Не поддавайтесь на уловки мошенников, рассылающих сообщения о стаховых начислениях

В последнее время участились случаи получения гражданами сообщений, с примерным текстом:

«Доброго времени суток! По вашему СНИЛСу найдены страховые начисления в размере 32 тысячи рублей…»

Далее дается ссылка на сайт или номер телефона.

ОПФР по Курганской области призывает всех игнорировать подобные сообщения, не переходить по предлагаемым ссылкам и никому не сообщать свои персональные данные.

Это называется «Фишинг», пояснили в ОПФР Крыма. Цель жуликов - заполучить личные данные жертвы, например, логин и пароль для доступа к важным ресурсам, данные документов или банковской карты. Чтобы уберечь свои данные от мошенников будьте бдительны.

Если не уверены в подлинности полученного сообщения:

1.Не переходите по ссылкам в письмах и СМС сообщениях

2. Не открывайте и не скачивайте файлы, приложенные к письму

3.Не сообщайте в ответ свои личные данные

4. Не звоните по телефонам из СМС и email сообщений.

Берегите себя и свои данные!