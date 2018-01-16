Сведения о среднесписочной численности за 2017 год: как посчитать и заполнить

Сведения представляют все организации, независимо от того, есть ли у неё работники, а также индивидуальные предприниматели, имевшие в 2017 году работников. ИП не являющиеся работодателями форму не сдают.

Форма сведений утверждена более 10 лет назад, приказом ФНС РФ № ММ-3-25/174@ от 29.03.07.

Срок сдачи формы не позднее 20 января, в 2018 году срок 22 января, поскольку 20 января является выходным днем.

Штраф за непредставление сведений о численности — 200 руб. (п. 1 ст. 126 НК РФ). Кроме этого, должностное лицо организации могут привлечь к ответственности по статье 15.6 КоАП.

Среднесписочная численность работников определяется с учетом порядка заполнения статистической формы П-4.

Как считать

Расчет производится на основании списочной численности на 1 января 2017 года.

В списочную численность работников включаются наемные работники, работавшие по трудовому договору и выполнявшие постоянную, временную или сезонную работу один день и более, а также работавшие собственники организаций, получавшие заработную плату в данной организации.

Не включаются в списочную численность, в частности, следующие работники:

принятые на работу по совместительству из других организаций;

выполнявшие работу по договорам гражданско-правового характера;

направленные организациями на обучение в образовательные учреждения с отрывом от работы, получающие стипендию за счет средств этих организаций; лица, с которыми заключен ученический договор на профессиональное обучение с выплатой в период ученичества стипендии;

собственники данной организации, не получающие заработную плату и т.п.

При расчете среднесписочной не учитываются следующие работники, входящие в списочную численность:

женщины, находившиеся в отпусках по беременности и родам, лица, находившиеся в отпусках в связи с усыновлением новорожденного ребенка непосредственно из родильного дома, а также в отпуске по уходу за ребенком (кроме работающих на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия по государственному социальному страхованию);

работники, обучающиеся в образовательных учреждениях и находившиеся в дополнительном отпуске без сохранения заработной платы, а также поступающие в образовательные учреждения, находившиеся в отпуске без сохранения заработной платы для сдачи вступительных экзаменов в соответствии с законодательством РФ.

Все правила расчета среднесписочной численности можно найти в приказе Росстата от 22.11.2017 № 772, которым утверждены указания по заполнению формы П-4.

Алгоритм расчета

Среднемесячную рассчитывают помесячно, складывая списочную численность за каждый день месяца, полученную в результате сумму деля на количество календарных дней. За рабочие дни списочная численность равна количеству работающих по трудовым договорам, за выходные и нерабочие праздничные дни — списочной численности за предшествовавший рабочий день.

Пример. В организации работает 10 человек по трудовым договорам полный рабочий день и 1 внешний совместитель. График работы в организации стандартный — рабочий день 8 часов, пятидневная рабочая неделя. С 25 января одна сотрудница ушла в отпуск по беременности и родам. Считаем среднесписочную численность за январь 2017 года:

(24 дн. х 10 чел.) (6 дн. х 9 чел)/31 = 9,48

Внешний совместитель не учитывается при расчете.

Таким образом и считаем среднесписочную за каждые 12 месяцев года.

Для определения среднесписочной численности за год складываем данные всех 12 месяцев и делим на 12. Полученную цифру округляем до целых единиц и указываем в форме сведений.

Образец заполнения