Платежи по патенту для иностранных работников в 2018 году

Ежемесячные фиксированные авансовые платежи по НДФЛ, которые платят в 2018 году иностранцы, работающие в России по найму на основании патента в соответствии (ст. 227.1 НК РФ).
Внизу таблицы «бегунок», прокручивайте его вправо и влево.
Наименование субъекта, в котором осуществляется деятельность
Законодательный акт
Размер фиксированного авансового платежа
Значение коэффициента-дефлятора
Размер регионального коэффициента
Величина ежемесячного фиксированного авансового платежа, подлежащего уплате
1
2
3
4
5
6
Республика Адыгея
Закон Республики Адыгея от 01.12.2017 № 107
1200
1,686
1,73
3 500
Республика Башкортостан
Закон Республики Башкортостан от 27.11.2014
1200
1,686
1,729933
3 500
Республика Бурятия
Закон Республики Бурятия от 14.10.2015 № 1372-V
1200
1,686
2,350
4 755
Республика Алтай
Закон Республики Алтай от 20.11.2017 № 55-РЗ
1200
1,686
1,353
2 737
Республика Дагестан
Закон Республики Дагестан
1200
1,686
1,3
2 630
Республика Ингушетия
Закон Республики Ингушетия от 02.10.2017 № 36-РЗ
1200
1,686
2,2
4 451
Кабардино-Балкарская Республика
п. 3 ст. 227.1 НК РФ
1200
1,686
1
2 023
Республика Калмыкия
Закон Республики Калмыкия от 18.11.2016
1200
1,686
1,5
3 035
Карачаево-Черкесская республика
Закон карачаево-Черкесской Республики от 24.10.2017 № 46-РЗ
1200
1,686
1,6
3 237
Республика Карелия
Закон РК от 03.11.2017
1200
1,686
2,03
4 107
Республика Коми
Закон Республики Коми от 24.11.2017 № 83-РЗ
1200
1,686
1,89
3 824
Республика
Закон Республики Марий Эл от 01.12.2017 N 53-З
1200
1,686
1,84
3 723
Республика Мордовия
Закон Республики Мордовия от 28.11.2014 № 95-З
1200
1,686
1,942
3 929
Республика Саха (ЯКУТИЯ)
Закон Республики Саха (Якутия) от 22.11.2017 1906-З
1200
1,686
4,499
9 102
Республика Северная Осетия-Алания
Закон Республики Северная Осетия-Алания от 25.11.2017 № 62-HP
1200
1,686
1,43
2 893
Республика Татарстан
Ззакон Республики Татарстан от 22.09.2017
1200
1,686
1,81
3 662
Республика Тыва
Закон Республики Тыва от 28.11.2014 № 19-ЗРТ
1200
1,686
1, 913
3 870
Удмуртская Республика
Закон Удмуртской Республики от 15.11.2017 № 65-РЗ
1200
1,686
1,8
3 642
Ресапублика Хакасия
Закон Республики Хакасия от 14.07.2017
1200
1,686
2
4 046
Чувашская Республика
Закон Чувашской Республики от 28.09.2017 № 51
1200
1,686
2
4 046
Алтайский край
Закон Алтайского края от 01.11.2017 № 82-ЗС
1200
1,686
1,76
3 561
УФНС России по Краснодарскому краю
Закон Краснодарского края от 07.11.2017 № 3677-КЗ
1200
1,686
1,786
3 613
Красноярскмй край
Закон Красноярского края от 19.10.2017
1200
1,686
1,78
3 601
Приморский край
Закон Приморского края от 07.11.2017 N 203-КЗ
1200
1,686
2,04
4 127
Ставропольский край
Закон Ставропольского края от 11.07.2017 № 73-кз
1200
1,686
1,82
3 682
Хабаровский край
Закон Хабаровского края от 28.09.2016 № 205
1200
1,686
1,75
3 541
Амурская область
Закон Амурской области от 05.10.2017
1200
1,686
2,723
5 509
Архангельская область и Ненецкий автономный округ
Закон Архангельской области от 11.12.2014
1200
1,686
1,7
3439,44
Астраханская область
Закон Астраханской области от 31.10.2017 № 62/2017-ОЗ
1200
1,686
1,83
3 702
Белгородская область
Закон Белгородской области от 23.11.2017 № 205
1200
1,686
2,168
4 386
Брянская область
Закон Брянской области ст.1 от 03.10.2016 № 81-З
1200
1,686
1,7
3 439
Владимирская область
Закон Владимирской области от 23.11.2017 № 100-ОЗ
1200
1,686
1,730
3 500
Волгоградская область
Закон Волгоградской области от 23.10.2017 № 88-ОД
1200
1,686
1,540357
3 116
Вологодская область
Закон от 25.10.2017 № 4225-ОЗ
1200
1,686
2,356
4 767
Воронежская область
Закон Воронежской области от 30.11.2017
1200
1,686
1,96
3 965
Ивановская область
Закон Ивановской области от 30.11.2017 № 90-ОЗ
1200
1,686
1,69
2 025
Иркутская область
Закон Иркутской области от 15.11.2017 № 80-ОЗ
1200
1,686
2,311
4 676
Калининградская область
Закон Калининградской области № 105 от 23.10.2017
1200
1,686
2,05
4 148
Калужская область
Закон Калужской области от 27.11.2017 № 275-ОЗ
1200
1,686
1,9771
4 000
Камчатский край
Закон Камчатского края (ред. от 02.10.2017)
1200
1,686
2,750
5 564
Кемеровская область
Закон Кемеровской области от 30.10.2017 N 86-ОЗ
1200
1,686
1,785
3 611
Кировская область
Закон Кировской области от 27.11.2017 № 117-ЗО
1200
1,686
1,67
3 379
Костромская область
Закон Костромской области от 20.09.2017
1200
1,686
1,333
2 697
Закон Курганской области от 29.11.2017 № 100
1200
1,686
1,88
3 804
Курская область
Закон Курской области от 26.09.2017 № 49-ЗКО
1200
1,686
2,184
4 419
Ленинградская область
Областной закон
1200
1,686
1,7299
4 000
Липецкая область
Закон Липецкой области от 14.09.2017 № 107-ОЗ
1200
1,686
2
4 046
Магаданская область
Закон Магаданской области от 24.10.2017 № 2199-ОЗ
1200
1,686
2,5
5 058
Московская область
Закон Московской области от 29.11.2017 № 199/2017-ОЗ
1200
1,686
2,12535
4 300
Мурманская область
Закон Мурманской области от 11.10.2017 № 2176-01-ЗМО
1200
1,686
1,8
3 642
Нижегородская область
Закон Нижегородской области от 05.10.2017 № 111-З
1200
1,686
2,05
4 148
Новгородская область
Областной закон Новгородской области от 03.10.2017
1200
1,686
2,1
4 249
Новосибирская область
Закон Новосибирской области от 30.11.2017 № 226-ОЗ
1200
1,686
1,77
3 581
Омская область
Закон Омской области от 30.11.2017
1200
1,686
1,487
3 008
Оренбургская область
Закон Оренбургской области от 01.09.2017 № 525/121-VI-ОЗ
1200
1,686
1,76
3 561
Орловская область
Закон Орловской области от 08.11.2017 № 2171-ОЗ
1200
1,686
1,649
3 336
УФНС России по Пензенской области
Закон Пензенской области от 01.11.2017
1 200
1,686
1,62
3 278
Пермский край
Закон Пермского края от 04.10.2017
1200
1,686
1,8
3 642
Псковская область
Закон Псковской области № 1814-ОЗ от 06.11.2017
1200
1,686
1,694
3 427
Ростовская область
Областной закон Ростовской области от 27.11.2014
1200
1,686
1,6
3 237
Рязанская область
Закон Рязанской области от 27.11.2017 № 90-ОЗ
1 200
1,686
2,0
4 046
Самарская область
Закон Самарской области № 114-ГД от 14.11.2017
1200
1,686
1,8
3 642
Саратовская область
Закон Саратовской области от 28.11.2017 № 107-ЗСО
1200
1,686
1,696
3 431
Сахалинская область
Закон Сахалинской области от 24.10.2017 № 94-ЗО
1200
1,686
2,3
4 653
Свердловская область
Закон Свердловской области от 20.11.2017
1200
1,686
2,3371
4 728
Смоленская область
Закон Смоленской области от 11.12.2014
1200
1,686
1,7812
3 604
Тамбовская область
Закон Тамбовской области от 29.11.2017 N 161-З
1200
1,686
1,8288.
3 700
Тверская область
Закон Тверской области от 28.11.2017
1200
1,686
2,5673
5 194
Томская область
Закон Томской области от 30.11.2017 № 135-ОЗ
1200
1,686
1,729933
3 500
Тульская область
Закон Тульской области от 13.07.2017
1200
1,686
1,89978
3 844
Тюменская область
Закон Тюменской области от 24.10.2017 № 75
1200
1,686
2,636
5 333
Ульяновская область
Закон Ульяновской области от 30.05.2017 № 45-ЗО
1200
1,686
1,55
3 136
Челябинская область
Закон Челябинской области от 30.11.2017
1200
1,686
1,8485
3 740
Забайкальский край
Закон Забайкальского края от 26.10.2017 № 1525-ЗЗК
1200
1,686
2,13
4 309
Ярославская область
Закон Ярославской области от 31.10.2017 № 48-з
1200
1,686
1,9
3 844
Москва
Закон г. Москвы от 26.11.2014 № № 55
1200
1,686
2,2242
4 500
Санкт-Петербург
Закон Санкт-Петербурга от 27.11.2017
1200
1,686
1,7299
3 500
Еврейская автономная область
Закон ЕАО от 178.11.2017
1200
1,686
2,12
4 290
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Закон Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 30.11.2014 № 105-оз (в ред. от 17.11.2016)
1200
1,686
2,054
4 156
Чукотский автономный округ
Закон Чукотского автономного округа от 18.05.2015
1200
1,686
2,5
5 058
Ямало-Ненецкий автономный округ
Закон ЯНАО от 17.11.2017
1200
1,686
4,129
8 354
Республика Крым
Закон Республики Крым от 08.12.2014
1200
1,686
1,5939
3 225
г. Севастополь
Закон города Севастополя от 10.10.2017 N 369-ЗС
1200
1,686
1,899
3 842
* В случае, если региональный коэффициент на очередной календарный год законом субъекта Российской Федерации не установлен, его значение принимается равным 1 (п. 3 ст. 227.1 НК РФ)