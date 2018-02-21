Какие госуслуги можно будет получить в режиме «одного окна»

Распоряжение Правительства РФ от 19 февраля 2018 года №260-р утверждён перечень из 30 госуслуг, предоставляемых федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов на основании комплексного запроса.

Принятое решение позволит реализовать один из главных принципов «одного окна», в соответствии с которым предоставление услуг по комплексному запросу будет осуществляться после однократного обращения заявителя. Это будет способствовать повышению качества предоставления услуг через МФЦ, уменьшению временных и финансовых издержек граждан, сообщается на сайте Правительства.

С перечнем госуслуг можно ознакомиться здесь.