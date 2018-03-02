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Фрилансеры покупают себе пенсию

Около 100 новосибирцев изъявили желание самостоятельно уплачивать страховые взносы в счет будущей пенсии, сообщает региональное отделение ПФР.

Речь идет о тех гражданах, которые официально не трудоустроены, в том числе и не оформлены как ИП, и за них, соответственно, никто не делает отчисления страховых взносов в ПФР. Большая часть из них – это фрилансеры, имеющие заработок и задумавшиеся о своем пенсионном будущем.

Напомним, чтобы заработать право на страховую пенсию необходимо иметь соответствующий стаж и определенное количество пенсионных коэффициентов (в 2018 году - 9 лет стажа и 13,8 баллов). Данные требования поэтапно будут доведены до установленных законом 15 лет и 30 баллов соответственно.

Если страховой стаж меньше необходимого для установления страховой пенсии или  человек недостаточно заработал баллов, например, не был официально трудоустроен и получал зарплату в конверте, он может рассчитывать только на социальную пенсию, которая назначается на 5 лет позже – мужчинам в 65 лет, женщинам в 60 лет. Размер страховой пенсии при достойной зарплате конечно значительно выше, утверждает ПФР.  

Однако в действующем пенсионном законодательстве существует институт «добровольного вступления в правоотношения по ОПС». Минимальный размер взноса, который самостоятельно может заплатить  человек за 2018 год рассчитывается, исходя из 2-х МРОТ, и составляет около 60 тысяч в год. Возможно, эта «ставка» в текущем году будет изменена: Минтруд выступил с предложением изменить правила расчета самостоятельных взносов, исходе не из 2-х, а из 1-го МРОТ, так как он существенно «подрос» в текущем году.

Подробнее о системе добровольных правоотношений по ОПС читайте в материале «Почём ПФР продает пенсионные баллы и кому выгодно купить себе пенсию».

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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2 мнения
Клерк
natalisa51
Давно пора такое сделать и вообще надо постепенно переходить на самостоятельное оплачивание взносов за себя. Тогда я могу платить каждый год столько,сколько мне нужно или правильней сказать- столько сколько не хватает. Это приучит людей правильно распоряжаться своими доходами и считать деньги. Потому что статус налоговых агентов работников просто расслабляет.. 
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