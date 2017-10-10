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НДФЛ с отпускных и больничных: справочник для бухгалтера

10.10.17 11:04
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Если компания выдала сотрудникам в течение месяца больничные или отпускные, то в последний день месяца необходимо перечислить НДФЛ, удержанный с этих выплат в бюджет. Например. 30 сентября — это воскресенье. Следовательно, перечислить в бюджет налог с указанных выплат необходимо 2 октября. Действия по уплате, образец платежки на перечисление налога в бюджет, а также особенности отражения данных выплат в 6-НДФЛ представлены в нашей статье.

Срок уплаты НДФЛ с отпускных и больничных

Налоговые агенты должны перечислять НДФЛ не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода. Таково требование п. 6 ст. 226 НК РФ.

Однако при выплате отпускных и пособий дата уплаты налога иная. Компании в этом случае обязаны перечислить в бюджет НДФЛ не позднее последнего числа месяца, в котором производились такие выплаты.

Таким образом, если организация оплачивает отпуск или больничный работника в сентябре, то перечислить НДФЛ в бюджет нужно не позднее 1 октября 2017 года (30.09.2017 — это воскресенье).

А если работодатель доплачивает сотрудникам до оклада по отпускам и больничным? В какие сроки нужно заплатить НДФЛ с таких доплат?

Датой фактического получения дохода в виде доплаты до оклада в данной ситуации является дата выплаты указанного дохода.

Дело в том, что доплата до оклада при оплате отпуска и больничного листа не является ни пособием, ни оплатой отпуска – это отдельный вид дохода. Датой фактического получения дохода в виде пособий по временной нетрудоспособности и оплаты отпуска, в том числе в виде доплаты до оклада по пособиям и отпускным, считается день выплаты дохода (письмо ФНС РФ от 01.08.2016 № БС-4-11/13984@).

При этом согласно нормам НК РФ и разъяснениям налогового органа сроки перечисления НДФЛ по доходу в виде доплаты и доходу в виде оплаты отпуска и пособия по временной нетрудоспособности различны. По доходам в виде оплаты отпуска и пособия – это последнее число месяца, в котором производилась выплата, а по доходу в виде доплаты до оклада – день, следующий за днем выплаты дохода сотруднику (пп. 4, 6 ст. 226 НК РФ).

Следовательно, бухгалтер будет оформлять отдельные платежки на перечисление НДФЛ с сумм отпускных и больничных и на уплату налога с доплат к этим выплатам.

Заполнение платежки на НДФЛ с отпускных и больничных

При перечислении налога на доходы в бюджет следует руководствоваться положениями Приказа Минфина РФ от 12.11.2013 № 107н. Данным документом предусмотрено, что в реквизите «107» платежки указывается конкретная дата уплаты налога (сбора) для каждого срока в случае, если законодательством установлено более одного срока уплаты налогового платежа.

ФНС РФ в письме от 01.09.2016 № БС-3-11/4028@ разъяснила, как заполнить платежку при перечислении НДФЛ с отпускных и больничных. Если же компания перечисляет налог с указанных выплат, то можно оформить одну платежку. В реквизите «107» следует указать «МС.», так как периодичность уплаты налога — месяц (например, если выплата произведена в сентябре– «МС.09.2017»).

При этом ФНС РФ отметила, что если налоговый агент производит выплаты с разными сроками уплаты НДФЛ, то на перечисление НДФЛ нужно оформлять разные платежки.
Таким образом, при перечислении НДФЛ с зарплаты, отпускных и больничных оформляются отдельные платежки, так как сроки уплаты налога с данных выплат разные.

Образец заполнения платежного поручения на уплату НДФЛ с больничных и отпускных выплат

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6-НДФЛ: как отразить отпускные и больничные

Суммы отпускных нужно отражать в форме 6-НДФЛ за тот период, в котором они выплачены работникам. Обратите внимание: начисленные, но не выплаченные отпускные не включаются в расчет по форме 6-НДФЛ (письмо ФНС РФ от 01.08.2016 № БС-4-11/13984@).

В форме 6-НДФЛ отпускные отражаются следующим образом.

Раздел 1:

  • строка 020 – отпускные выплаты, перечисленные сотрудникам в отчетном периоде, вместе с НДФЛ;
  • строки 040 и 070 — НДФЛ с выплаченных отпускных.
Раздел 2:

  • строки 100 и 110 — даты выплаты отпускных, выплаченных в последнем квартале отчетного периода;
  • строка 120 — последний день месяца, в котором выплачены отпускные. Если этот день выпадает на выходной, нужно указать следующий рабочий день;
  • строка 130 — отпускные вместе с НДФЛ;
  • строка 140 – НДФЛ, удержанный с отпускных.
Если организация (налоговый агент) производит перерасчет суммы отпускных и, соответственно, суммы НДФЛ, то в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ отражаются итоговые суммы с учетом перерасчета (письмо ФНС РФ от 24.05.2016 № БС-4-11/9248).

Пособия по больничным отражаются в форме 6-НДФЛ за период, в котором они выплачены. Начисленные, но не выплаченные пособия в расчет не включаются (письма ФНС РФ от 25.01.2017 № БС-4-11/1249@, от 01.08.2016 № БС-4-11/13984@).

Доход в виде пособия по временной нетрудоспособности считается полученным в день его выплаты (перечисления на счет налогоплательщика). Следовательно, по строке 020 раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ данный доход отражается в том периоде представления, в котором этот доход считается полученным.

В разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ данная операция отражается следующим образом:

  • строки 100 и 110 — дата выплаты;
  • строка 120 — последний день месяца, в котором выплачены пособия.
Если это выходной, указывается первый рабочий день следующего месяца.

  • строка 130 — пособия вместе с НДФЛ;
  • строка 140 — удержанный с пособий налог.

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Источник: "Время бухгалтера"

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