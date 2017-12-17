«Ночной бухгалтер». «Утки» про пенсии, штрафы за несдачу отчета по экологии, бухгалтер соврала про беременность

Разношерстная картина дня на «Клерке». Кому отчитаться по экологии из малых и средних предприятий? Как врали про пенсии в уходящем году? Какой закон про новые правила НДС нужно прочитать бухгалтерам? Ну, и еще парочка просто забавных историй.

Обзор вранья про пенсии-2017

Пенсионерам обещали многотысячные надбавки к пенсии за детей, рожденных в СССР, за долгие годы супружеской жизни, перерасчет пенсии по курсу золота и т.д.

Как оправдывался ПФР?

Кризис никуда не делся?

Число разорившихся предприятий в России почти вплотную подобралось к рекордным показателям кризисного 2009 года.

Почему так происходит и что будет дальше?

Спонсор выпуска «OK CONSULTUNG» 26 января проводит семинар: «Как успеть избавиться от компании до 2018 г. Ликвидация. Банкротство». Главное о мероприятии: — вы узнаете, когда стоит задуматься о ликвидации компании; — рассмотрим все альтернативные способы избавиться от юрлица; — расскажем про основные риски директора при ликвидации компании; — разберем много историй из практики и внимательно рассмотрим каждый ваш вопрос. Подробности и регистрация тут.

Получила 260 тыс. декретных и уехала отдыхать

Это про бухгалтера с Камчатки. Она выдала свою полноту за беременность, получила больничный (!), а на выданные декретные укатила в отпуск.

И смех, и грех.

Как и история про начальника налоговой инспекции, которого уволили за неуплату налогов.

Невеселая ситуация складывается с новыми правилами по НДС. Владимир Туров обескуражен новым законом.

Отчет по экологии-2017

Каким малым и средним предприятиям надо уже в начале 2018-го отчитаться в Росприроднадзор?

Рассказали, как составить отчет и не ошибиться.

Штрафы там тоже немаленькие.

Что обсуждают коллеги перед Новым годом? Зарплата за декабрь, СЗВ-М на директора и единая упрощенная декларация при УСН.

Кстати, знаете, кому больше налоговики не будут отвечать по «электронке»?

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Ваша предновогодняя редакция