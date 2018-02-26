Присвоение гостиницам звезд не скажется ни на качестве, ни на ценах

Сегодня на нашем сайте завершился опрос на тему будущей системы звездности гостиниц. Мы спросили читателей, станут ли услуги российских отелей качественнее и дешевле после присвоения им звезд.

Напомним, недавно был принят Федеральный закон о гостиничных «звездах», цель которого – повысить качество услуг в отрасли.

«Необходимо, чтобы по всей стране отели повышали качество своих услуг и снижали цены. Это возможно только при наличии федерального контроля», - заявил глава комитета Госдумы по туризму Михаил Дегтярев, комментируя новый закон.

Между тем ни один из участников опроса не выбрал вариант ответа, аналогичный высказыванию депутата. Россияне не верят, что введение системы звездности будет способствовать наведению порядка в отрасли и снижению цен.

28% респондентов предположили, что качество услуг может повыситься, а вот снижения цен точно ждать не стоит.

Большинство опрошенных (72%) уверены, что ничего не изменится, кроме цен, которые вырастут.