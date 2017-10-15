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Будьте осторожны с валютными расчетами. ИФНС оштрафовала физлицо на 30 млн

15.10.17 10:36
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Сейчас под прицел налоговиков могут попасть все валютные расчеты по зарубежным счетам. Если о них не сообщили, их могут признать незаконными валютными операциями.

Налоговая контролирует все валютные расчеты

На днях суд принял решение о законности штрафа размером более 30 млн. рублей, наложенного московской ИФНС на физлицо за нарушение им валютного законодательства. Это дело приобрело общественный резонанс, так как валютный перевод был по сути возвратом собственных средств, заблокированных ранее американским банком из-за санкций.

Предыстория такова:

В 2014 году Николай Кузнецов перевел 616 тысяч долларов своему отцу со счета в Транскапиталбанке, в котором у него был открыт вклад в американской валюте. Счёт отца Кузнецова находился в Мособлбанке, то есть перевод был из одного российского банка в другой.

Однако долларовый перевод осуществлялся через корреспондентский счет в американском подразделении банка Standard Chartered, который заблокировал платеж, поскольку Мособлбанк находился под санкциями США.

Позже Кузнецову-сыну удалось добиться разблокировки суммы в американском банке, который перевел ее в Barclays в Лондоне, где проживает Кузнецов. Уже оттуда сын совершил перевод отцу в российский Сбербанк.

ИФНС посчитала этот перевод незаконной валютной операцией, так как она проходила без участия уполномоченного российского банка, и наложила штраф в размере 75% от суммы по части 1 статьи 15.25 КоАП РФ. В ИФНС отметили, что 75% — это минимальная планка штрафа, по закону можно было оштрафовать и на 100%.

По заявлению Николая Кузнецова, он постоянно проживает на территории Великобритании и не является валютным резидентом РФ, что делает административную ответственность по данной статье для него невозможной, передает РАПСИ.

Представители заявителя полагают, что Кузнецов совершил операцию, соответствующую законодательству. Его воля была направлена на перевод денежных средств из одного российского банка в другой, и в следствии форс-мажорных обстоятельств, а именно антироссийских санкций, деньги были заморожены американским банком.

«Во всей цепочке финансовых организаций, по которым прошли деньги, единственным юридически значимым действием, совершенным моим сыном, было поручение Транскапиталбанку перечислить деньги в Мособлбанк. За границу они попали вопреки его воле. После блокировки у него была единственная возможность возврата собственных средств — просить. И он просил нью-йоркский банк, казначейство США, президента Обаму возвратить ему деньги через Транскапиталбанк, через Мособлбанк, через Сбербанк. Но везде получал отказы», — цитирует РБК слова Кузнецова-старшего на заседании суда.

Представители ИФНС в суде заявили, что после разблокировки у Кузнецова имелась возможность перевести деньги на счет в России, однако он зачислил деньги на свой счёт в британском банке.

«Кузнецов являлся российским гражданином и валютным резидентом РФ. Сам по себе вид на жительство в другом государстве данный факт не опровергает», — заявил представитель ИФНС.

Между тем решения суда пока не вступило в законную силу и будет обжаловано.

Разъяснения о нарушениях валютного законодательства и предусмотренных за это штрафах налоговики дали в письмах от 16.08.2017 N ЗH-3-17/5523@, от 05.09.2017 № ОА-3-17/5973@.

Отметим, что это решение суда в настоящее время активно обсуждается пользователями разных сайтов. Так, в частности, на одной из интернет-площадок читатель вывел формулу ошибки резидента стоимостью 30 млн. рублей:

Правильная схема была бы следующей:
американский банк Standard Chartered -> счёт россиянина в лондонском Barclays Bank plc. (о котором сообщено ФНС России) -> счёт россиянина в уполномоченном банке -> счёт отца в уполномоченном банке

Схема, применённая россиянином:
американский банк Standard Chartered -> счёт россиянина в лондонском Barclays Bank plc. (о котором не сообщено ФНС России) -> счёт отца в уполномоченном банке.

Описанная ситуация, может, и несет в себе политическую подоплеку (а может и нет), но только на первый взгляд кажется специфической. Проблемы с зарубежными счетами могут коснуться каждого.

Чаще вопросы контроля за зарубежными счетами касаются валютных резидентов. Читайте нашу инструкцию, как соблюдать требования налоговиков по валютному резидентству и не налететь на штраф.

Кто такие валютные резиденты?

С апреля 2016 года ФНС России проводит еще и валютный контроль, в том числе, и за представлением резидентами уведомлений о счетах, открытых в банках за пределами РФ, а также представлением отчетов по таким счетам.

Особенно актуальным вопрос по такому контролю стал в связи с подписанием ФНС России в мае 2016 года Многостороннего Соглашения компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией. Уже более 100 юрисдикций сообщили о намерении внедрить Единый стандарт отчетности (ЕСО) ОЭСР и присоединиться к международному автоматическому обмену информацией о финансовых счетах. В настоящее время Соглашение подписали 87 юрисдикции, 53 из которых согласно общему графику должны начать обмениваться информацией в рамках ЕСО в 2017 году, остальные подписанты (включая Россию) обязались начать обмен в 2018 году.

Применительно к валютному законодательству резидентами считаются:

— физлица — российские граждане, за исключением граждан РФ, постоянно проживающих в иностранном государстве не менее года, в том числе и имеющих вид на жительство, либо временно пребывающих в иностранном государстве не менее одного года на основании рабочей или учебной визы со сроком действия не менее одного года или на основании совокупности таких виз с общим сроком действия не менее одного года;

— постоянно проживающие в России на основании вида на жительство иностранные граждане и лица без гражданства;

— юрлица, созданные в соответствии с законодательством РФ;

— находящиеся за пределами территории РФ филиалы, представительства и иные подразделения резидентов — юридических лиц.

Граждане РФ, постоянно проживающие в иностранном государстве, в том числе на основании вида на жительство, становятся нерезидентами по истечении одного года, исчисляемого с момента, с которого у гражданина РФ возникло право долговременного пребывания за рубежом, и при условии, что период фактического пребывания таких граждан РФ за пределами территории РФ не прерывался.

Постоянно проживающий в иностранном государстве гражданин РФ, прибывающий на территорию России, приобретает статус валютного резидента.

А как у них?

Обязанность граждан отчитываться по своим зарубежным счетам — это распространенная общемировая практика, которая есть и в странах Евросоюза и в США. Например, во Франции, согласно Валютно-финансового кодекса физические лица обязаны декларировать свои счета в иностранных банках одновременно с подачей налоговой декларации. Причем санкции за непредставление информации по зарубежным счетам весьма значительные — сумма штрафа может быть до 10 тысяч евро за незадекларированный счет.

В США за умышленное непредставление отчета по финансовым и банковским счетам штраф может составлять до 500 тыс. долларов и лицо может быть привлечено к уголовной ответственности.

А как у нас?

В России физлица-валютные резиденты должны представлять в налоговый орган отчет ежегодно до 1 июня года, следующего за отчетным годом.

Резиденты — юрлица и ИП ежеквартально в течение 30 дней по окончании квартала обязаны представлять в налоговый орган отчет в двух экземплярах вместе с подтверждающими банковскими документами.

Непредставление отчета или подтверждающих банковских влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей; на должностных лиц в размере от 4 до 5 тысяч рублей; на юрлиц — от 40 до 50 тысяч рублей.

За несоблюдение сроков предоставления отчетов не более чем на 10 дней предусмотрены предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 до 500 рублей; на должностных лиц в размере от 500 до 1000 рублей; на юрлиц — от 5 до 15 тысяч рублей.

При просрочке свыше 10 и до 30 дней размер санкций составит на граждан в размере от 1000 до 1500 рублей; на должностных лиц в размере от 2 до 3 тысяч рублей; на юрлиц — от 20 до 30 рублей.

Если со сдачей отчетности опоздать более чем на 30 дней, то штраф составит на граждан в размере от 2500 до 3000 рублей; на должностных лиц в размере от 4 до 5 тысяч рублей; на юрлиц — от 40 до 50 тысяч рублей.

Штраф за повторное несоблюдение сроков в течение одного года составит: для граждан в размере 20 тысяч рублей; для должностных лиц в размере от 30 до 40 тысяч рублей; для юрлиц — от 400 до 600 тысяч рублей.

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Наталья Петрова

корреспондент «Клерка»

Специально для Клерк.Ру

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