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Отчет субъектов МСП по экологии-2017: когда и как сдавать, и что будет, если не отчитаться

В начале года малым и средним предприятиям надо сдать отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов. По-другому этот отчет еще называют отчет об образовании отходов, отчет по экологии или отчет субъектов МСП.

Чтобы сдать отчет, в организации должен быть организованный учет отходов.

Почему приходится отчитываться

В соответствии с п. 7 и 8 ст. 18 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» субъекты малого и среднего предпринимательства, в процессе осуществления которыми хозяйственной и (или) иной деятельности образуются отходы, предоставляют отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов.

То есть все малые и средние предприятия, у которых появляются отходы, или они их используют, утилизируют, размещают, должны отчитаться.

Отчетность — уведомительная.

По какой форме

Отчитаться надо в ТУ Росприроднадзора.

Порядок представления и форму отчетности посмотрите в приказе Минприроды от 16 февраля 2010 г. № 30.

Удобно, что подготовить отчетность можно с помощью бесплатной программы «Модуль природопользователя» на сайте Росприроднадзора. На вопросы про программу ведомство ответит по тел. 8 (499)753-30-92 (с 9:30 до 18:30 по московскому времени) или по portal.rpn@mail.ru.

Уже больше пяти лет Росприроднадзор принимает отчет от природопользователей в электронном виде через личный кабинет

В отчете отразите объем отходов, их вид и код, класс опасности.

Если сама организация МСП не занимается транспортировкой и утилизацией отходов, нужно будет подготовить копии договоров и актов со специализированными предприятиями.

Когда сдавать

Основной срок сдачи отчета — до 15 января. В большинстве регионов принят такой срок.

Но есть и те, у которых крайний срок — 1 марта.

Уточните в территориальном отделении Росприроднадзора.

Какие штрафы, если не отчитаться

Если не сдать отчет, могут оштрафовать по ст. 8.2. КоАП от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ):

  • директора или главбуха — от 10 000 до 30 000 рублей;
  • ИП — от 30 000 до 50 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;
  • юридических лиц — от 100 000 до 250 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Где задать вопрос коллегам

Бухгалтеры обсуждают экологические отчеты в специальной ветке в нашей группе «Красный уголок бухгатера».

Присоединяйтесь и спросите, если в чем-то не уверены.

Стань экспертом
Инна Коснова

обозреватель «Клерка», эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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Мнения
 
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22 мнения
Клерк
SagittaR

Отчитаться надо в ТУ Росприроднадзора

 Вроде бы теперь эта форма сдается в Минприроды, а не в РПН... и теперь у каждого региона она якобы своя... нужно уточнять в местных отделениях

Клерк
msneg

SagittaR, Вы писали:

Отчитаться надо в ТУ Росприроднадзора

 Вроде бы теперь эта форма сдается в Минприроды, а не в РПН... и теперь у каждого региона она якобы своя... нужно уточнять в местных отделениях

 А это не подразделения одной структуры?

Клерк
msneg
Вообще, честно, тема жуткая. Как вообще "малыши" справляются с таким отчетом, слабо представляю. Я так понимаю, все заказывают у контор, которые этот отчет им делают тыщ за пять.
Клерк
sv777
, Саратов
С этой экологией полный беспредел.Вообще непонятно что сдавать и куда сдавать, у нас Росприроднадзор не принимает отчет 2  ТП-отходы, статистика его тоже не принимает, бухгалтера его просто не сдают, потому что не знают куда.В Минприроды тоже ничего толком не объясняют, начинаешь звонить, рявкнут и бросают трубку.
Клерк
msneg

sv777, Вы писали:

С этой экологией полный беспредел.Вообще непонятно что сдавать и куда сдавать, у нас Росприроднадзор не принимает отчет 2  ТП-отходы, статистика его тоже не принимает, бухгалтера его просто не сдают, потому что не знают куда.В Минприроды тоже ничего толком не объясняют, начинаешь звонить, рявкнут и бросают трубку.

 Зато штрафовать обещают именно по ст. 8.2 КоАП, где большие штрафы. ужас.

Клерк
sv777
, Саратов

msneg, Вы писали:

sv777, Вы писали:

С этой экологией полный беспредел.Вообще непонятно что сдавать и куда сдавать, у нас Росприроднадзор не принимает отчет 2  ТП-отходы, статистика его тоже не принимает, бухгалтера его просто не сдают, потому что не знают куда.В Минприроды тоже ничего толком не объясняют, начинаешь звонить, рявкнут и бросают трубку.

 Зато штрафовать обещают именно по ст. 8.2 КоАП, где большие штрафы. ужас.

Ну это у нас запросто. Да и весь сумбур с отчетностью по экологии создан специально для штрафов.

Клерк
SagittaR

msneg, Вы писали:

SagittaR, Вы писали:

Отчитаться надо в ТУ Росприроднадзора

 Вроде бы теперь эта форма сдается в Минприроды, а не в РПН... и теперь у каждого региона она якобы своя... нужно уточнять в местных отделениях

 А это не подразделения одной структуры?

 

Структура скорее всего одна, но подразделения или департаменты - получатели разные. Причем этот МСП сдается теперь вроде-бы как в минприроды, а его братья-близнецы - декларация по негативному воздействию и 2ТП Отходы - в росприроднадзор.
Клерк
sv777
, Саратов
Структура скорее всего одна, но подразделения или департаменты - получатели разные. Причем этот МСП сдается теперь вроде-бы как в минприроды, а его братья-близнецы - декларация по негативному воздействию и 2ТП Отходы - в росприроднадзор.

 В Саратове Росприроднадзор 2 ТП отходы не принимает.А еще в Минприроды невозможно сдать отчетность по ТКС.

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Аноним
, Москва
Как вообще "малыши" справляются с таким отчетом, слабо представляю. Я так понимаю, все заказывают у контор, которые этот отчет им делают тыщ за пять.

 

Работаю на частном заводе с 1999 года и по сей день. Годовой оборот заводика 100-110 миллионов, личный состав 50-60 человек. Эту хрень (экологию) не сдавал никогда и не собираюсь, хотя честно пытался разобраться. Думаю таких как я процентов 99.
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Аноним
, Краснодар
самый бестолковый и непонятный сбор -это экология. Непонятна облагаемая база, непонятен объем отчетности,кому сдавать тоже -ищите с собаками....
и вот этот бардак существует со дня введения этого сбора,зато околоприродные конторки лихо зарабатывают на этой неразберихе все эти годы
Клерк
natalisa51

 А как насчёт того, что


Согласно приказу Федеральной Службы по надзору в сфере природопользования от
14 ноября 2011 года № 828 «Об организации работ по осуществлению федерального статистического
наблюдения по форме 2-ТП (отходы) и формированию официальной статистической информации»
статистическую отчетность по форме 2-ТП (отходы) представляют юридические лица
и индивидуальные предприниматели, у которых годовое образование отходов
составляет 50 тонн и более.




Клерк
sv777
, Саратов
огласно приказу Федеральной Службы по надзору в сфере природопользования от
14 ноября 2011 года № 828 «Об организации работ по осуществлению федерального статистического
наблюдения по форме 2-ТП (отходы) и формированию официальной статистической информации»
статистическую отчетность по форме 2-ТП (отходы) представляют юридические лица
и индивидуальные предприниматели, у которых годовое образование отходов
составляет 50 тонн и более.

 Было изменение 50 тонн убрали, так что сдают все.

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Аноним

Как считать эти отходы для ИП, если я зарегистрирована по домашнему адресу, и аренды офиса нет. У меня 4 гр ТБО.

Клерк
Елена_N
, Ростов-на-Дону
Из моих знакомых "малышей" не сдает практически никто. Все считают, что они не используют, не утилизируют и не размещают.. Понятно, что это, скорее всего, до поры до времени. Но ведь действительно сложно разобраться, как это отчет делать и сдавать. Как же это все достало...
Клерк
Натали Б
, Санкт-Петербург




бухгалтера его просто не сдают, потому что не знают куда.




А почему это вообще головная боль бухгалтера?

У меня все на дистанционке, работают дома, выбрасывают бумагу и картриджи в свой бытовой мусор.
Это считается?
Нулевые сдавать надо?

Клерк
natalisa51

Это понятно,

что нулевая. вопрос-зачем этой глупостью создавать видимость чего то очень нужного.

 Там по мимо сдачи этого отчёта, надо написать уведомление и стать на учёт

Приложение № 2
к Правилам представления уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений

(в ред. Постановлений Правительства РФ
от 14.04.2010 № 245, от 26.12.2011 № 1132)

Если не стал- штраф с руководителя 3000 руб.


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Аноним

sv777, Вы писали:

С этой экологией полный беспредел.Вообще непонятно что сдавать и куда сдавать, у нас Росприроднадзор не принимает отчет 2  ТП-отходы, статистика его тоже не принимает, бухгалтера его просто не сдают, потому что не знают куда.В Минприроды тоже ничего толком не объясняют, начинаешь звонить, рявкнут и бросают трубку.

 Сама эколог, скажу, что 2ТП-отходы сдаются а орган Росприроднадзор до 01.02., а МСП - в Министерство экологии до 15.01. Не принимают - отсылайте почтой с уведомлением. На все 100% скажу, что бухгалтерам эти отчеты трудноваты,поэтому и конторы....


Клерк
sv777
, Саратов

Аноним, Вы писали:

sv777, Вы писали:

С этой экологией полный беспредел.Вообще непонятно что сдавать и куда сдавать, у нас Росприроднадзор не принимает отчет 2  ТП-отходы, статистика его тоже не принимает, бухгалтера его просто не сдают, потому что не знают куда.В Минприроды тоже ничего толком не объясняют, начинаешь звонить, рявкнут и бросают трубку.

 Сама эколог, скажу, что 2ТП-отходы сдаются а орган Росприроднадзор до 01.02., а МСП - в Министерство экологии до 15.01. Не принимают - отсылайте почтой с уведомлением. На все 100% скажу, что бухгалтерам эти отчеты трудноваты,поэтому и конторы....


 Я вообще не вижу смысла в трех отчетах по экологии(МСП, 2 ТП-отходы,Расчет НВОС), тем более в тех малых предриятиях, где полтора человека работают.Считаю, что офисы вообще нужно освободить от сдачи этих отчетов, а уж если нашей экологии так хочется денег, то достаточно отчета по НВОС.Мало того, этот отчет МСП носит уведомительный характер, а штрафы за него как за что то настоящее)))Вообще бредовый отчет, о чем мы уведомляем и зачем?

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Аноним
, Москва
Не беритесь делать то, в чем вы ни капельки не разбираетесь, предоставьте это специалистам, уж поверьте они знают куда и что сдавать, никакой сложности в этом нет.
Клерк
sv777
, Саратов

Аноним, Вы писали:

Не беритесь делать то, в чем вы ни капельки не разбираетесь, предоставьте это специалистам, уж поверьте они знают куда и что сдавать, никакой сложности в этом нет.

 Вы о чем???За комнатушку, которую мы арендовали, чтобы зарегистрировать организацию, в которой никто не сидит, потому что практически все работают по удаленке, я должна нанять эколога, который мне посчитает мусор, которого нет, нарисует такой же отчет, как и я, а я ему за это заплачу?

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