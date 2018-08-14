Субъекту малого предпринимательства о льготах, касающихся ведения бухгалтерского учета и составления отчетности

Организации, применяющие спецрежим в виде ЕНВД, часто удовлетворяют критериям субъекта малого предпринимательства. Это позволяет им воспользоваться рядом льгот, связанных, например, с ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской отчетности.

В статье рассмотрены данные льготы применительно к организациям:

применяющим только спецрежим в виде ЕНВД, без совмещения с иным режимом налогообложения;

не являющимся эмитентами публично размещаемых ценных бумаг (для таких субъектов рассматриваемые льготы действуют в очень усеченном варианте).

Кроме того, в статье не акцентировано внимание на микропредприятиях, которые относятся к субъектам малого предпринимательства, но для которых предусмотрены дополнительные льготы.

Критерии отнесения организации к субъектам малого предпринимательства

Статьей 4 Закона о развитии предпринимательства установлено, что к субъектам малого предпринимательства (СМП) относятся коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), соответствующие ряду условий:

суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных лиц, а также доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать 25%;

средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать 100 человек включительно (данный критерий должен соблюдаться «вмененщиком» в силу пп. 1 п. 2.2 и п. 2.3 ст. 346.26 НК РФ );

и ); выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год не должна превышать 400 млн руб. (п. 1 Постановления Правительства РФ от 09.02.2013 № 101 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства»).

Ведение бухгалтерского учета

Согласно 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее –) СМП вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, в том числе составлять упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Эта льгота не распространяется на организации, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит обязательному аудиту (пп. 1 п. 5 данной статьи). Перечень случаев, когда проводится обязательный аудит, приведен в п. 1 ст. 5Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», в частности, если организация имеет организационно-правовую форму акционерного общества.

Основными документами, регулирующими упрощенный порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, являются:

Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства (далее – Типовые рекомендации). Документ применяется в части, не противоречащей Закону о бухучете;

Информация Минфина России № ПЗ-3/2012 «Об упрощенной системе бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности для субъектов малого предпринимательства» (далее – Информация № ПЗ-3/2012);

Рекомендации для субъектов малого предпринимательства по применению упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Малым предприятиям предоставлено право вести бухгалтерский учет в упрощенном порядке:

применять сокращенный план счетов;

не использовать регистры бухгалтерского учета;

отказаться от применения ряда ПБУ;

учитывать отдельные виды хозяйственных операций в упрощенном порядке.

Руководитель СМП вправе принять ведение бухгалтерского учета на себя ().

Отметим, что льготы, которыми организация планирует воспользоваться как СМП, необходимо отразить в учетной политике, чтобы избежать риска споров с налоговой инспекцией.

Рассмотрим эти льготы подробнее.

Сокращенный план счетов

Для ведения бухгалтерского учета СМП может сократить количество синтетических счетов в рабочем плане счетов по сравнению с теми счетами, которые приведены в типовом плане счетов ().

Например, организация может открыть для обобщения информации о затратах, связанных с производством и продажей продукции (работ, услуг), следующие счета:

счет 20 «Основное производство» (вместо счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 28 «Брак в производстве», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»);

счет 44 «Расходы на продажу».

Таким образом, СМП самостоятельно определяет на базе типового плана счетов, какие именно счета он будет использовать, исходя из специфики деятельности. Рабочий план счетов прилагается к утвержденной организацией учетной политике.

Упрощенная система регистров

Для систематизации и накопления информации СМП может принять упрощенную систему регистров (упрощенную форму) бухгалтерского учета. В зависимости от характера и объема учетных операций это может быть форма бухгалтерского учета без использования (простая форма) или с использованием регистров бухгалтерского учета имущества ().

Форма бухгалтерского учета без использования регистров бухгалтерского учета имущества (простая форма) предполагает регистрацию всех хозяйственных операций только в книге (журнале) учета фактов хозяйственной деятельности (см. приложение 1 к Типовым рекомендациям). Книга (журнал) является регистром аналитического и синтетического учета, на основании которого можно определить наличие имущества и денежных средств, а также их источников у субъекта малого предпринимательства на определенную дату и составить бухгалтерскую отчетность.

Данная форма бухгалтерского учета рекомендована субъектам малого предпринимательства, совершающим незначительное количество хозяйственных операций (как правило, не более 30 в месяц), не осуществляющим производство продукции (выполнение работ, оказание услуг), связанное с большими затратами материальных ресурсов.

Форма бухгалтерского учета с использованием регистров бухгалтерского учета имущества (см. разд. 4.2 Типовых рекомендаций) предполагает регистрацию фактов хозяйственной деятельности в комплекте упрощенных ведомостей, предназначенных для формирования информации для управленческих целей и составления бухгалтерской отчетности. Каждая ведомость, как правило, применяется для учета операций по одному из используемых бухгалтерских счетов.

Данная форма бухгалтерского учета рекомендована субъектам малого предпринимательства, осуществляющим производство продукции (выполнение работ, оказание услуг).

Отражение операций в бухгалтерском учете

По общему правилу выручка признается в бухгалтерском учете по начислению (по мере отгрузки товаров (работ, услуг)), независимо от фактического получения денежных средств от покупателей и заказчиков ().

СМП вправе признавать выручку кассовым методом (то есть выручка признается не по мере передачи прав владения, пользования и распоряжения на поставленную продукцию, отпущенный товар, выполненную работу, оказанную услугу, а после поступления денежных средств и иной формы оплаты) (п. 12 ПБУ 9/99 «Доходы организации»). Если организацией в учетной политике принят кассовый метод признания выручки, то и расходы отражаются после погашения задолженности (п. 18 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Внеоборотные активы. На основании п. 7 – 9Информации № ПЗ-3/2012 СМП вправе в бухгалтерском учете:

не проводить переоценку основных средств, предусмотренную п. 15 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» ;

; не проводить переоценку НМА, а также не отражать обесценение НМА, которые предусмотрены п. 17, 22 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов».

СМП вправе осуществлять последующую оценку всех финансовых вложений (как рыночных, так и нерыночных) в порядке, установленном для финансовых вложений, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется (), то есть по первоначальной стоимости.

Условные факты. СМП разрешено не применять ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (п. 3 ПБУ). В результате организация не будет отражать оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы в бухгалтерском учете и отчетности. Для этого СМП может в том числе не создавать никаких резервов (например, на оплату отпусков работникам, гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание), а все фактически понесенные расходы учитывать в составе расходов по мере возникновения.

Расходы по займам и кредитам. СМП вправе признавать прочими расходами проценты по всем займам и кредитам, в том числе по тем, которые используются для приобретения (создания) инвестиционного актива и проценты по которым по общему правилу включаются в его стоимость (п. 7 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам»).

Исправление ошибок прошлых периодов. По общему правилу существенные ошибки прошлых лет исправляются записями в корреспонденции со счетом 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и с применением ретроспективного пересчета сравнительных показателей отчетности прошлых лет (п. 9 ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»). СМП вправе исправлять существенную ошибку предшествующего отчетного года, выявленную после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без применения счета 84 и без ретроспективного пересчета.

Отражение последствий изменения учетной политики. По общему правилу последствия изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств, отражаются в бухгалтерской отчетности ретроспективно, за исключением отдельных ситуаций (п. 15 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»). СМП вправе отражать в бухгалтерской отчетности любые последствия изменения учетной политики перспективно, за исключением случаев, когда иной порядок установлен законодательством РФ и (или) нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету (п. 15.1 ПБУ 1/2008).

Бухгалтерская отчетность

СМП может составлять бухгалтерскую отчетность в сокращенном объеме ( п. 5 и 6Приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» ), то есть она может состоять только из бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. Отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах составляются, только если они содержат информацию, без которой невозможна оценка финансового положения и финансовых результатов организации.

Кроме этого, СМП вправе:

самостоятельно разрабатывать формы бухгалтерской отчетности;

включать в бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках показатели только по группам статей, без детализации показателей по статьям;

раскрывать в бухгалтерской отчетности меньший объем информации по сравнению с объемом, предусмотренным для иных субъектов предпринимательства.

Формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах СМП приложены к вышеуказанному документу.

СМП приводит в бухгалтерской отчетности показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях обособленно лишь в случае, если они существенны и если без знания о них заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения субъекта или финансовых результатов его деятельности.

СМП разрешено не применять следующие ПБУ, касающиеся составления бухгалтерской отчетности:

ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» (п. 3 ПБУ). В результате организация в бухгалтерской отчетности не будет отражать информацию по сегментам;

ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» (п. 3.1 ПБУ). Неприменение этого ПБУ позволяет организации не соблюдать требования по раскрытию информации по прекращаемой деятельности в бухгалтерской отчетности.

Малым предприятиям разрешено также не применять ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», за исключением случаев, когда они публикуют бухгалтерскую отчетность полностью или частично согласно законодательству РФ, учредительным документам либо по собственной инициативе (п. 3 ПБУ 11/2008). В результате они вправе не раскрывать информацию о связанных сторонах в бухгалтерской отчетности.

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