регулярно. Еще 12% респондентов отметили, что от созерцания данных ИЛС их охватывает грусть, так как за трудовую деятельность количество заработанных баллов слишком мало.



Так чем же грозит недобор по баллам?

Мало баллов

Если к моменту достижения пенсионного возраста гражданин не имеет необходимого количества баллов или у него недобор по стажу, то на страховую пенсию он рассчитывать не может.



В этом случае мужчина может приобрести право на социальную пенсию по старости при достижении 65-летнего возраста. Женщинам социальные пенсии по старости назначаются в возрасте 60 лет.

Отметим, что требуемый стаж и необходимая величина ИПК при назначении страховой пенсии по старости определяется на день достижения пенсионного возраста и уже не меняется.



Пример:

Потенциальный пенсионер Иванов, достигнув 60 лет в январе 2018 года, обратился в ПФР с надеждой оформить пенсию. Но не тут-то было…

Его стаж, который мужчина смог подтвердить, на момент обращения за пенсией, составляет 8 лет вместо 9 минимальных, а количество баллов – 12 вместо необходимых 13,8. В страховой пенсии ему будет отказано.

Через 5 лет он может обратиться за оформлением социальной пенсии. Кроме того, он может и раньше оформить страховую пенсию, если заработает недостающие баллы и наработает недостающий стаж.

Так как Иванову не хватает всего 1 года стажа, он может, отработав 1 год, снова обратиться в ПФР в 2019 году. И хотя в 2019 требования по минимальному стажу уже составят 10 лет, Иванова это не касается. Ему по-прежнему для оформления пенсии требуется только 9 лет страхового стажа.

Кроме того, за 2018 год ему предстоит заработать недостающие 1,8 баллов, чтобы иметь возможность наконец-то выйти на пенсию в 2019 году в возрасте 61 года.



Допустим, его зарплата в 2018 году 17000 руб. Значит за 2018 год он заработает 2 балла (10000*12/1021000*10) и этого, вкупе с заработанным стажем, хватит, чтобы оформить пенсию в 2019.

А что если оклад Иванова в 2018 году будет меньше? Тогда ему придется работать еще и в 2019 году – до тех пор, пока он наберет нужного количества баллов.

Сколько таких Ивановых по стране и почему

В 2016 и 2017 годах было немало случаев отказа в оформлении пенсии тем, кто достиг пенсионного возраста, но не набрал нужного количества баллов и необходимых лет стажа. Ошарашенным гражданам, которые считали, что имеют право на заслуженный отдых, сообщали, что нужно подождать еще 5 лет.

В разных регионах количество таких непенсионеров пенсионного возраста достигало от нескольких десятков до нескольких сотен человек.

Так, в частности, ОПФР Иркутской области сообщал об отказе в пенсии по вышеназванным причинам в 2016 году 470 человекам.

В том же году без пенсии остались 396 жителей Саратовской области.

ОПФР по Республике Марий Эл сообщало о 44 случаях отказа в пенсиях в 2016 году. Региональные «пенсионщики» уверены, что нехватка стажа и, особенно, баллов – это, чаще всего, последствия теневой занятости.

Некоторые работники готовы рисковать своим будущим, констатируют в ПФР. По данным персонифицированного учета в республике около 14 тысяч человек получают зарплату ниже МРОТ. Вряд ли все эти люди трудятся на стройках, пилорамах, на транспорте получая в месяц менее 7,5 тыс. руб. Можно предположить, что часть денег им выдают в конверте.

Комментируя эту ситуацию, глава Минтруда Максим Топилин пояснил, что граждане должны понимать - размер их будущей пенсии зависит от страхового стажа и зарплаты.

Баллы – за и против

Можно определенно предположить, что большинству россиян новая балльная пенсионная система пришлась не по душе. Во-первых, граждане не понимают, каким образом их стаж до 2015, а особенно до 2002 года, был преобразован в баллы.

Во-вторых, вызывает вопросы стоимость пенсионного балла. Более того, такой вопрос возникал и у Счетной Палаты при проверке Пенсионного фонда в 2016 году. В заключении аудиторов говорится: «До настоящего времени Правительством РФ не утверждена методика определения стоимости индивидуального пенсионного коэффициента и методика расчета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету ПФР».



Отсутствие методологии по определению индекса роста доходов ПФР и определения стоимости пенсионных баллов не позволяют определить, насколько правомерно проводится индексация и начисление пенсий, отмечается в заключении.

В прошлом году ПФР выпустил специальный пресс-релиз, в котором вступился за балльную систему. Поводом послужили сообщения в СМИ о том, что из-за балльной системы без пенсии останутся миллионы россиян. В частности, СМИ приводят слова депутата Госдумы Олега Шеина:

«К 2025 году (а это уже близко) людям надо будет наработать не менее 30 баллов, чтобы выйти на пенсию. При этом за год дается не больше 2 баллов, а 1 балл дается, если человек отработал на МРОТ. Причем зарплатой считается именно та, с которой были отчисления в Пенсионный фонд. Это означает, что если у человека была минимальная зарплата, то ему необходимо иметь 30 лет стажа. Если зарплата составляла две «минималки» и больше – 15 лет стажа».

В связи с этим Пенсионный фонд заявил:

1. Страховые взносы, которые платятся в ПФР и пересчитываются в баллы, начисляются только с «белой» зарплаты. Поэтому описанная проблема – недобор баллов – может коснуться только тех трудящихся, кто получает «серую» зарплату. Причины подобных ситуаций нужно искать не в балльной системе, а в теневой занятости.

2. Сейчас за год можно заработать не 2 балла, а 8,26. С 2021 года можно за год заработать 10 баллов.



3. В 2025 году для назначения страховой пенсии по старости действительно нужно будет иметь минимум 30 пенсионных баллов. Однако эти 30 баллов нужно набрать не за оставшееся до 2025 года время, а за всю свою трудовую деятельность. Подавляющее большинство граждан, которым предстоит выйти на пенсию в ближайшее время, уже сейчас имеют необходимое количество баллов.

4. Средний стаж в России при выходе на пенсию – 35 лет. Даже при минимальной зарплате за этот срок можно заработать количество баллов, превышающее минимально необходимое.

5. В России человек без пенсии остаться не может. Если по каким-то причинам он не получил право на страховую пенсию, он имеет право на социальную.



А что вы думаете о балльной системе начисления пенсий?