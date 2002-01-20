Отчет субъектов МСП по экологии-2017: когда и как сдавать, и что будет, если не отчитаться

В начале года малым и средним предприятиям надо сдать отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов. По-другому этот отчет еще называют отчет об образовании отходов, отчет по экологии или отчет субъектов МСП.
Чтобы сдать отчет, в организации должен быть организованный учет отходов.
Почему приходится отчитыватьсяВ соответствии с п. 7 и 8 ст. 18 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» субъекты малого и среднего предпринимательства, в процессе осуществления которыми хозяйственной и (или) иной деятельности образуются отходы, предоставляют отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов.
То есть все малые и средние предприятия, у которых появляются отходы, или они их используют, утилизируют, размещают, должны отчитаться.
Отчетность — уведомительная.
По какой формеОтчитаться надо в ТУ Росприроднадзора.
Порядок представления и форму отчетности посмотрите в приказе Минприроды от 16 февраля 2010 г. № 30.
Уже больше пяти лет Росприроднадзор принимает отчет от природопользователей в электронном виде через личный кабинет.
В отчете отразите объем отходов, их вид и код, класс опасности.
Если сама организация МСП не занимается транспортировкой и утилизацией отходов, нужно будет подготовить копии договоров и актов со специализированными предприятиями.
Когда сдаватьОсновной срок сдачи отчета — до 15 января. В большинстве регионов принят такой срок.
Но есть и те, у которых крайний срок — 1 марта.
Уточните в территориальном отделении Росприроднадзора.
Какие штрафы, если не отчитатьсяЕсли не сдать отчет, могут оштрафовать по ст. 8.2. КоАП от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ):
- директора или главбуха — от 10 000 до 30 000 рублей;
- ИП — от 30 000 до 50 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;
- юридических лиц — от 100 000 до 250 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Вроде бы теперь эта форма сдается в Минприроды, а не в РПН... и теперь у каждого региона она якобы своя... нужно уточнять в местных отделениях
SagittaR, Вы писали:
А это не подразделения одной структуры?
sv777, Вы писали:
Зато штрафовать обещают именно по ст. 8.2 КоАП, где большие штрафы. ужас.
msneg, Вы писали:
Ну это у нас запросто. Да и весь сумбур с отчетностью по экологии создан специально для штрафов.
msneg, Вы писали:
В Саратове Росприроднадзор 2 ТП отходы не принимает.А еще в Минприроды невозможно сдать отчетность по ТКС.
и вот этот бардак существует со дня введения этого сбора,зато околоприродные конторки лихо зарабатывают на этой неразберихе все эти годы
А как насчёт того, что
Согласно приказу Федеральной Службы по надзору в сфере природопользования от
14 ноября 2011 года № 828 «Об организации работ по осуществлению федерального статистического
наблюдения по форме 2-ТП (отходы) и формированию официальной статистической информации»
статистическую отчетность по форме 2-ТП (отходы) представляют юридические лица
и индивидуальные предприниматели, у которых годовое образование отходов
составляет 50 тонн и более.
Было изменение 50 тонн убрали, так что сдают все.
Как считать эти отходы для ИП, если я зарегистрирована по домашнему адресу, и аренды офиса нет. У меня 4 гр ТБО.
А почему это вообще головная боль бухгалтера?
У меня все на дистанционке, работают дома, выбрасывают бумагу и картриджи в свой бытовой мусор.
Это считается?
Нулевые сдавать надо?
Это понятно,
что нулевая. вопрос-зачем этой глупостью создавать видимость чего то очень нужного.
Там по мимо сдачи этого отчёта, надо написать уведомление и стать на учёт
Приложение № 2
к Правилам представления уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений
(в ред. Постановлений Правительства РФЕсли не стал- штраф с руководителя 3000 руб.
от 14.04.2010 № 245, от 26.12.2011 № 1132)
sv777, Вы писали:
Сама эколог, скажу, что 2ТП-отходы сдаются а орган Росприроднадзор до 01.02., а МСП - в Министерство экологии до 15.01. Не принимают - отсылайте почтой с уведомлением. На все 100% скажу, что бухгалтерам эти отчеты трудноваты,поэтому и конторы....
Аноним, Вы писали:
Я вообще не вижу смысла в трех отчетах по экологии(МСП, 2 ТП-отходы,Расчет НВОС), тем более в тех малых предриятиях, где полтора человека работают.Считаю, что офисы вообще нужно освободить от сдачи этих отчетов, а уж если нашей экологии так хочется денег, то достаточно отчета по НВОС.Мало того, этот отчет МСП носит уведомительный характер, а штрафы за него как за что то настоящее)))Вообще бредовый отчет, о чем мы уведомляем и зачем?
Аноним, Вы писали:
Вы о чем???За комнатушку, которую мы арендовали, чтобы зарегистрировать организацию, в которой никто не сидит, потому что практически все работают по удаленке, я должна нанять эколога, который мне посчитает мусор, которого нет, нарисует такой же отчет, как и я, а я ему за это заплачу?
Сдать пустой ...