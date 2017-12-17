У тех, кто не заплатил «личные» налоги вовремя, удержат их из зарплаты. Налоговики обещали

1 декабря 2017 года истек срок уплаты имущественных налогов физлиц за 2016 год: транспортного, земельного и налога на имущество. Что грозит тем, кто не выполнил свою обязанность?

Кто не заплатил

К сожалению, в указанный срок со своими налоговыми обязанностями справились не все граждане.

Так, например, в Республике Марий Эл на 1 декабря 2016 года в бюджет поступило: транспортного налога — 67 % от начисленной суммы, земельного — 66% и налога на имущество физлиц — 69,7%.

На нашем сайте проводится опрос, результаты которого вполне укладываются в статистику УФНС: вовремя налоги оплатили 68% граждан.

Эта категория физлиц может спать спокойно. Что ждет остальных — расскажем.

Пени

Начиная со 2 декабря должникам будут начисляться пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ (на сегодня ее размер — 8,25% годовых).

сумма пени за месяц просрочки составит почти 50 рублей. Такие подсчеты Так, если мощность вашего автомобиля составляет 152 л.с., сумма налога за 2016 год составила 7 600 рублей, при неоплате данной суммы в срок,Такие подсчеты произвели налоговики Республики Марий Эл.

Между тем в некоторых регионах период начисления пеней по имущественным налогам физлиц сдвинут.

Так, например, москвичи подвергнутся таким санкциям только с 1 июля 2018 года. Соответствующие поправки в столичное законодательство приняли депутаты Мосгордумы.

Суд

Если в течение декабря налогоплательщик не погасит задолженность, налоговые органы направят ему требование об уплате с указанием конкретного срока, предупреждают налоговики.

Если он и в него не уложится, все материалы передадут мировому судье. Вынесенный им судебный приказ направится в Службу судебных приставов для исполнения.

Чем дальше — тем строже. По закону, помимо суммы неоплаченного налога, судебные приставы взыскивают в свою пользу исполнительский сбор, который составляет 7% от суммы долга, но не меньше 1 000 рублей.

Добавьте к этому размер самой задолженности вместе с суммой пени — и получится, что «забывчивость» обходится очень недешево.

Но и это еще не все!

Удержание с зарплаты

Кроме того, удержать с зарплаты могут сумму налоговой задолженности и на основании исполнительного листа.

Именно так произошло с жителем Красноярского края, который добровольно не исполнил свою обязанность и уклонялся от уплаты налогов в сумме 32 тыс. рублей. Судебный пристав вынес постановление запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля должника, а также обратил взыскание на заработную плату, с которой в счет погашения долга удерживали 50% суммы.

Нескольких удержаний оказалось достаточно, чтобы погасить задолженность в полном объеме.

Налоговики обещают, что будут использовать такой способ взыскания. Прочитайте, например, строгое внушение от УФНС по Марий Эл.

Как заплатить?

Налоговики настоятельно рекомендуют не копить долги и заплатить их уже сейчас. Сделать это можно любым удобным способом.

Первый путь — через отделения банков и их терминалы.

Второй — с помощью электронных сервисов «Заплати налоги» и «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», которые размещены на сайте ФНС.