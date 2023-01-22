Учетная политика на 2018 год: инструкция для бухгалтера

Какие изменения прописать в учетной политике-2018? Кто должен составлять учетную политику и когда?
Что такое учетная политика?Учетная политика определяет правила учета в организации.
Это совокупность способов учета, которые организация для себя выбрала. Из тех, конечно, которые доступны по закону.
Если какая-то особенность, способ учета в законе не прописаны, организация самостоятельно его разрабатывает и закрепляет в учетной политике.
Кто и как формирует учетную политику?Учетной политикой занимается главбух.
Или тот, на которого руководитель организации возложил обязанности по ведению учета.
Требования к учетной политике для бухучета найдете в ПБУ 1/2008. В 2017 году оно серьезно изменилось.
Правила составления учетной политики для целей налогообложения регламентированы в Налоговом кодексе.
Кто подписывает учетную политику?Руководитель организации утверждает учетную политику.
Когда надо менять учетную политику?Вообще, учетная политика делается один раз, при создании организации.
В ст. 8 закона о бухучете сказано, что учетная политика должна применяться последовательно из года в год.
А потом уже вносятся изменения в нее, которые утверждаются приказом.
1) при изменении требований, предусмотренных законодательством РФ о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами;
2) при разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, применение которого приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета;
3) при существенном изменении условий деятельности экономического субъекта.
Изменения учетной политики на следующий год утверждаются обычно в декабре.
Учетная политика-2018Значит, пришло время воспользоваться бесплатным инструментом «Клерка» по составлению учетной политики-2018.
Там есть учетная политика на 2018 год и для целей бухгалтерского, и для целей налогового учета.
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