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Перечень запрещенных для женщин профессий изменят

Перечень запрещенных для женщин профессий уточнят, сообщили в Минтруде России.

«Перечень надо пересматривать. Безусловно, из него какие-то профессии должны уходить, потому что условия труда улучшаются, — но это не будет полномочиями работодателей», — заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин журналистам во вторник.

Проблему подняли в газете «Гудок»,  пишет «Интерфакс». Там появилась статья «Женщинам дали важный совет», в которой говорится о том, что руководство РЖД выступает за изменение перечня работ, на которых запрещается использование труда женщин.

Сейчас такой перечень утвержден Постановлением Правительства № 162, от 25 февраля 2000 года, и он во многом устарел. В РЖД предлагают, чтобы такие перечни создавали сами работодатели — по согласованию с профсоюзами.

Одним из аргументов стало то, что женщинам сейчас запрещено быть машинистами и помощниками машинистов, хотя в авиации подобных запретов (для летчиц) нет. И например, на железных дорогах США и Финляндии такого ограничения не существует — женщины работают машинистами на скоростных поездах.

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