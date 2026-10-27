Упрощенка 2026: цифры, которые меняют правила игры для малого бизнеса

Коротко: три главных сдвига
НДС приходит на УСН втрое раньше. Порог освобождения срезали с 60 до 20 млн рублей выручки за прошлый год — по закону № 425-ФЗ от 28.11.2025.
Базовая ставка НДС — теперь 22% вместо 20%. Льготная 10% для социально значимых товаров и нулевая для экспорта остались.
Льгота по взносам 15% стала не всеобщей. Ее оставили только 54 приоритетным отраслям по перечню Правительства (распоряжение № 4125-р). Остальные МСП платят 30% в пределах базы и 15,1% сверх нее.
НДС: кто попал под налог и с какой ставки
Освобождение от НДС на УСН определяют по доходу за предыдущий год — и следят за ним прямо в течение года:
доход за 2025 год до 20 млн ₽ — НДС не нужен с 1 января 2026-го, без заявлений и уведомлений;
порог превышен в каком-то месяце 2026 года — платить начинаете с 1-го числа следующего месяца;
новые компании и ИП, зарегистрированные в 2026 году, освобождены, пока выручка не дойдет до порога;
режимы совмещаются — лимит считается по всем доходам вместе, включая патент.
Сам НДС в выручку для лимитов не входит: в доход по УСН идут суммы без предъявленного покупателю налога.
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Вилка ставок
Годовой доход
Ставка
Вычет входного НДС
до 20 млн ₽
НДС нет
—
20–272,5 млн ₽
5%
нет
272,5–490,5 млн ₽
7%
нет
любой доход
22% (10% — льготные товары)
да
Границы 272,5 и 490,5 млн — это базовые 250 и 450 млн, умноженные на дефлятор 1,090.
Ставку выбирает сам налогоплательщик, фиксируя ее на 12 кварталов. Но есть окно для маневра: впервые применившие 5% или 7% в 2026 году могут досрочно уйти на 22% в течение первых четырех кварталов.
Как выбирать. Правило из практики: при высокой наценке и малом объеме входного НДС выгоднее 5–7%; при низкой наценке и закупках у плательщиков НДС часто выигрывает 22% с вычетами.
Порог НДС заморожен — но до поры
Изначально закон прописывал дальнейшее снижение: до 15 млн в 2027-м и 10 млн в 2028-м. Однако закон от 04.07.2026 № 228-ФЗ зафиксировал порог на 20 млн. По более поздним разъяснениям, снижение сдвинуто на 2030–2031 годы. Практический вывод один: закладываться на «вечное» освобождение при выручке 15–20 млн не стоит — план по НДС нужен уже сейчас.
Сама упрощенка стала просторнее
Парадокс реформы: пока НДС наступает, границы УСН разъехались вверх. Дефлятор 2026 года — 1,090 (приказ Минэкономразвития № 734):
Лимит
2025
2026
Доходы за год
450 млн ₽
490,5 млн ₽
Остаточная стоимость ОС
200 млн ₽
218 млн ₽
Выручка за 9 мес. для перехода с 2027 года
337,5 млн ₽
367,875 млн ₽
Средняя численность
130 человек
130 человек
Превышаете 490,5 млн в течение года — слетаете на ОСНО с 1-го числа месяца превышения, так что за лимитом следят помесячно.
Взносы: главная тихая статья расходов
Это изменение бьет шире, чем НДС, потому что задевает почти весь малый бизнес, включая тех, кто не дотянул до 20 млн выручки.
До 2026 года любой субъект МСП платил 15% с зарплаты сверх 1,5 МРОТ. Теперь эта схема работает только при трех условиях одновременно: статус в реестре МСП, основной ОКВЭД из перечня приоритетных отраслей и не менее 70% доходов от этого вида деятельности.
Торговля, строительство, добыча, финансовые услуги — 30% без разбивки по МРОТ.
Приоритетные отрасли (сельское хозяйство, производство, транспорт, наука, IT, культура, соцсфера и другие из 54 кодов) — 30% до 1,5 МРОТ и 15% сверх.
Обрабатывающие производства — отдельно сохранен тариф 7,6% с выплат сверх 1,5 МРОТ.
IT-компании — тариф поднят с 7,6% до 15% в пределах базы (2 979 000 ₽ в 2026 году), 7,6% — сверх нее.
Предельная база по взносам на 2026 год — 2 979 000 ₽.
Патент: лимит тоже урезали
Для ПСН порог дохода снижен с 60 до 20 млн ₽, и он считается вместе с доходами на УСН. Для совмещающих режимов это двойной риск: вылететь можно и с патента, и с освобождения от НДС одной строчкой отчетности. Слетевшим с патента дали переходный люфт — уведомление о переходе на УСН можно подать до 1 июня.
Что делать: чек-лист на год
Проверьте выручку за 2025 год против 20 млн — и запланируйте месяц, в котором порог будет пройден в 2026-м.
Посчитайте долю входного НДС в закупках — от этого зависит выбор между 5% и 22%. Решение по спецставке почти необратимо на три года, окно для пересмотра — только первые четыре квартала.
Сверьте основной ОКВЭД с перечнем № 4125-р. Если ваш код в списке — вы сохраняете 15% по взносам; если нет — пересчитывайте фонд оплаты труда с тарифом 30%.
Заведите помесячный контроль лимитов: 20 млн по НДС, 272,5 млн по ставке 5%, 490,5 млн по праву на УСН, 20 млн по патенту.
Подготовьте учет под НДС заранее: счета-фактуры, книги покупок и продаж, квартальные декларации до 28-го числа месяца после квартала.
Вывод
Упрощенка в 2026 году не стала сложнее «на бумаге» — она стала двухуровневой. До 20 млн выручки это по-прежнему прежний комфортный режим. После — полноценная работа с НДС, где решение о ставке принимает бухгалтерская математика, а не привычка. А страховые взносы делают реформу ощутимой даже для самых маленьких: экономия на налоговом режиме больше не компенсирует автоматически рост расходов на персонал.
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