Упрощенка и обособленные подразделения: что бухгалтеру надо знать про налоги и взносы

В статье мы рассмотрим особенности налогообложения организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, имеющих в своем составе обособленные подразделения.

Прежде всего разберемся, когда же возникает обособленное подразделение и соответственно возникает обязанность по его регистрации в налоговых органах.

Для признания структурного подразделения обособленным оно должно соответствовать ряду квалифицирующих признаков:

1) находиться и осуществлять функции юридического лица вне места нахождения организации. Поскольку место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации (п. 2 ст. 54 ГК РФ), обособленным будет считаться подразделение юридического лица, находящееся на территории, подведомственной иному налоговому органу, чем головная организация;

2) обладать признаками организационной обособленности. Организационная обособленность филиалов и представительств состоит в том, что они как структурное подразделение юридического лица представляют собой некое организационное единство, которое обладает иерархической внутренней структурой, имеет руководителя, обеспечивающего выполнение целей и функций, поставленных перед структурным подразделением и закрепленных в положении о филиале (представительстве);

3) обладать признаками имущественной обособленности (имущество как таковое не обособляется от субъектов права, однако оно обособляется внутри юридического лица от другого имущества юридического лица).

Важно отметить, что налоговое и гражданское законодательство содержит не идентичные понятия обособленного подразделения. Разберемся в них.

Положения НК в отношении обособленных подразделений

Согласно п. 2 ст. 11 НК РФ под ОП понимается любое территориально обособленное от организации подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если создается на срок более одного месяца.

Вопрос о постановке обособленного подразделения на учет возникает, как только оно считается созданным. То есть выполняются условия (п. 2 ст. 11 НК РФ):

1) подразделение находится по иному адресу, чем адрес организации, указанный в ЕГРЮЛ (Письмо Минфина России от 18.08.2015 N 03-02-07/1/47702);

2) по месту нахождения подразделения оборудовано хотя бы одно стационарное рабочее место на срок более месяца. Это место, где сотрудник должен находиться или куда обязан прибыть в связи с его работой. Оно должно прямо или косвенно быть под контролем организации (ч. 6 ст. 209 ТК РФ, Письмо Минфина России от 05.10.2012 N 03-02-07/1-238).

Рабочее место считается оборудованным, когда на нем созданы условия для работы. И не важно, трудятся там сотрудники постоянно или только периодически.

Приведем пример: Организация, частное охранное предприятие, оказывает услуги по охране зданий и соответственно сотрудники осуществляют трудовые обязанности вне места нахождения организации. Для того что бы понять возникает ли обособленное подразделение необходимо ответь на следующие вопросы: ♦ является ли ЧОП собственником (арендатором) помещения, в котором располагается охранник; ♦ оборудует ли стационарное рабочее места в этом помещении самостоятельно (за свой счет); ♦ находится ли пост охраны под прямым контролем охранной организации.

Эти выводы можно подтвердить и судебной практикой, например, в Постановлениях ФАС Московского округа от 02.03.2009 N КА-А40/817-09 и от 20.12.2010 N КА-А41/15744-10 указано, что контроль рабочего места предполагает наличие у работодателя прав по распоряжению, пользованию, владению помещением, а также необходимым для работы оборудованием и инструментами. И уже в этом году Минфин России официально подтвердил данные выводы в своем Письме от 19.05.2017 N 03-02-07/1/30937.

Положения ГК в отношении обособленных подразделений

Статья 55 ГК РФ определяет понятие и правовой статус представительств и филиалов юридического лица.

— Согласно п. 1 статьи представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту.

— Согласно п. 2 филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

Пунктом 3 статьи установлено, что представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на основании утвержденных им положений. Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и действуют на основании его доверенности. Представительства и филиалы должны быть указаны в Едином государственном реестре юридических лиц.

Итак, чем же обособленное подразделение отличается от филиала?

Фактически, отличие заключается только в том, что филиал является только разновидностью обособленного подразделения организации.

Но при этом:

филиал прямо назван таковым в ЕГРЮЛ и соответственно ИФНС РФ ставит его на налоговый учет самостоятельно на основаниях сведений реестра, в отличие от обособленного подразделения, о котором заявляет организация путем подачи сведений в налоговый орган;

5-я и 6-я цифры КПП филиала имеют значение 02, 03 или 43. В КПП других ОП 5-я и 6-я цифры имеют значение:

— если это представительство — 04, 05 или 44;

— если это обычное ОП — 31, 32 или 45.

В данной статье мы не будем рассматривать нюансы порядка постановки на учет подразделения, а сразу перейдем к особенностям налогообложения.

Основной момент, который необходимо помнить при решении открыть обособленное подразделение, это то, что организации, имеющие филиалы, не вправе применять УСН. Данный запрет непосредственно содержится в пп. 1 п. 3 ст. 346.12 НК РФ). Если же организация начинает осуществлять деятельность вне места своего нахождения и не вносит изменения в ЕГРЮЛ, то она вправе и дальше применять упрощенную систему налогообложения.

Налог на имущество

В соответствии с п. 2 ст. 346.11 НК РФ организации-упрощенцы не являются плательщиками налога на имущество, но из этого правила есть исключение, которое касается налога, уплачиваемого в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость.

Российские организации исчисляют налоговую базу по налогу на имущество по кадастровой стоимости по следующим видам недвижимого имущества (пп. 1, 2, 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ):

1) административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них;

2) нежилые помещения, назначение, разрешенное использование или наименование которых предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания или которые фактически используются для этих целей.

С 1 января 2017 г. назначение, разрешенное использование или наименование таких объектов определяется в соответствии с Единым государственным реестром недвижимости или документами технического учета (инвентаризации) (пп. 2 п. 1 ст. 378.2 НК РФ). До указанной даты их назначение определялось в соответствии с кадастровыми паспортами объектов недвижимости или документами технического учета (инвентаризации) (пп. 2 п. 1 ст. 378.2 НК РФ);

3) жилые дома и жилые помещения, не учитываемые на балансе в качестве объектов основных средств в установленном для ведения бухгалтерского учета порядке.

Страховые взносы

Когда мы говорим о страховых взносах прежде всего надо обратить внимание на то, кто непосредственно производит начисления вознаграждение за труд своим сотрудникам — обособленное подразделение или же сама организация.

Если начисления производит непосредственно головная организация, то в этом случае в соответствии с п. 11 ст. 431 НК РФ страховые взносы организация уплачивает в налоговый орган по месту своего учета. При этом неважно, где фактически работают сотрудники, за которых уплачиваются взносы — в головном офисе или в обособленном подразделении. Если же начисления производит обособленное подразделение, то соответственно оно их и уплачивает. Данное правило действует и в отношении места предоставления отчетности. При этом в платежном поручении на уплату взносов подразделение указывает КПП и реквизиты налогового органа по месту своего учета (п. 4 Приложения N 1 к Приказу Минфина России от 12.11.2013 N 107н).

Если организация принимает решение о наделении обособленного подразделения полномочиями в начислении вознаграждения сотрудникам, она обязана уведомить об этом налоговый орган по месту своего учета. Форма уведомления и порядок ее заполнения утверждены Приказом ФНС России от 10.01.2017 N ММВ-7-14/4@.

В соответствии с пп. 7 п.3.4 ст. 23 НК РФ Сообщение нужно направить в налоговый орган по месту нахождения головного офиса организации в течение месяца с того дня, когда обособленное подразделение было наделено этим правом либо было лишено его (пп. 7 п. 3.4 ст. 23 НК РФ).

НДФЛ

В п. 7 ст. 226 НК РФ четко указано что налоговые агенты — российские организации, имеющие обособленные подразделения, обязаны перечислять исчисленные и удержанные суммы НДФЛ в бюджет как по месту своего нахождения, так и по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения. При этом сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по месту нахождения обособленного подразделения, определяется исходя из сумм дохода, начисленного и выплаченного:

— работникам этого обособленного подразделения, заключившим трудовой договор;

— по договорам гражданско-правового характера, заключенным с физическими лицами обособленным подразделением от имени данной организации.

Таким образом, сумма НДФЛ, исчисленного и удержанного с выплат физическим лицам — работникам обособленных подразделений, должна быть перечислена в бюджет по месту учета в налоговом органе соответствующего обособленного подразделения независимо от того, имеет оно отдельный баланс и корреспондентский счет или нет (Письмо ФНС России от 30.12.2015 N БС-4-11/23300@).

Расчет по форме 6-НДФЛ и Справка по форме 2-НДФЛ предоставляются (Письма ФНС России от 26.02.2016 N БС-4-11/3168@, от 25.02.2016 N БС-4-11/3058@, от 30.12.2015 N БС-4-11/23300@):

— в отношении работников этих обособленных подразделений — в налоговый орган по месту учета таких обособленных подразделений;

— в отношении физических лиц, получивших доходы по договорам гражданско-правового характера, — в налоговый орган по месту учета обособленных подразделений, заключивших указанные договоры.