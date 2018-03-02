Не поддавайтесь на уловки мошенников, рассылающих сообщения о стаховых начислениях

В последнее время участились случаи получения гражданами сообщений, с примерным текстом:
«Доброго времени суток! По вашему СНИЛСу найдены страховые начисления в размере 32 тысячи рублей…»
Далее дается ссылка на сайт или номер телефона.
ОПФР по Курганской области призывает всех игнорировать подобные сообщения, не переходить по предлагаемым ссылкам и никому не сообщать свои персональные данные.
Это называется «Фишинг», пояснили в ОПФР Крыма. Цель жуликов - заполучить личные данные жертвы, например, логин и пароль для доступа к важным ресурсам, данные документов или банковской карты. Чтобы уберечь свои данные от мошенников будьте бдительны.
Если не уверены в подлинности полученного сообщения:
1.Не переходите по ссылкам в письмах и СМС сообщениях
2. Не открывайте и не скачивайте файлы, приложенные к письму
3.Не сообщайте в ответ свои личные данные
4. Не звоните по телефонам из СМС и email сообщений.
Берегите себя и свои данные!