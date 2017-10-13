Как бухгалтеры делят бюджет в семье?
Принято считать, что бухгалтеры любят четкость во всем. В том числе, и в семейном бюджете.
Это еще один миф про бухгалтеров или правда?
Рассказывайте в комментариях, вы привыкли сводить дебет с кредитом и в семье? Или предпочитаете забыть про учет и жить сегодняшним днем?
Если привыкли экономить, посмотрите обзор сервисов для личной бухгалтерии, которые научат копить.
И кто должен «раздавать» деньги в семье — муж, жена или хранить надо в тумбочке, доступ к которой у всех домчадцев?
Делитесь своим опытом и на его основе мы сделаем обзор отношения бухгалтеров к семейному бюджету.
Видео о том, как разделение семейного бюджета может позитивно сказаться на финансах, для нас подготовили наши друзья из investory.pro.
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