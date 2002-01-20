Отчет субъектов МСП по экологии-2017: когда и как сдавать, и что будет, если не отчитаться

В начале года малым и средним предприятиям надо сдать отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов. По-другому этот отчет еще называют отчет об образовании отходов, отчет по экологии или отчет субъектов МСП.

Чтобы сдать отчет, в организации должен быть организованный учет отходов.

Почему приходится отчитываться

В соответствии с п. 7 и 8 ст. 18 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» субъекты малого и среднего предпринимательства,, предоставляют отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов.

То есть все малые и средние предприятия, у которых появляются отходы, или они их используют, утилизируют, размещают, должны отчитаться.

Отчетность — уведомительная.

По какой форме

Отчитаться надо в ТУ Росприроднадзора.

Порядок представления и форму отчетности посмотрите в приказе Минприроды от 16 февраля 2010 г. № 30.

8 (499)753-30-92 (с 9:30 до 18:30 по московскому времени) или по Удобно, что подготовить отчетность можно с помощью бесплатной программы «Модуль природопользователя» на сайте Росприроднадзора. На вопросы про программу ведомство ответит по тел.(с 9:30 до 18:30 по московскому времени) или по portal.rpn@mail.ru

Уже больше пяти лет Росприроднадзор принимает отчет от природопользователей в электронном виде через личный кабинет.

В отчете отразите объем отходов, их вид и код, класс опасности.

Если сама организация МСП не занимается транспортировкой и утилизацией отходов, нужно будет подготовить копии договоров и актов со специализированными предприятиями.

Когда сдавать

Основной срок сдачи отчета — до 15 января. В большинстве регионов принят такой срок.

Но есть и те, у которых крайний срок — 1 марта.

Уточните в территориальном отделении Росприроднадзора.

Какие штрафы, если не отчитаться

Если не сдать отчет, могут оштрафовать по ст. 8.2. КоАП от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ):

директора или главбуха — от 10 000 до 30 000 рублей;

ИП — от 30 000 до 50 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;

юридических лиц — от 100 000 до 250 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Где задать вопрос коллегам

Бухгалтеры обсуждают экологические отчеты в специальной ветке в нашей группе «Красный уголок бухгатера».