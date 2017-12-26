Что с нами будет, если новое правительство все-таки решится на прогрессивную шкалу НДФЛ

2018 год может стать переломным для налоговой системы РФ. Как минимум, он станет определяющим на ближайшие несколько лет, так как чиновники должны будут договориться об основных положениях налоговой стратегии до 2024 года.

Главный вопрос — решатся ли власти на переход к прогрессивной шкале налогообложения? Инициатива активно обсуждается уже долгое время. Пока ответить на этот вопрос сложно, однако вероятность принятия подобных изменений есть.

Зачем?

Главная цель введения прогрессивной системы — освобождение от налогов малоимущих и повышение дохода бюджета за счет лиц со сверхвысокими доходами.

Такая система действует во многих западных странах, где доказала свою эффективность — подобный подход позволяет полностью освободить от налоговой нагрузки лиц с низкими доходами за счет повышения отчислений с граждан, получающих доходы, в разы превышающие средний заработок по стране.

Так, в Великобритании размер ставки доходит до 50%, в Швеции — до 57%, во Франции ставка для «сверхбогатых» составляет 75%.

Многие поддерживают эту инициативу, так как она вполне отвечает принципу «справедливого распределения налогового бремени».

Однако чиновники, которые ориентируются на западный опыт, обычно не учитывают особенности российской действительности, которые могут сильно осложнить введение в России прогрессивной системы налогообложения и в итоге привести не к стабилизации, а к негативным последствиям в налоговой сфере.

Какие сложности могут быть?

Во-первых, стоит учитывать сложности, с которыми придется столкнуться при администрировании отчислений.

Прогрессивная система предполагает самостоятельное декларирование своих доходов, но пока ни население, ни налоговые органы к этому не готовы.

Можно также сделать это обязанностью работодателей, которые ежегодно сдают данные по работникам в электронном виде.

Система сама будет определять размер налогов, а в случае превышения определенной суммы — направлять платежки с доначисленным налогом.

Также не очень понятно, как прогрессивная система будет работать на российском рынке труда, на котором огромное число сотрудников не оформлены официально и не платят вообще никаких налогов либо платят с минимально допустимого размера зарплаты. Смена системы налогообложения при низком уровне доходов основной части населения может привести к еще большему уходу этой сферы в тень. Маловероятно, что система найдет одобрение у самозанятых граждан, которых чиновники последние годы всеми силами пытаются вывести на официальный уровень.

Другой недостаток инициативы — не ясно, какая должна быть шкала, чтобы доходы в бюджет оправдали реформу.

Подавляющее большинство населения будет платить минимальные налоги, а сверхбогатых в РФ не так много, причем нет уверенности, что они не станут эти доходы массово занижать и скрывать. Остается средний класс, но в России он как таковой находится в зачаточном состоянии, усиление нагрузки на него может привести к его «откату» к категории бедных.

Это ударит по экономике, так как без среднего класса невозможно развитие предпринимательства.

Есть и альтернативное предложение — поднять фиксированную ставку до 15-16% и установить необлагаемый минимум.

Однако и в таком случае доходы бюджета резко не повысятся, поэтому об этих изменениях можно говорить, скорее как о политическом и социальном, а не об экономическом шаге.

Решение будет принимать новый состав кабинета министров, который будет сформирован после инаугурации президента. При этом, если чиновники все-таки решатся на налоговую реформу, законодательные изменения должны быть приняты не позднее весенней сессии Госдумы 2018 года.