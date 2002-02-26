Психология бухгалтеров. Как вырасти по карьерной лестнице и не перессориться с коллегами

Карьеризм и карьера – это два разных понятия. Карьеристы – работники, готовые на всё, чтобы достичь личной цели. Они играют роль преданного сотрудника перед руководством, но в самый ответственный момент могут легко подставить начальника. Они не ощущают дискомфорта, если перессорятся со всем коллективом, контактируют только с теми, с кем выгодно, могут подставлять палки в колёса даже близким друзьям.

А вот карьера – это путь к успеху, награда за совестную работу, заслуженное повышение.

Конечно же, вы планируете продвигаться по карьерной лестнице. Не всегда же вам ходить в помощниках. Но чтобы получить желаемое повышение, придётся приложить усилия.

Качество выполнения работы

Должностные обязательства нужно выполнять профессионально, так, чтобы не было к чему придраться. Но в то же время не ставьте себе за цель стать незаменимым сотрудником именно на текущей должности. Если руководитель увидит, что лучше вас никто с этой работой не справится, ему незачем будет вас повышать. Как поступить? Возьмите шефство над каким-то работником, который «ниже», обучайте его всему, учите его работать хорошо. Если появится перспектива повышения, вы сможете себя им заменить.

Работа над ошибками

Людям свойственно ошибаться. К сожалению, самые ценные знания и опыт приходят именно через ошибки. Не бойтесь их признавать, не оправдывайтесь, не доказывайте свою правоту, особенно, если знаете, что неправы.

Лучше вовремя сообщить начальство о своих промахах и предложить эффективные пути исправления ситуации. Если же вы попытаетесь скрыть ошибки, позже они всё равно всплывут, и ваша репутация квалифицированного сотрудника будет утеряна.

Саморазвитие

Если вы хотите успешно продвигаться по карьерной лестнице, не забывайте повышать уровень своего интеллекта.

Отличный способ это сделать – читать книги. Даже если книги не бухгалтерские. Даже лучше, если просто художественные.

Старайтесь каждый вечер читать хотя бы 20-30 страниц. Художественная литература, психология, теория речевого воздействия, ораторство – это не только новые знания. Чтение поможет улучшить речь, сделать её более совершенной, пополнить словарный запас.

Ответственность

Вне зависимости от того, какую вы должность занимаете, вы должны брать на себя ответственность, и порой не только за себя.

Руководитель должен отвечать за действия своих подчинённых, уметь правильно организовать работу. Помогайте сотрудникам, не скупитесь на знания, делитесь опытом, они будут за это благодарны. Если пообещали сделать что-либо, обязательно это выполните.

Человек, который регулярно нарушает слово, не внушает доверия. Нужно в любой ситуации отвечать за свои слова и действия.

Умение слушать

Не инициируйте и не принимайте участия в бессмысленных беседах, обсуждении коллег, сплетнях. Но если человек приходит к вам поделиться своими проблемами, попросить совета – никогда не отказывайте.

Умение внимательно слушать собеседника и слышать его составит вам хорошую службу. Вам будут доверять в коллективе. Коллеги будут знать, что могут на вас положиться, они обязательно вас поддержат, когда встанет вопрос о повышении.

Продвигаться по карьерной лестнице гораздо проще, если есть поддержка со стороны коллектива. Чересчур уверенные в себе работники, гордые, высокомерные вызывают раздражение и у сотрудников, и у начальства.

Позиция лидера

Добиваются успеха сотрудники с задатками лидера. Руководители, как правило, не повышают в должности кандидатов, которых не уважает коллектив.

Не обязательно доносить на коллег, искать скелеты в шкафах, ведь это даст прямо противоположный эффект. Положительного результата получится добиться, если вы заполучите доверие сотрудников.

Контакт с руководством

За скромность не повышают. Это, конечно, очень важное качество, но если вы хотите уверенно продвигаться по карьерной лестнице, лучше его оставить для других ситуаций. Не преуменьшайте, но и не преувеличивайте свои достижения. Не бойтесь предлагать собственные виденья решения той или другой проблемы. Не стесняйтесь тонко намекать, что готовы к новой должности. Руководитель это заметит, и шансы на повышения существенно вырастут.

Уверенно продвигаются по карьерной лестнице целеустремлённые, профессиональные работники, которые неустанно развиваются, совершенствуются, стремятся получать новые знания и навыки.

Не оставайтесь в сторонке, если есть возможность посетить какие-то важные мероприятия. Курсы, семинары, конференции, стажировка заграницей – это играет только в вашу пользу. Развивайтесь в разных направлениях.

Например, весомые преимущества есть у бухгалтера, который владеет иностранным языком, умеет креативно мыслить, генерировать идеи.

Будьте профессионалом, интересным, коммуникабельным, ответственным, работайте над собой, и тогда удача вам улыбнётся.