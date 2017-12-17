У тех, кто не заплатил «личные» налоги вовремя, удержат их из зарплаты. Налоговики обещали

1 декабря 2017 года истек срок уплаты имущественных налогов физлиц за 2016 год: транспортного, земельного и налога на имущество. Что грозит тем, кто не выполнил свою обязанность?
Кто не заплатилК сожалению, в указанный срок со своими налоговыми обязанностями справились не все граждане.
Так, например, в Республике Марий Эл на 1 декабря 2016 года в бюджет поступило: транспортного налога — 67 % от начисленной суммы, земельного — 66% и налога на имущество физлиц — 69,7%.
На нашем сайте проводится опрос, результаты которого вполне укладываются в статистику УФНС: вовремя налоги оплатили 68% граждан.
Эта категория физлиц может спать спокойно. Что ждет остальных — расскажем.
ПениНачиная со 2 декабря должникам будут начисляться пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ (на сегодня ее размер — 8,25% годовых).
Между тем в некоторых регионах период начисления пеней по имущественным налогам физлиц сдвинут.
Так, например, москвичи подвергнутся таким санкциям только с 1 июля 2018 года. Соответствующие поправки в столичное законодательство приняли депутаты Мосгордумы.
СудЕсли в течение декабря налогоплательщик не погасит задолженность, налоговые органы направят ему требование об уплате с указанием конкретного срока, предупреждают налоговики.
Чем дальше — тем строже. По закону, помимо суммы неоплаченного налога, судебные приставы взыскивают в свою пользу исполнительский сбор, который составляет 7% от суммы долга, но не меньше 1 000 рублей.
Добавьте к этому размер самой задолженности вместе с суммой пени — и получится, что «забывчивость» обходится очень недешево.
Но и это еще не все!
Удержание с зарплатыЕсли сумма задолженности составляет менее 25 000 рублей, то налоговые органы имеют право направить судебный приказ не в службу судебных приставов, а на место работы должника, чтобы там удерживали требуемую сумму из зарплаты.
Кроме того, удержать с зарплаты могут сумму налоговой задолженности и на основании исполнительного листа.
Именно так произошло с жителем Красноярского края, который добровольно не исполнил свою обязанность и уклонялся от уплаты налогов в сумме 32 тыс. рублей. Судебный пристав вынес постановление запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля должника, а также обратил взыскание на заработную плату, с которой в счет погашения долга удерживали 50% суммы.
Нескольких удержаний оказалось достаточно, чтобы погасить задолженность в полном объеме.
Налоговики обещают, что будут использовать такой способ взыскания. Прочитайте, например, строгое внушение от УФНС по Марий Эл.
Как заплатить?Налоговики настоятельно рекомендуют не копить долги и заплатить их уже сейчас. Сделать это можно любым удобным способом.
Первый путь — через отделения банков и их терминалы.
Второй — с помощью электронных сервисов «Заплати налоги» и «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», которые размещены на сайте ФНС.