Упрощенка 2026: цифры, которые меняют правила игры для малого бизнеса

Взносы: главная тихая статья расходов

Это изменение бьет шире, чем НДС, потому что задевает почти весь малый бизнес, включая тех, кто не дотянул до 20 млн выручки.

До 2026 года любой субъект МСП платил 15% с зарплаты сверх 1,5 МРОТ. Теперь эта схема работает только при трех условиях одновременно: статус в реестре МСП, основной ОКВЭД из перечня приоритетных отраслей и не менее 70% доходов от этого вида деятельности.

Торговля, строительство, добыча, финансовые услуги — 30% без разбивки по МРОТ.

Приоритетные отрасли (сельское хозяйство, производство, транспорт, наука, IT, культура, соцсфера и другие из 54 кодов) — 30% до 1,5 МРОТ и 15% сверх.

Обрабатывающие производства — отдельно сохранен тариф 7,6% с выплат сверх 1,5 МРОТ.

IT-компании — тариф поднят с 7,6% до 15% в пределах базы (2 979 000 ₽ в 2026 году), 7,6% — сверх нее.

Предельная база по взносам на 2026 год — 2 979 000 ₽.