Налетай, подешевело! Купить у ПФР стаж и баллы будет менее накладно

На портале проектов НПА Минтрудом опубликовано уведомление о разработке поправок в закон об обязательном пенсионном страховании.

Чиновники намерены изменить размер страховых взносов для лиц, добровольно вступающих в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.

В частности, планируется изменение минимального размера страховых взносов исходя из одного МРОТ.

Поясним, в соответствии с действующим законодательством, граждане имеют право самостоятельно уплачивать за себя или за других физических лиц страховые взносы в ПФР в целях увеличения страхового стажа и количества пенсионных баллов, требуемых для расчета размера будущей пенсии.

Пунктом 5 статьи 29 Закона 167-ФЗ установлены минимальный и максимальный размер страховых взносов, уплачиваемый физлицами, добровольно вступившими в правоотношения по ОПС.

Минимальный размер страховых взносов определяется как произведение двукратного МРОТ, установленного на начало года, за который уплачиваются страховые взносы и тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз.

Таким образом, минимальный размер страховых взносов, уплачиваемый гражданами, добровольно вступившими в правоотношения по ОПС в 2018 году, составляет 59 211,36 руб.

Судя по поправкам, которые разработал Минтруд, минимальная сумма уменьшится в 2 раза. Планируется, что новая норма вступит в силу в январе 2019.

Однако отметим, что по сниженной вдвое цене количество приобретаемых баллов тоже будет урезано, так как их количество напрямую зависит от уплаченной суммы взносов и предельной суммы, которая утверждается на каждый год.

А вот с точки зрения покупки стажа выгода просматривается. Если сейчас за год страхового стажа требуется уплатить около 60 тыс. рублей (9489*2*12*26%), то после поправок в закон с 01.01.2019 один год стажа будет стоить около 35 тыс. рублей (11163*12*26%).

Если такие поправки не будут приняты, то минимальный взнос для добровольцев составит в 2019 году около 70 тыс. рублей. Заметим, далеко не каждому россиянину такая сумма по карману.

До 6 марта 2018 идет общественное обсуждение проекта.