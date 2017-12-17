«Ночной бухгалтер». «Утки» про пенсии, штрафы за несдачу отчета по экологии, бухгалтер соврала про беременность

Разношерстная картина дня на «Клерке». Кому отчитаться по экологии из малых и средних предприятий? Как врали про пенсии в уходящем году? Какой закон про новые правила НДС нужно прочитать бухгалтерам? Ну, и еще парочка просто забавных историй.
Обзор вранья про пенсии-2017
Пенсионерам обещали многотысячные надбавки к пенсии за детей, рожденных в СССР, за долгие годы супружеской жизни, перерасчет пенсии по курсу золота и т.д.
Кризис никуда не делся?
Число разорившихся предприятий в России почти вплотную подобралось к рекордным показателям кризисного 2009 года.
Почему так происходит и что будет дальше?
Спонсор выпуска «OK CONSULTUNG» 26 января проводит семинар: «Как успеть избавиться от компании до 2018 г. Ликвидация. Банкротство».
Главное о мероприятии:
— вы узнаете, когда стоит задуматься о ликвидации компании;
— рассмотрим все альтернативные способы избавиться от юрлица;
— расскажем про основные риски директора при ликвидации компании;
— разберем много историй из практики и внимательно рассмотрим каждый ваш вопрос.
Подробности и регистрация тут.
Получила 260 тыс. декретных и уехала отдыхать
Это про бухгалтера с Камчатки. Она выдала свою полноту за беременность, получила больничный (!), а на выданные декретные укатила в отпуск.
И смех, и грех.
Как и история про начальника налоговой инспекции, которого уволили за неуплату налогов.
Невеселая ситуация складывается с новыми правилами по НДС. Владимир Туров обескуражен новым законом.
Отчет по экологии-2017
Каким малым и средним предприятиям надо уже в начале 2018-го отчитаться в Росприроднадзор?
Рассказали, как составить отчет и не ошибиться.
Штрафы там тоже немаленькие.
Что обсуждают коллеги перед Новым годом? Зарплата за декабрь, СЗВ-М на директора и единая упрощенная декларация при УСН.
Кстати, знаете, кому больше налоговики не будут отвечать по «электронке»?
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Ваша предновогодняя редакция