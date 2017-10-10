Что творится в базе налоговой, регистры в Excel и как ИП не попасть под уголовку: топовые обсуждения

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Всё, что волнует бухгалтеров на сегодняшний день — можно найти в обзоре. Еженедельный обзор группы в Фейсбуке «Красный уголок бухгалтера» — о самом обсуждаемом за последние дни. Пожалуй, начнём!

Что с требованиями из налоговой

А начнём с наболевшего — с требований. Что творится в базе налоговой инспекции и будет ли там когда-нибудь порядок?

Коллеги, простите, накипело. Уже третий раз за полгода присылают Уведомление о вызове с вопросом о том, почему мы не сдали Декларацию по транспортному налогу по автомобилям давным-давно снятым с учета. Приходят эти требования из ИФНС № 30 по Москве, там два юр. лица у нас. По одному приходило уже дважды по автомобилю, который снят с учета (внимание! В 2001 году! 16!!! лет! назад!). По второй организации вот сегодня пришло: автомобиль снят с учета в 2012 году (5 лет всего прошло). Ходили в ГИБДД, брали справки, отправляли копии ПТС с отметками, и.. ничего не происходит. В ИФНС говорят: это не в нашей власти внести изменения в базу, будем слать вам эти вызовы вечно. Нет, мы, конечно, обязательно ̶н̶а̶с̶т̶у̶ч̶и̶м̶ достучимся до тех, в чьей это власти... Но 16 лет автомобиля у нас нет! Шест-над-цать! Просто немыслимо! А еще раздражает, что они присылают именно вызовы. Я так понимаю, это потому что сроки камералки уже прошли? Ну то есть эти жулики, пытаясь обойти законодательство, приглашают в 2017-м году «в гости» нашего 86-летнего директора, чтобы тот пояснил, почему в декларации за 2014 год не отражено ТС, снятое с учета в 2001 году... Просто вот.. слов нет цензурных у меня. P. S. Очень больно и обидно, что на любимую бухгалтерию остается все меньше времени. Все время уходит на отписки, дозвоны, жалобы и пояснения, что ты не верблюд. — Наталия Рямзина

В ходе обсуждения выяснилось, что налоговая практикует подобные требования. Отправляет их тем налогоплательщикам, на балансе которых транспорт не числится много лет. Что предпринять? Можно продолжать и дальше ходить на вызовы, представляя справки из ГИБДД, что транспорт снят с учёта. Можно написать жалобу в УФНС.

Как найти тот действенный способ, способный раз и навсегда прекратить подобные требования?

В каком формате показывать налоговикам регистры

Налоговые проверки должны проходить в рамках НК. Статья 93 НК РФ регламентирует порядок истребования документов, но на практике можно столкнуться со следующей ситуацией:

Законно ли требование налоговой предоставить регистры в формате Excel, в рамках выездной? — Екатерина Коваленко

Соответственно, пожелания носят устный характер. Стоит ли идти на уступки инспектору и представлять документы в удобном для него формате?

Участники группы дали советы:

— распечатать регистры на бумаге и пусть сами считают;

— ссылаться на внутренний регламент, запрещающий представлять документы в формате, не предусмотренном НК РФ;

— представить, но только в формате pdf;

— не ругаться с проверяющими, дать им все запрашиваемые документы, в необходимом формате.

Требования к бухгалтерам на собеседованиях

Бухгалтер — незаменимый человек, который в курсе всей финансово-хозяйственной деятельности организации.

Неделю назад заполняла анкету, потом было собеседование со старшим бухгалтером, потом собеседование с руководителем конторы (это филиал), меня предупредили, что далее предстоит проверка безопасниками. И вот, свершилось. Первым вопросом от безопасника было: а кому принадлежит недвижимость по месту моей прописки, сколько там комнат... На мой робкий вопрос: а какое это имеет отношение к профессии бухгалтера — так требует Москва. А еще Москва требует перечислить поименно соседей и много чего еще другого... — Инна Косик

С какими требованиями вам приходилось сталкиваться при поиске новой работы?

Учет займов

В бухгалтерской работе часто встречается заём, необходимо правильно его отразить, правильно начислить проценты. Как правило, когда это процентный заём, то всё понятно и особых сложностей не вызывает.

Но как быть, если планируется процентный заём перевести в беспроцентный?

Юрлицо (ОСНО) выдало процентный займ. Ежемесячно начислялись проценты по предоставленному займу. В сентябре срок окончания договора подошел к концу. Займ не вернулся. Юрлицо планирует заключить допсоглашение, где будет прописано, что займодавец предоставляет заёмщику отсрочку по выплате займа, на период отсрочки проценты по займу не начисляются. Насколько условие о не начислении процентов на период действия отсрочки по оплате основной суммы займа не противоречит действию статей НК РФ? — Татьяна Сазончик

Как не налететь на статью про незаконное предпринимательство

Найти ту самую тонкую грань, разделяющую деятельность продавца как физического лица и как ИП, позволит вопрос о реализации дорогостоящего товара

Как максимально сэкономить на налогах без претензий от налоговиков — можно найти в обсуждении эта темы. Участниками также приведена судебная практика, которая поможет найти верный ответ.

Коллеги, вопрос по ИП, я в сомнениях. ФЛ приобретает 5 ед. дорогостоящего товара для себя. Потом продает две единицы. А потом понимает, что остальные тоже придется продать. Регистрируем в качестве ИП дох-расх. А вот теперь вопрос. Если остальные три единицы продать так же в качестве ФЛ, то явно всплывает ст. 171 УК про незаконное предпринимательство, судебная практика кишит просто в пользу ИФНС. И штрафы от 300 тыс. Под критерии крупного дохода попадаем. А если продать остальные три единицы в качестве ИП... то как учесть расходы на приобретение, ведь товар приобретен был физиком. Пока все, что я вижу, говорит о том, что никак расходы ФЛ на приобретение товара не учесть, если продает товар уже ИП. Что делать? — Ирина Макаренко