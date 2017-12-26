Бухгалтерская энциклопедия. Ситуация 7: «Фиксированные взносы ИП в 2014-2017 годах»

Заканчивается очередной год, индивидуальным предпринимателям пора платить фиксированные взносы. Мы решили напомнить ИП (а также адвокатам, нотариусам и КФХ) о том, как платить взносы. Ну, и для тех, у кого есть долги за прошлые годы, тоже собрали информацию.

Что такое фиксированные взносы

Фиксированными взносами называются страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование, уплачиваемые индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и иными лицами, занимающимися частной практикой. До 2014 года фиксированные взносы были действительно фиксированными (устанавливаемые на год) и одинаковыми для всех уплачивающих их лиц. Затем вступили в силу поправки в законодательство, изменяющие порядок исчисления взносов и по сути взносы перестали быть фиксированными.

В период 2014-2016 года взносы уплачивались в Пенсионный фонд (в том числе и взносы на медстрахование). С 2017 года порядок уплаты фиксированных страховых взносов регулируется главой 34 Налогового кодекса и уплачиваются взносы не во внебюджетные фонды, а в территориальные налоговые инспекции по месту регистрации ИП.

Кто платит фиксированные взносы

Взносы в фиксированном размере обязательны к уплате всеми индивидуальными предпринимателями, независимо от системы налогообложения ИП, ведения хозяйственной деятельности и наличия доходов. В частности, если ИП работает где-то по трудовому договору, и за него уплачиваются страховые взносы работодателем, это не является основанием для освобождения от уплаты взносов, исчисленных в фиксированном размере. Кроме ИП фиксированные взносы уплачивают адвокаты, нотариусы занимающиеся частной практикой, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и иные лица, занимающиеся частной практикой в соответствии с законодательством РФ.

Обратите внимание, что с 2010 года взносы уплачиваются также теми ИП, которые в прошлые годы пользовались льготами: военные пенсионеры платят взносы наравне со всеми остальными предпринимателями. С 2013 года можно не уплачивать фиксированные взносы за следующие периоды:

служба по призыву в армии;

период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более трех лет в общей сложности;

период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет;

период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности;

период проживания за границей супругов работников, направленных в дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации, постоянные представительства Российской Федерации при международных организациях, торговые представительства Российской Федерации в иностранных государствах, представительства федеральных органов исполнительной власти, государственных органов при федеральных органах исполнительной власти либо в качестве представителей этих органов за рубежом, а также в представительства государственных учреждений Российской Федерации (государственных органов и государственных учреждений СССР) за границей и международные организации, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, но не более пяти лет в общей сложности.

Однако если в вышеуказанные периоды предпринимательская деятельность осуществлялась, то взносы придется уплачивать ( п.7 статьи 430 НК РФ).

От чего зависит размер взносов

Размер фиксированных взносов ИП в 2014-2017 году зависел от МРОТ

МРОТ для расчета взносов берется на 1 января расчетного года. Если в течение года МРОТ изменяется, взносы на текущий год не пересчитываются.

С 2014 года размер фиксированных взносов зависит и от годового дохода ИП, так как при превышении в течение года дохода 300 тыс.руб. необходимо начислить ещё 1% взноса с суммы дохода, превышающей 300 тыс.руб.

Доход считается следующим образом:

При ОСНО — доходы, учитываемые в соответствии со статьей 210 НК РФ Т.е. те доходы, которые облагаются НДФЛ (касается только доходов, полученных от предпринимательской деятельности ). При определении этих доходов учитываются расходы ( Постановление Конституционного суда от 30.11.2016 № 27-П

При УСН с объектом налогообложения «доходы» — доходы, учитываемые в соответствии со статьей 346.15 НК РФ. Т.е. те доходы, которые облагаются налогом по УСН (такие доходы указываются в графе 4 книги доходов и расходов и указываются в строке 113 налоговой декларации по УСН);

При УСН с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» — доходы, учитываемые в соответствии со статьей 346.15 НК РФ. Т.е. те доходы, которые облагаются налогом по УСН (такие доходы указываются в графе 4 книги доходов и расходов и указываются в строке 213 налоговой декларации по УСН). Расходы при определении дохода для расчета взносов не учитываются по мнению ФНС и Минфина. Однако есть решения судов, в том числе и Верховного, что расходы учитывать можно. Однако они касаются предыдущих лет, когда уплату взносов регулировал не НК, а федеральный закон 212-ФЗ;

При ЕСХН — доходы, учитываемые в соответствии с пунктом 1 статьей 346.5 НК РФ. Т.е. те доходы, которые облагаются налогом по ЕСХН (такие доходы указываются в графе 4 книги доходов и расходов и указываются в строке 010 налоговой декларации по ЕСХН). Расходы при определении дохода для расчета взносов не учитываются;

При ЕНВД — вмененный доход налогоплательщика ЕНВД, рассчитанный по правилам статьей 346.26 НК РФ. Вмененный доход указывается в строке 100 раздела 2 декларации по ЕНВД. Если разделов 2 несколько, то доход суммируется по всем разделам. При определении годового дохода складываются вмененные доходы по декларациям за 1-4 квартал.

При ПСН — потенциально возможный доход, рассчитываемый по правилам статьей 346.47 НК РФ и статьей 346.51 НК РФ. Т.е. тот доход, от которого считается стоимость патента.

Если ИП применяет несколько систем налогообложения одновременно, то доходы по ним складываются

Тарифы фиксированных взносов

году действуют следующие тарифы

Плательщики ПФР ,

страховая часть ФФОМС ИП (независимо от системы налогообложения), нотариусы, адвокаты и иные лица, обязанные уплачивать фиксированные взносы 26.0% (из них 10% солидарная часть тарифа, 16% индивидуальная) 5.1%

Период уплаты ПФР ,

страховая часть ФФОМС Фиксированные взносы за 2014 год. Всего взносов 20727,53 руб. Год: 17328,48

Квартал: 4332,12

Месяц: 1444,04 Год: 3399,05

Квартал: 849,76

Месяц: 283,25 Фиксированные взносы за 2015 год. Всего взносов 22261,38 руб. Год: 18610,80

Квартал: 4652,70

Месяц: 1550,90 Год: 3650,58

Квартал: 912,65

Месяц: 304,22 Фиксированные взносы за 2016 год. Всего взносов 23153,33 руб. Год: 19356,48

Квартал: 4839,12

Месяц: 1613,04 Год: 3796,85

Квартал: 949,21

Месяц: 316,40 (один из месяцев 316,45) Фиксированные взносы за 2017 год. Всего взносов 27990 руб. Год: 23400

Квартал: 5850

Месяц: 1950 Год: 4590

Квартал: 1147,50

Месяц: 382,50

страховые взносы на обязательное страхование

ИП, нотариусы и адвокаты уплачивают взносы в фиксированном размере только за самих себя. С выплат физическим лицам по трудовым и гражданско-правовым договорам уплачиваются, которые рассчитываются исходя из начисленных выплат в пользу этих лиц.

Фиксированные взносы уплачивают также главы КФХ за себя и за членов КФХ. При этом, размер фиксированных взносов не зависит от величины доходов хозяйства (п.2 ст.430 Налогового кодекса)

Если плательщики взносов начинают осуществлять предпринимательскую либо иную профессиональную деятельность после начала очередного расчетного периода, размер страховых взносов, подлежащих уплате ими за этот расчетный период, определяется пропорционально количеству календарных месяцев деятельности. За неполный месяц деятельности размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца. Калькулятор взносов можно найти на сайте в разделе Инструменты.

Пример: Индивидуальный предприниматель зарегистрировался 16 июля 2017 года. Значит, размер страховых взносов в ПФ составит за пять полных месяцев 7500 руб. × 5 мес. × 26% = 9750 руб.

за неполный месяц 7500 / 31 (количество дней в июле) × 16 (столько дней ИП был зарегистрирован как ИП в июле, считая день регистрации) × 26% = 1006.45 рублей. Всего за 2017 год ИП должен будет заплатить 10756,45 рублей в Пенсионный фонд. Аналогично будут рассчитываться и страховой взнос, уплачиваемый в фонд медицинского страхования. Индивидуальный предприниматель зарегистрировался 16 июля 2017 года. Значит, размер страховых взносов в ПФ составитВсего за 2017 год ИП должен будет заплатить 10756,45 рублей в Пенсионный фонд. Аналогично будут рассчитываться и страховой взнос, уплачиваемый в фонд медицинского страхования. Внимание! МРОТ для расчета взносов берется на 1 января текущего года. Если в течение года МРОТ изменяется, взносы на текущий год не пересчитываются.

Срок уплаты фиксированных взносов — не позднее 31 декабря года, за который уплачиваются взносы. Но поскольку в 2017 году 31 декабря попадает на воскресенье, последний срок уплаты взносов переносится на ближайший рабочий день — 9 января 2018 года. Взносы (в том числе и взносы на обязательное медицинское страхование) уплачиваются с 1 января 2017 года не в Пенсионный фонд, а в налоговую инспекцию. В том числе и взносы за прошлые годы.

Расчет взносов при доходах свыше 300 тыс.рублей

В случае, если величина дохода плательщика страховых взносов за расчетный период превышает 300 000 рублей, помимо фиксированных пенсионных взносов указанных выше уплачиваются взносы в размере 1% от дохода, превышающего 300 000 рублей.! Т.е. сумма взносов в ФФОМС фиксированная для всех ИП, вне зависимости от суммы годового дохода.

Пример: Доход индивидуального предпринимателя в 2017 году составил: 350 000 руб. по деятельности, облагаемой УСН и 100 000 руб. по деятельности, по которой применяется ЕНВД (как считаются доходы, указано в п. 3 «Как считаются доходы»). Итого 450 000 руб. Сумма взносов в ПФ за 2017 год составит 23400 (450 000 − 300 000) × 1% = 24 900 руб. Сумма взносов в ФФОМС 4 590 руб. Общая сумма фиксированных страховых взносов в ПФ за год не может быть более 8 МРОТ х 12×26%. Т.е. в 2017 году не может быть более 187 200 руб (7500 × 8 × 12 × 26%). В 2014 году максимум был 138 627,84 руб., в 2015 - 148 886,40 руб., в 2016 - 154 851,84 руб.

Пример: Доход индивидуального предпринимателя на УСНО в 2017 году составил: 20 000 000 руб. Сумма взносов за 2017 год составила бы 27990 (20 000 000 − 300 000) × 1% = 224 990 руб, однако поскольку она больше максимально возможных взносов 187 200 руб., уплачивается 187 200 руб взносов в ПФ и взносы в ФФОМС в размере 4 590

Срок уплаты взносов

Страховые взносы за расчетный период уплачиваются ИП не позднее 31 декабря текущего календарного года, за исключением взносов в размере 1% с дохода, превышающего 300 тыс.рублей.

Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода плательщика страховых взносов, превышающего 300 000 рублей за расчетный период, уплачиваются плательщиком страховых взносов не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим расчетным периодом (за 2017 год срок уплаты 1 июля 2018 года, в связи с изменением закона).

Отчетность по фиксированным взносам

КФХ один раз в год, в срок не позднее 30 января, подают в ИФНС ( Расчет по страховым взносам КНД-115111 ). С 2012 года индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, никакой отчетности в ПФ не сдают!

КБК

КБК по взносам за 2017 год

182 1 02 02140 06 1110 160 — Фиксированные пенсионные взносы ИП, отдельного КБК для взносов в размере 1% от дохода свыше 300 тыс.рублей с 2017 года не предусмотрено.

182 1 02 02103 08 1013 160 — Фиксированные взносы ИП на медицинское страхование.

КБК по взносам за 2014-2016 год

182 1 02 02140 06 1100 160 - Фиксированные пенсионные взносы ИП с доходов, не превышающих 300 тыс.рублей

182 1 02 02140 06 1200 160 - Фиксированные пенсионные взносы ИП с доходов, превышающих 300 тыс.рублей

182 1 02 02103 08 1011 160 - Фиксированные взносы ИП на медицинское страхование