Как главе КФХ отчитаться по взносам за 2017 год. Образец заполнения РСВ

В этом году впервые главам крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) расчет по страховым взносам за календарный год необходимо представить в ИФНС до 30 января.

Расскажем, как правильно заполнить РСВ и какие нюансы учесть.

Члены КФХ и наемные работники

Страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование уплачиваются в фиксированном размере главой КФХ как за себя, так и за каждого члена КФХ без учета суммы полученного дохода.

Вместе с тем выплаты в пользу физлиц, принятых главой КФХ на работу по трудовому договору, подлежат обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке.

В соответствии со статьей 419 НК РФ если плательщик страховых взносов относится одновременно к нескольким категориям плательщиков страховых взносов, он исчисляет и уплачивает страховые взносы по каждому основанию.

РСВ без наемных работников

Если в хозяйстве нет наемных работников, то РСВ за 2017 год представляется в ИФНС по месту налогового учета до 30 января 2018 года. В расчете указывается код места представления «124», при этом заполняется раздел 2 и приложение 1 к разделу 2 (с идентификацией физлиц) — на членов КФХ, включая главу.

РСВ с наемными работниками

Если в КФХ осуществляют выплаты наемным работникам, то РСВ представляется в налоговую инспекцию по месту учета не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года). В расчете указывается код места представления «120», при этом заполняется раздел 1 с приложениями и раздел 3 (с идентификацией физлиц) на наемных работников.



При составлении РСВ за 2017 год указывается код места представления «124», при этом заполняется раздел 1 с приложениями, раздел 3 (с идентификацией физлиц) — на наемных работников, а также раздел 2 и приложение 1 к разделу 2 (с идентификацией физлиц) — на членов КФХ, включая главу хозяйства.

Прекращение деятельности

Когда глава КФХ в течении отчетного (расчетного) периода прекращает осуществлять деятельность, после внесения записи в ЕГРИП, у него возникает обязанность представить в налоговые органы РСВ. При этом порядком заполнения формы такая ситуация не учтена.



Какие коды, определяющие расчетный (отчетный) период и коды места представления РСВ следует указывать в этом случае, ФНС рассказала в письме от 25.12.2017 №ГД-4-11/26372@.

— для показателя «Расчетный (отчетный) период (код)»:



83

1 квартал при снятии с учета, в качестве индивидуального предпринимателя (главы крестьянского (фермерского) хозяйства)



84



полугодие при снятии с учета, в качестве индивидуального предпринимателя (главы крестьянского (фермерского) хозяйства)



85



9 месяцев при снятии с учета, в качестве индивидуального предпринимателя (главы крестьянского (фермерского) хозяйства)



86



год при снятии с учета, в качестве индивидуального предпринимателя (главы крестьянского (фермерского) хозяйства)

— для показателя «По месту нахождения (учета) (код)»:





240



По месту нахождения юридического лица — (главы) крестьянского (фермерского) хозяйства

Образец заполнения