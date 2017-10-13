Можно ли в счете-фактуре с 1 октября сократить адресные идентификаторы

C 1 октября 2017 года, в соответствии с правилами заполнения счета-фактуры (введены Постановлением Правительства РФ от 19.08.2017 № 981) в строках 2а и 6а необходимо указывать все элементы адреса покупателя и продавца по данным ЕГРИП и ЕГРЮЛ.

Адрес должен содержать:

А что с сокращениями?

Вопрос от читателя такой: «Заполняем счет-фактуру, применяемый с 1 октября. Можно ли в нем сократить адресные идентификаторы? Например, вместо слов «город» — «г.», «улица» — «ул.»? Будет ли это ошибкой, так как в ЕГРЮЛ эти наименования записаны полностью?».

Адрес из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) в счете-фактуре может быть указан с использованием общепринятых сокращений. Согласно правилам заполнения счета-фактуры, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 (ред. от 19.08.2017), в строке 2а(6а) проставляется адрес (для юридических лиц), указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, в пределах места нахождения юридического лица, место жительства (для индивидуальных предпринимателей), указанное в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. При этом ни указанным документом, ни налоговым законодательством не оговаривается возможность или невозможность использования общепринятых сокращений.

Так, при заполнении документов необходимо руководствоваться нормами современного русского языка и правилами русской орфографии и пунктуации (пп. 8 п.1 ст. 3 Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ). Что относится к общепринятым сокращениям, не требующим специальных пояснений, разъясняется в правилах русской орфографии и пунктуации, утвержденных в 1956 году Академией наук СССР, Министерством высшего образования СССР и Министерством просвещения РСФСР, действующих по настоящее время.

Кроме того, ошибки в счетах-фактурах и корректировочных счетах-фактурах, не препятствующие налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, услуг), имущественных прав, наименование товаров (работ, услуг), их стоимость, а также налоговую ставку и сумму налога, предъявленную покупателю, не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога (п. 2 ст. 169 НК РФ).