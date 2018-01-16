РСВ за 2017 год: на что обратить внимание бухгалтерам и ИП

Как гласит п. 7 ст. 431 НК РФ, компании и предприниматели, имеющий сотрудников, обязаны представлять расчёт по страховым взносам, (тот самый пресловутый РСВ), не позднее 30-го числа месяца, следующего за расчётным или отчётным периодом, (то есть за первым кварталом, полугодием, девятью месяцами и календарным годом), в налоговую инспекцию по месту своего нахождения (и по месту нахождения обособленных подразделений — при наличии).

Таким образом, в этом году РСВ за 2017 год нужно будет сдать не позднее 30.01.18. (Форма расчёта утверждена приказом ФНС России от 10.10.16 № ММВ-7-11/551@).

Добавили головной боли и изменения, внесённые в п. 7 ст. 431 НК РФ Федеральным законом от 27.11.17 № 335-ФЗ.

Поэтому неудивительно, что чиновники в декабре прошедшего года выпустили несколько писем, посвящённых правильному заполнению РСВ.

Контрольные соотношения

Начиная с 01.01.18, если в представляемом плательщиком расчёте сведения по каждому физическому лицу:

— о сумме выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц;

— о базе для исчисления страховых взносов на ОПС в пределах установленной предельной величины;

— о сумме страховых взносов на ОПС, исчисленных исходя из базы для исчисления страховых взносов на ОПС, не превышающей предельную величину;

— о базе для исчисления страховых взносов на ОПС по дополнительному тарифу;

— о сумме страховых взносов на ОПС по дополнительному тарифу за расчётный или отчётный период, или за каждый из последних трёх месяцев этого периода;

содержат ошибки, а также если в представляемом РСВ суммы одноименных показателей по всем физическим лицам не соответствуют этим же показателям в целом по плательщику страховых взносов, или в РСВ указаны недостоверные персональные данные застрахованных физических лиц, то такой РСВ считается непредставленным.

Об этом плательщику взносов будет направлено уведомление не позднее дня, следующего за днем получения РСВ в электронной форме, или 10 дней, следующих за днем получения РСВ на бумажном носителе.

А что, собственно говоря, изменилось?

Во-первых, равенство общих и индивидуальных данных должно соблюдаться и в отношении страховых взносов, начисленных по дополнительному тарифу.

Во-вторых, суммы одноименных показателей по всем физическим лицам должны соответствовать этим же показателям в целом по плательщику страховых взносов.

Эти новации потребовали от налоговиков уточнить свои контрольные соотношения формы РСВ. Что и было сделано в Приложении к письму ФНС России от 13.12.17 № ГД-4-11/25417@.

Затем письмом ФНС России от 29.12.17 № ГД-4-11/27043@ была введена в строй общая таблица контрольных соотношений в РСВ в общей редакции.

Все эти соотношения носят технический характер. Например, что сумма исчисленных страховых взносов за период по всей компании должна быть равна сумме взносов за этот же период по каждому отдельному работнику. Или что, скажем, в Разделе 3 не могут присутствовать два листа с одинаковыми значениями показателей СНИЛС и ФИО.

Однако помимо логических соотношений, есть при заполнении РСВ детали, которые таким образом не разъяснишь.

Поэтому чиновникам пришлось выпустить в декабре 2017 года на свет ещё несколько писем с важными пояснениями.

Данные работника

Сначала появилось письмо ФНС России от 21.12.17 № ГД-4-11/26010@, где чиновники разъяснили, что РСВ может запросто отправиться обратно, если страхователь допустит ошибки в заполнении персональных данных своего сотрудника, отражаемых в Разделе 3.

Обязательно должны быть заполнены поля «Фамилия», «Имя» и «Гражданство (код страны)».

При этом нужно помнить, что Положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, утв. Указом Президента РФ от 14.11.02 № 1325, установлен перечень документов, удостоверяющих наличие гражданства РФ:

— паспорт гражданина РФ, в том числе заграничный паспорт; дипломатический паспорт; служебный паспорт;

— удостоверение личности (военный билет) военнослужащего с вкладышем, свидетельствующим о наличии гражданства РФ;

— свидетельство о рождении, в которое внесены сведения о гражданстве РФ родителей, одного из родителей или единственного родителя;

— свидетельство о рождении с отметкой, подтверждающей наличие гражданства РФ, проставленной должностным лицом полномочного органа.

И если у сотрудника компании есть только вид на жительство в России, то он к гражданам РФ не относится. И ставить ему код «643», (Россия), нельзя.

Если сотрудник является гражданином России, то его ФИО должны быть заполнены с учётом следующего.

Использовать букву «Ё».

Поля не должны содержать цифры и знаки препинания, кроме точки, дефиса, апострофа и пробела. (Иначе такую фамилию, как например Толбухина-Преображенская и не запишешь).

Однако разрешённые символы не могут:

— быть в качестве первого, последнего или единственного символа;

— идти подряд.

При заполнении ИНН нужно убедиться, что там только числа, их 12, что первые четыре цифры соответствуют коду налогового органа (по классификатору СОУН), и что первые два числа это не «00», «90», «93», «94», «95», «96», «98».

Показатель «СНИЛС» должен состоять из 11 цифр по формату XXX-XXX-XXX-XX или XXX-XXX-XXX XX.

Если у работника российский паспорт, то в поле «Серия и номер документа» должно быть 10 цифр по структуре «XX XX XXXXXX».

А при заполнении даты рождения она не должна превышать текущую, (то есть человек ещё даже не родился), и год рождения не должен быть меньше или равен 1900. (Чиновники не верят, что человек в возрасте, превышающем 118 лет, может ещё трудиться).

КФХ

Следующим стало письмо ФНС России от 25.12.17 № ГД-4-11/26372@, посвящённое КФХ.

Дело в том, что в РСВ для КФХ отдельно выделены Раздел 2 и Приложение 1 к нему.

Но дело в том, что он предназначен только для главы КФХ, (который в налоговом законодательстве приравнивается к индивидуальному предпринимателю), и членам хозяйства.

Но ведь у КФХ могут быть и наёмные работники!

И если за членов КФХ страховые взносы уплачиваются в фиксированном размере, то за работников — в обычном порядке.

Если наёмных работников в КФХ нет, то до 30.01.18 нужно представить только Раздел 2 РСВ, с кодом места представления «124» — «По месту жительства члена (главы) крестьянского (фермерского) хозяйства».

Если наёмные работники есть, то в течение года — первый квартал, первое полугодие и девять месяцев — нужно подавать Раздел 1 с приложениями и Раздел 3 на этих работников с указанием кода места представления «120» — «По месту жительства индивидуального предпринимателя». А по итогам года нужно будет подать и Раздел 1, и Раздел 3, (на наёмных работников), и Раздел 2 (на членов КФХ).

При этом кодом места представления будет «124» — «По месту жительства члена (главы) крестьянского (фермерского) хозяйства».

Кроме того, чиновники обнаружили, что когда утверждали коды отчётных и расчётного периода, забыли ситуацию, в которой предприниматель (глава КФХ) отказывается от статуса предпринимателя в течение года. После удаления из ЕГРИП он должен представить РСВ. Но как указать этот период в расчёте?

Так вот, в письме добавлены коды для показателя «Расчётный (отчётный) период (код)»:

83 1 квартал при снятии с учета, в качестве индивидуального предпринимателя (главы крестьянского (фермерского) хозяйства) 84 полугодие при снятии с учета, в качестве индивидуального предпринимателя (главы крестьянского (фермерского) хозяйства) 85 9 месяцев при снятии с учета, в качестве индивидуального предпринимателя (главы крестьянского (фермерского) хозяйства) 86 год при снятии с учета, в качестве индивидуального предпринимателя (главы крестьянского (фермерского) хозяйства)

А для показателя «По месту нахождения (учёта) (код)»:

240 По месту нахождения юридического лица — (главы) крестьянского (фермерского) хозяйства

Если КФХ создано в форме юридического лица, то его это не касается: оно может использовать коды, предназначенные для юридических лиц.

Что так, что эдак

В письме ФНС России от 28.12.17 № ГД-4-11/26795@ чиновники разъяснили ситуацию, когда страхователь одновременно применяет УСН и ЕНВД, при этом облагает взносами доходы своих работников по полному тарифу.

Как заполнить в Приложении 1 к Разделу 1 РСВ код тарифа плательщика 001?

В Приложении № 5 к Порядку заполнения РСВ в нашем случае предусмотрено два кода:

02 Плательщики страховых взносов, находящиеся на упрощенной системе налогообложения и применяющие основной тариф страховых взносов 03 Плательщики страховых взносов, уплачивающие единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности и применяющие основной тариф страховых взносов

Какой выбрать?

Всё просто.

В Разделе 3 в графе 200 указывается код категории застрахованного лица в соответствии с Приложением № 8. При этом код категории застрахованного лица должен соответствовать коду тарифа плательщика.

Кодам тарифа плательщика «01», «02», «03» соответствует один код категории застрахованного лица «НР» — «Лица, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование, включая лиц, занятых на рабочем месте с особыми (тяжелыми и вредными) условиями труда, за которых уплачиваются страховые взносы».

Таким образом, как решили налоговики, таким страхователям следует заполнять одно Приложение 1 к Разделу 1 РСВ, а код тарифа плательщика можно выбрать из «02» и «03» любой.

Возвращение «блудного сына»

В письме Минфина России от 18.12.17 № 03-15-06/84401 была рассмотрена ситуация, когда работник в течение расчётного периода уволился, и вновь был принят обратно.

Как эта ситуация может отразиться на составлении РСВ? Да никак!

В силу п. 1 ст. 421 НК РФ и п. 1 ст. 431 НК РФ компании и предприниматели определяют базу для начисления страховых взносов отдельно в отношении каждого своего работника с начала расчётного периода по истечении каждого календарного месяца нарастающим итогом. На основании п. 1 ст. 423 НК РФ расчётным периодом по страховым взносам признаётся календарный год.

Следовательно, компания при определении базы для начисления страховых взносов учитывает все выплаты, производимые в пользу конкретного работника в рамках трудовых отношений, начисленные в его пользу с начала и до конца календарного года.

Таким образом, в базу для начисления страховых взносов по выплатам сотруднику, который был уволен и принят на работу в эту же компанию в течение одного расчётного периода, включаются все выплаты, начисленные в его пользу в течение календарного года по всем основаниям за период работы в компании в целом.

Поэтому никаких особенностей для заполнения РСВ в этом случае нет.

Иностранцы «без пенсии»

В письмах Минфина России от 19.12.17 № 03-15-06/84931 и от 19.12.17 № 03-15-06/84898 затрагивается тема о заполнении РСВ в отношении иностранных работников за рубежом и высококвалифицированных иностранных специалистах здесь.

В иностранном представительстве российской компании за рубежом трудятся местные граждане. Разумеется, они получают зарплату.

Однако, во-первых, в силу Федеральных законов от 15.12.01 № 167-ФЗ, 29.12.06 № 255-ФЗ и 29.11.10 № 326-ФЗ иностранные граждане, работающие по трудовым договорам за границей, не являются застрахованными лицами в системе обязательного социального страхования в РФ. И, во-вторых, согласно п. 5 ст. 420 НК РФ не признаются объектом обложения страховыми взносами выплаты и иные вознаграждения в пользу иностранцев по трудовым договорам, заключённым с российской организацией для работы в её обособленном подразделении, место расположения которого находится за пределами России.

Поэтому зарплаты указанных иностранных сотрудников обязательными страховыми взносами не облагаются. И сумма выплат в пользу таких иностранных сотрудников в РСВ не отражается.

Что касается высококвалифицированных иностранных специалистов, то в силу тех же самых упомянутых выше федеральных законов они к застрахованным лицам по обязательному пенсионному страхованию, обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательному медицинскому страхованию не относятся.

Сведения о выплатах не застрахованным лицам, которые не являются объектом обложения страховыми взносами, в РСВ не отражаются.