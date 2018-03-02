Фрилансеры покупают себе пенсию

Около 100 новосибирцев изъявили желание самостоятельно уплачивать страховые взносы в счет будущей пенсии, сообщает региональное отделение ПФР.

Речь идет о тех гражданах, которые официально не трудоустроены, в том числе и не оформлены как ИП, и за них, соответственно, никто не делает отчисления страховых взносов в ПФР. Большая часть из них – это фрилансеры, имеющие заработок и задумавшиеся о своем пенсионном будущем.

Напомним, чтобы заработать право на страховую пенсию необходимо иметь соответствующий стаж и определенное количество пенсионных коэффициентов (в 2018 году - 9 лет стажа и 13,8 баллов). Данные требования поэтапно будут доведены до установленных законом 15 лет и 30 баллов соответственно.

Если страховой стаж меньше необходимого для установления страховой пенсии или человек недостаточно заработал баллов, например, не был официально трудоустроен и получал зарплату в конверте, он может рассчитывать только на социальную пенсию, которая назначается на 5 лет позже – мужчинам в 65 лет, женщинам в 60 лет. Размер страховой пенсии при достойной зарплате конечно значительно выше, утверждает ПФР.

Однако в действующем пенсионном законодательстве существует институт «добровольного вступления в правоотношения по ОПС». Минимальный размер взноса, который самостоятельно может заплатить человек за 2018 год рассчитывается, исходя из 2-х МРОТ, и составляет около 60 тысяч в год. Возможно, эта «ставка» в текущем году будет изменена: Минтруд выступил с предложением изменить правила расчета самостоятельных взносов, исходе не из 2-х, а из 1-го МРОТ, так как он существенно «подрос» в текущем году.