Клерк.Ру
Новости для директора

Как сотрудники подводят компании на допросах и проверках

А вы уверены в своих сотрудниках? Например, если у вас группа компаний, проведите маленький эксперимент. Задайте сотрудникам один простой вопрос: «В какой организации они работают?» Найдутся те, чьи ответы вас не сильно обрадуют. С одной стороны, вы вздохнете с облегчением и подумаете: «Слава Богу, я услышал это раньше, чем налоговая»… 

Читайте про судебные дела, в которых сотрудники рассказывали все, что не нужно, налоговикам.

И подписывайтесь на блог, где всегда много интересной судебной практики.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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