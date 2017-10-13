Клерк.Ру
 
0
0

Как бухгалтеры делят бюджет в семье?

13.10.17 10:20
6

Принято считать, что бухгалтеры любят четкость во всем. В том числе, и в семейном бюджете.

Это еще один миф про бухгалтеров или правда?

Рассказывайте в комментариях, вы привыкли сводить дебет с кредитом и в семье? Или предпочитаете забыть про учет и жить сегодняшним днем?

Если привыкли экономить, посмотрите обзор сервисов для личной бухгалтерии, которые научат копить.

И кто должен «раздавать» деньги в семье — муж, жена или хранить надо в тумбочке, доступ к которой у всех домчадцев?

Делитесь своим опытом и на его основе мы сделаем обзор отношения бухгалтеров к семейному бюджету.

Видео о том, как разделение семейного бюджета может позитивно сказаться на финансах, для нас подготовили наши друзья из investory.pro.

Больше полезных роликов на investory.pro.

Стань экспертом
Инна Коснова

обозреватель «Клерка», эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

Специально для Клерк.Ру

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Главбух: права, обязанности, передача дел»
Бухгалтеру
 
Как внешний вид помогает бухгалтеру в работе
 
Бухгалтеру
 
«Клерк» собирает мифы о бухгалтерах. Чтобы их развеять
 
Бухгалтеру
 
Как бухгалтеру все успеть в отчетную кампанию. 10 правил тайм-менеджмента
 

Посетить семинар по теме «Главбух: права, обязанности, передача дел»

Все семинары по теме Главбух: права, обязанности, передача дел
»
Мнения 45
Клерк
bestiya7460
Аноним, Вы писали:Могу посоветовать искать банк попроще, где откроют, нам тоже во многих отказыва...
Деньги, хранящиеся на счете организации, можно подарить банку
Клерк
natalisa51
 Конечно лучшие в мире, потому что работают , как весь мир-по двойным стандартам. ,т.е. есть...
Наши налоговые органы лучшие в мире!
<b>Модератор</b>
Над.К
Знаете, последствия для налоговой могут быть очень печальны в финансовом исчислении при грамотном...
Беспочвенные отказы в приеме деклараций продолжаются. ИФНС формирует тайные «черные списки»
Аноним
Страна не нищая, а богатая. Только у власти стоят люди, которые все Законы кроят под себя и под с...
Как вырастут пенсии в 2018 году
Аноним
1. Подать на банк в суд. (подойдет только если все требования банка о предоставлении документов в...
Деньги, хранящиеся на счете организации, можно подарить банку
Аноним
Над.К, Вы писали:У отправителя есть же подтверждение отправки. Или я что-то упускаю?  Угу. ...
Беспочвенные отказы в приеме деклараций продолжаются. ИФНС формирует тайные «черные списки»
Аноним
На Склауде обычная 1С, не отличающаяся от стандартной. Если клиент уходит с облака, он скачивает ...
Пять мифов об аренде 1С в облаке. Почему в отчетную кампанию многие перестают сомневаться
Аноним
по сути людоеды,рассуждающии о людях.Oбокрали уже несколько раз кто вам поверит.Похоже из страны ...
Доживут ли до старости пенсфонды. Почему пенсионный возраст все равно придется повышать?
Аноним
Туфта все это - нет надежнее блокнота собственного в собственном кармане ,столе для сохранения и ...
Пять мифов об аренде 1С в облаке. Почему в отчетную кампанию многие перестают сомневаться
Аноним
inteloffice, Вы писали:Про бухгалтера полностью согласна, особенно если он отличный специалист. М...
На пенсию не проживешь. Как клерки-пенсионеры ищут работу
Аноним
не вижу ничего ужасного в том, что авторам платят гонорар  Аяяй! А как же борьба с нелегальн...
60 комментариев про руководителя «Клерка». И все позитивные. Что случилось?
Аноним
выгоню продавцов,пополню армию безработных
ФНС озвучила, кто в итоге получит отсрочку по онлайн-ККТ
Аноним
Я поддерживаю, но только если позволят снизить налогооблагаему базу НДФЛ на мои расходы на услуги...
Кто, кроме налоговиков, станет проверять чеки онлайн-касс
Клерк
Татьяна-Васильевна
переводе средств на зарплату авторам тоже  не вижу ничего ужасного в том, что авторам платя...
60 комментариев про руководителя «Клерка». И все позитивные. Что случилось?
Аноним
Складывается впечатление. что это плохо организованный спектакль. Уши АП торчат из всех фракций.&...
Не доросли еще: Госдума отклонила все законопроекты о прогрессивной шкале НДФЛ
Аноним
самозанятый еле еле выживает, потому как и рад бы заплатить налоги, так налоги его и сожрут
Не доросли еще: Госдума отклонила все законопроекты о прогрессивной шкале НДФЛ
Клерк
Татьяна-Васильевна
Фракция "Единая Россия", большинством голосов, выступила против отмены налога. можно сказать Не Е...
Почему не отменили транспортный налог?
Аноним
То есть, если я переманю к себе клиентов и сотрудников развалившейся компании, то я буду отвечать...
Перевод деятельности на зависимую организацию не помог уйти от уплаты доначисленных налогов
Аноним
yante, Вы писали:Scloud1C, Вы писали: Вы обсудите ситуацию, когда вы уходите на другой программны...
Пять мифов об аренде 1С в облаке. Почему в отчетную кампанию многие перестают сомневаться
Клерк
Альтернатива
И кнопочку внизу о переводе средств на зарплату авторам тоже не видят в упор?  А может сдела...
60 комментариев про руководителя «Клерка». И все позитивные. Что случилось?
Аноним
Лучше бы вернули деньги в перерпсчете пенсий с 1 августа, т.е. делали перерасчет с учетом всех за...
Кому выгоден перерасчет пенсии за периоды ухода за детьми
Аноним
пострелять половину жирномордых и полегчает
Почему не отменили транспортный налог?
Аноним
Аноним, Вы писали:ПФ нас дурит как хочет с начислениями пенсионерам.Пенсию повышают на копейки, в...
ПФР: если вам не хватает стажа для пенсии, его можно купить
Аноним
Слов нет. Он идиот.
Наши налоговые органы лучшие в мире!
Аноним
Аноним, Вы писали:В Питере сейчас полный аншлаг по этому поводу, бегают пенсионеры от одного окна...
Кому выгоден перерасчет пенсии за периоды ухода за детьми
Аноним
А у нас месяц в Промсвязьбанке деньги держат. Документы им все собрали-и ни от кого ни слова не д...
Счет заблокирован банком: три способа решить проблему. И почему банки готовы «похохотать в суде»
Клерк
inteloffice
Про бухгалтера полностью согласна, особенно если он отличный специалист. Мне тоже почти 50, и я н...
На пенсию не проживешь. Как клерки-пенсионеры ищут работу
Клерк
Захарыч
Давным-давно пора законодательно запретить все эти звонки. Достаточно того, что почта ежедневно з...
Клерков атакуют телефонные спамеры
Аноним
спасибо!!
На связи!
Аноним
Я пока профан в налогах, но моя налоговая 7716 выставила мне в моем лк (яко бы ошибочно, сбой в п...
ИФНС раскрыла еще одну налоговую схему
Аноним
Бухгалтер, мне кажется, всегда востребован. Мелкие фирмы и ИП за небольшую оплату, не особую загр...
На пенсию не проживешь. Как клерки-пенсионеры ищут работу
Аноним
Аноним, Вы писали:Как я это обосновал - объяснять долго. Но вот посмотрим теперь, кто в суде похо...
Счет заблокирован банком: три способа решить проблему. И почему банки готовы «похохотать в суде»
Аноним
Я в 47 ИП открыла. Сейчас бы в своем возрасте (за 50) уже бы точно по специальности не нашла рабо...
На пенсию не проживешь. Как клерки-пенсионеры ищут работу
Аноним
Добрый день, у меня примерно та же история , 20 лет в солидной фирме с высоким темпом работы,но в...
Бухгалтерам пенсионного возраста тоже нужна работа
Клерк
nmy1
Я и не сомневалась, что отклонят. Не вводить же закон против себя любимых. Свой карман ближе к телу.
Не доросли еще: Госдума отклонила все законопроекты о прогрессивной шкале НДФЛ