Что разрешат печатать на платежках ЖКХ

В ноябре прошлого года Совет Федерации отклонил принятый Госдумой федеральный закон о запрете рекламы на платежках ЖКХ. Подобные ситуации встречаются у нас в законодательном органе крайне редко.

Однако депутаты нижней палаты Парламента не сдались и решили закон подправить. В прошедший четверг состоялось заседание согласительной комиссии, на которой присутствовали как депутаты Госдумы, так и представители Совета Федерации, Федеральной антимонопольной службы и Правительства России.

По окончании заседания Председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев сообщил о том, что принято решение запретить всю коммерческую рекламу, разрешить только социальную и информационные сообщения МВД, МЧС, Минздрава.

Предполагается, что работа над согласованным текстом закона завершится к 30 марта.

Напомним, что при Совет Федерации не только отклонил принятый закон о запрете рекламы на платежках ЖКХ, но и возмутился тем фактом, что законом предлагается регулировать подобные вещи.