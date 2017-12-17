Поправки в НК: инвестиционный вычет, заботы с правилом 5 % и отказом в РСВ, новинки по НДС и УСН

Президент утвердил многочисленные изменения в НК РФ, меняющие порядок уплаты налогов и сдачи отчетности. Мы подробно остановимся на самых важных поправках и разберемся с нюансами применения их на практике.

Кому выгоден инвестиционный вычет? Как изменились правила раздельного учета и уплаты НДС? Что с налогом на движимое имущество? Какие новые поводы не принимать расчет по взносам появятся у инспекторов? И что со льготами при упрощенке?

Инвестиционному налоговому вычету посвящена целая статья 286.1 НК РФ.

Указанная льгота – это право вместо амортизации объекта ОС уменьшать налог на прибыль, исчисленный по ставке 20 процентов, на сумму расходов на приобретение, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение (кроме ликвидации) этого ОС.

Порядок применения

Вычет применяется к объектам ОС, относящимся к 3‒7-й амортизационным группам. Если решение об использовании вычета принято (элемент учетной политики), то оно будет распространяться на все указанные объекты без исключения.

При использовании вычета нельзя применить амортизационную премию к таким ОС и начислять амортизацию по ним.

В соответствии с законом субъекты РФ устанавливают:

1) право на применение вычета в отношении указанных расходов налогоплательщика;

2) размеры вычета;

3) категории лиц, которым разрешено использовать это право;

4) категории объектов ОС, в отношении которых оно предоставляется.

Поэтому использовать вычет могут компании (ИП) тех субъектов РФ, в которых законом субъекта РФ установлена эта льгота.

Применить вычет можно с начала очередного налогового периода. Изменить свое решение об использовании вычета (об отказе его применять) можно через 3 года, если субъект РФ не установит иной срок.

Отказавшись от права на вычет, можно начислять амортизацию с возможностью применения амортизационной премии.

Льготу не смогут применить инофирмы – налоговые резиденты РФ, сколковцы, резиденты особых экономических зон, участники региональных инвестпроектов, а также КГН.

Ограничения размера

Вычет применяется к налогу, исчисленному за налоговый (отчетный) период, в котором введен в эксплуатацию объект основных средств или изменена его первоначальная стоимость, при этом сумму налога, зачисляемую:

1) в бюджет субъекта РФ – можно уменьшить:

на величину, не превышающую 90 процентов указанной суммы расходов текущего периода. Сумму расходов, превысившую в налоговом (отчетном) периоде это ограничение, можно перенести на последующие периоды, если субъект РФ не установил иное;

рассчитанное ограничение по расходам не должно превышать предельную величину инвестиционного вычета (ПВИВ), определяемую в виде разницы между суммами налога, рассчитанного по обычной ставке и по ставке 5 процентов (если субъект РФ не установил другой размер ставки);

2) в федеральный бюджет – можно уменьшить на величину, составляющую 10 процентов суммы таких расходов, если в отношении них использовано право на вычет. При этом сумма налога в результате такого уменьшения может быть снижена до нуля.

СХЕМА: «Алгоритм уменьшения исчисленного налога на инвестиционный вычет»

Алгоритм действий при выбытии ОС, к которому применялся вычет

Если такой объект продан (выбыл на другом основании, за исключением ликвидации) и срок полезного использования ОС не истек, то необходимо восстановить расходы, пересчитать и уплатить налог на прибыль, а также перечислить в бюджет начисленные пени.

Поправка начнет действовать с начала следующего года.

С введением в Кодекс новой статьи пришлось попутно изменить и другие нормы.

Так, в частности, расширен перечень контролируемых сделок (ст. 105.14 НК РФ).

Контролируемыми будут признаваться сделки между взаимозависимыми лицами, если хотя бы одна из ее сторон применяет вычет по налогу на прибыль при сумме доходов по сделкам от 60 млн рублей в год.

Во время «камералки» декларации по прибыли, в которой заявлен такой вычет, налоговики могут требовать у компаний пояснения, а также запрашивать «первичку», подтверждающую их правомерность. На представление пояснений дается 5 дней (ст. 88 НК РФ).