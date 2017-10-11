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Плюсы и минусы спецрежимов: руководство для начинающих бухгалтеров и директоров

11.10.17 10:15
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Налоговый кодекс предусматривает ряд упрощенных способов расчета налогов (в основном, ими пользуются малый и средний бизнес) — специальные налоговые режимы:

  • упрощенная система налогообложения;
  • единый налог на вмененный доход;
  • единый сельскохозяйственный налог;
  • патентная система налогообложения.

Применение специальных режимов имеет ряд преимуществ относительно общей системы налогообложения (налог на прибыль для ООО и налог на доходы физических лиц для ИП).

Плюсы

1. Освобождение от уплаты налога на прибыль, НДФЛ, НДС, налога на имущество

Основным преимуществом специальных режимов является то, что ООО и ИП, применяющие специальные налоговые режимы, освобождены от уплаты:

  • налога на прибыль организаций (за исключением налога, уплачиваемого с доходов в виде дивидендов по акциям, накопленного купонного дохода по государственным и муниципальным облигациям, доходов от контролируемых иностранных компаний);

В отношении таких доходов установлены специальные налоговые ставки (ст.284 НК РФ):

— доходы в виде дивидендов по акциям — 0%,13%,

— доходы в виде накопленного купонного дохода по государственным и муниципальным облигациям — 0%, 9%, 15%,

— доходы от контролируемых иностранных компаний — 20%.

  • налога на имущество организаций (за исключением налога, уплачиваемого в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость);

Налоговая база определяется как кадастровая стоимость имущества в отношении следующих видов недвижимого имущества:

1) административно-деловые центры и торговые центры и помещения в них;

2) нежилые помещения для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания;

3) объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не относящиеся к деятельности этих иностранных организаций в РФ через постоянные представительства;

4) жилые дома и жилые помещения, не учитываемые на балансе в качестве объектов основных средств

В отношении таких объектов налог на имущество необходимо уплачивать несмотря на применение спецрежима!

  • НДС (за исключением НДС, подлежащего уплате при ввозе товаров на территорию РФ, а также НДС, уплачиваемого в соответствии со ст. 174.1 НК РФ);

ООО и ИП, применяющие специальные налоговые режимы, признаются налоговыми агентами по НДС (ст.161 НК РФ),в частности, если:

1) приобретают товары (работы, услуги), местом реализации которых является территория РФ, у иностранных лиц, не состоящих на учете в налоговых органах РФ;

2) арендуют, покупают федеральное имущество, имущество субъектов Российской Федерации и (или) муниципальное имущество у органов государственной власти и управления и (или) органов местного самоуправления;

Налоговые агенты, даже не будучи сами плательщиками НДС, обязаны начислять, удерживать и уплачивать в бюджет суммы НДС, отражать суммы НДС в книгах продаж и налоговых декларациях.

Основные отличия систем налогообложения:

Система налогообложения

Налоговая база

НДС

Налог на имущество организаций

Номинальная ставка

Зависимость налоговых платежей от эффективности деятельности

Налог на прибыль организаций (ОСНО, если бизнес организован в виде юридического лица)

Прибыль

Есть (*)

Есть

20%

зависит

НДФЛ (ОСНО, если бизнес организован в виде ИП)

Доходы минус профессиональные вычеты

Есть (*)

Нет

13%

зависит

УСНО

Доходы

Нет

Нет

6%

зависит

Доходы минус расходы

Нет

Нет

15%

зависит

ЕСХН

Доходы минус расходы

Нет

Нет

6%

зависит

ЕНВД

Вмененный доход

Нет

Нет

15%

не зависит

Патент

Потенциально возможный доход

Нет

Нет

6%

не зависит

 
(*) при соблюдении условий, указанных в ст. 145 НК РФ, налогоплательщиком может быть применено право освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика, но это тема для отдельной публикации. Следите за разделом «Статьи для бухгалтера».

Как видите, освобождением от уплаты налогов нужно пользоваться осмотрительно, не забывая об оговорках «за исключением...».

Такие преференции спецрежимникам позволяют им устанавливать более конкурентоспособные цены, чем тем участникам рынка, которые используют общие системы налогообложения. Более выгодное положение основывается не только от экономии на налогах, но и на экономии трудозатрат на составление отчетности. Однако, постоянно нужно держать руку на пульсе, т.к. если показатели ООО или ИП превысят определенные ограничения, карета превратится в тыкву... и нужно будет восстановить весь учет и уплатить налоги.

Ограничения для применения специальных налоговых режимов:

Система налогообложения

Выручка

Средняя численность

Среднегодовая стоимость ОС

Структура капитала

ЕСХН

Нет ограничений (за исключением рыболовецких хозяйств, для которых установлен лимит 300 чел.)

Нет ограничений

ЕНВД

Нет ограничений

100 человек

Нет ограничений

Доля участия других организаций не более 25%

УСНО

150 млн. руб. (с 01.01.2017)

150 млн. руб.

Патент

60 млн. руб.

15 человек

Нет ограничений

Патент распространяется только на ИП

2. Пониженные налоговые ставки

Для сравнения далее представлены базовые налоговые ставки в зависимости от системы налогообложения.

Система налогообложения

Налоговая база

Номинальная ставка

Налог на прибыль организаций (ОСНО, если бизнес организован в виде юридического лица)

Прибыль

20%

НДФЛ (ОСНО, если бизнес организован в виде ИП)

Доходы минус профессиональные вычеты

13%

УСНО

Доходы

6%

Доходы минус расходы

15%

ЕСХН

Доходы минус расходы

6%

ЕНВД

Вмененный доход

15%

Патент

Потенциально возможный доход

6%

Региональные власти могут устанавливать пониженные ставки.

Например, в Свердловской области установлены пониженные ставки: 0%, 5%, 7% для налогоплательщиков, применяющих УСН (доходы минус расходы) в зависимости от статуса налогоплательщика (ИП / ООО), даты его регистрации и вида деятельности.

3. Упрощенный способ ведения учета

Плательщики УСН в зависимости от выбранной налоговой базы ведут налоговый учет доходов или доходов и расходов в книге учета доходов и расходов (упрощенный учет).

Плательщикам ЕНВД и ПСН не нужно вести налоговый учет доходов и расходов. Кроме того, налогоплательщики, применяющие эти системы, вправе не применять ККТ в отношении видов деятельности, облагаемых этими налогами.

Это означает, в частности, что ИП вполне сможет самостоятельно вести учет (в зависимости от размера бизнеса) и ему не потребуется нанимать специально обученного человека.

Минусы

Выбирая систему налогообложения, помимо указанных преимуществ, следует учесть следующее (так называемые «минусы»):

1. При выборе УСН (база «доходы минус расходы») придется уплачивать минимальный обязательный платеж независимо от финансового результата деятельности. Перечень расходов, на которые разрешается уменьшать налоговую базу, весьма ограничен.

2. ЕНВД, ПСН характеризуются тем, что сумма налогового платежа не зависит от реальных прибылей и убытков. При фактических убытках сумма налога будет та же, как если бы выручка была достаточно высокой.

Выбирать систему налогообложения нужно до начала осуществления деятельности или до начала очередного налогового периода. Например, октябрь-ноябрь — подходящее время задуматься о переходе на новую систему налогообложения с 2018 года.

Стань экспертом
Наталия Мезенцева

эксперт по бухгалтерскому учету, налогообложению и финансовому праву

Специально для Клерк.Ру

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