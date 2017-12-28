Штрихкодирование в магазине: на что обратить внимание директору, бухгалтеру и кассиру

Штриховое кодирование является важнейшей частью маркировки товара, в ряде отраслей закреплено законодательно. Более того, тренд на маркировку продукции сейчас набирает обороты, поэтому магазинам любой направленности следует уделить этому максимум внимания. С точки зрения автоматизации существуют нюансы, которые магазины не всегда принимают во внимание на этапе внедрения систем.

Внедрение системы штрихкодирования включает как установку торгового оборудования, так и программного обеспечения. Системы штрихкодирования позволяют оптимизировать работу тех составляющих магазина, через которые в любом случае проходит товар. Это, как правило, кассовая зона, склад, управляющий магазином.

Соответственно, перед установкой систем штрихкодирования важно выбрать систему автоматизации, которая бы охватывала все процессы, где так или иначе участвует товар. Среди наиболее популярных решений у наших клиентов - 1С:Розница и 1С:Управление торговлей.

Выбор торгового оборудования и нюансы его использования напрямую зависят от отрасли вашего магазина. Например, при продаже алкоголя, маркированного акцизными марками, необходимо сканировать марку на каждой проданной бутылке. Для этого используются 2D сканеры штрихкода.

Очень важно правильно проинструктировать кассиров, чтобы они сканировали каждую бутылку, а не одну и ту же бутылку несколько раз.

Для магазина стройматериалов – где не всегда весь товар приходит со штрихкодами - мы рекомендуем использовать принтер этикеток для предварительной маркировки с его помощью. При этом этикетки должны быть термотрансферные, потому что они менее подвержены механическим повреждениям.

Для ускорения пробития крупногабаритного товара следует использовать беспроводной сканер штрихкода. На кассе могут понадобиться весы с функцией счета для продажи шурупов, гаек и других мелких предметов, которые продаются поштучно. Приведу пару примеров из практики. В магазин часть товара приходит со штрихкодами поставщиков. Свой штрихкод магазин проставлял не из учётной системы, а из Excel. В результате штрихкоды магазина и поставщика задваивались, на кассе возникали ошибки: один штрихкод присвоен двум разным товарам. Соответственно: очередь, недовольные покупатели.

Для исключения таких ситуаций наши специалисты выгружали штрихкоды магазина в учётную систему и настраивали необходимый функционал.

Случается, что клиенты неправильно самостоятельно настраивают оборудование. Например, принтер этикеток: не вся информация умещается на этикетке, и она печатается неправильно. Или шаблон этикетки формируется некорректно после обновления учётной системы.

В итоге мы получаем заявки на перенастройку принтера, отладку шаблонов.

Для того, чтобы подобных случаев было в разы меньше, важно ответственно относиться к выбору поставщика систем и торгового оборудования.

Любой простой кассы, принтера этикеток, сканера штрих-кодов – это потеря денег.