Клерк.Ру
Статьи для бухгалтера

Как главе КФХ отчитаться по взносам за 2017 год. Образец заполнения РСВ

В этом году впервые главам крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) расчет по страховым взносам за календарный год необходимо представить в ИФНС до 30 января.

Расскажем, как правильно заполнить РСВ и какие нюансы учесть.

Члены КФХ и наемные работники

Страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование уплачиваются в фиксированном размере главой КФХ как за себя, так и за каждого члена КФХ без учета суммы полученного дохода.

Вместе с тем выплаты в пользу физлиц, принятых главой КФХ на работу по трудовому договору, подлежат обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке.

В соответствии со статьей 419 НК РФ если плательщик страховых взносов относится одновременно к нескольким категориям плательщиков страховых взносов, он исчисляет и уплачивает страховые взносы по каждому основанию.

РСВ без наемных работников

Если в хозяйстве нет наемных работников, то РСВ за 2017 год представляется в ИФНС по месту налогового учета до 30 января 2018 года. В расчете указывается код места представления «124», при этом заполняется раздел 2 и приложение 1 к разделу 2 (с идентификацией физлиц) — на членов КФХ, включая главу.

РСВ с наемными работниками

Если в КФХ осуществляют выплаты наемным работникам, то РСВ представляется в налоговую инспекцию по месту учета не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года). В расчете указывается код места представления «120», при этом заполняется раздел 1 с приложениями и раздел 3 (с идентификацией физлиц) на наемных работников.

При составлении РСВ за 2017 год указывается код места представления «124», при этом заполняется раздел 1 с приложениями, раздел 3 (с идентификацией физлиц) — на наемных работников, а также раздел 2 и приложение 1 к разделу 2 (с идентификацией физлиц) — на членов КФХ, включая главу хозяйства.

Прекращение деятельности

Когда глава КФХ в течении отчетного (расчетного) периода прекращает осуществлять деятельность, после внесения записи в ЕГРИП, у него возникает обязанность представить в налоговые органы РСВ. При этом порядком заполнения формы такая ситуация не учтена.

Какие коды, определяющие расчетный (отчетный) период и коды места представления РСВ следует указывать в этом случае, ФНС рассказала в письме от 25.12.2017 №ГД-4-11/26372@.

— для показателя «Расчетный (отчетный) период (код)»:


83


1 квартал при снятии с учета, в качестве индивидуального предпринимателя (главы крестьянского (фермерского) хозяйства)



84



полугодие при снятии с учета, в качестве индивидуального предпринимателя (главы крестьянского (фермерского) хозяйства)



85



9 месяцев при снятии с учета, в качестве индивидуального предпринимателя (главы крестьянского (фермерского) хозяйства)



86



год при снятии с учета, в качестве индивидуального предпринимателя (главы крестьянского (фермерского) хозяйства)

— для показателя «По месту нахождения (учета) (код)»:



240



По месту нахождения юридического лица — (главы) крестьянского (фермерского) хозяйства

Образец заполнения

13213

43124

263435

Скачайте образец заполнения РСВ для КФХ.

Прикрепленные файлы:
Стань экспертом
Инна Коснова

обозреватель «Клерка», эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Налоговая отчетность»
Бухгалтерские новости
 
РСВ за 2017 год сдайте до 30 января
 

Посетить семинар по теме «Налоговая отчетность»

Все семинары по теме Налоговая отчетность