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Платежи по патенту для иностранных работников в 2018 году

Ежемесячные фиксированные авансовые платежи по НДФЛ, которые платят в 2018 году иностранцы, работающие в России по найму на основании патента в соответствии (ст. 227.1 НК РФ).

Внизу таблицы «бегунок», прокручивайте его вправо и влево.

Наименование субъекта, в котором осуществляется деятельность

Законодательный акт

Размер фиксированного авансового платежа
(ФАП)

Значение коэффициента-дефлятора
(КД)

Размер регионального коэффициента
(РК)*

Величина ежемесячного фиксированного авансового платежа, подлежащего уплате
(АП=ФАП*КД*РК)
(в рублях)

1

2

3

4

5

6

Республика Адыгея

Закон Республики Адыгея от 01.12.2017 № 107

1200

1,686

1,73

3 500

Республика Башкортостан

Закон Республики Башкортостан от 27.11.2014
№ 151-з
(в ред. от 30.11.2017 № 547-з)

1200

1,686

1,729933

3 500

Республика Бурятия

Закон Республики Бурятия от 14.10.2015 № 1372-V

1200

1,686

2,350

4 755

Республика Алтай

Закон Республики Алтай от 20.11.2017 № 55-РЗ

1200

1,686

1,353

2 737

Республика Дагестан

Закон Республики Дагестан
от 08.11.2017 N 83

1200

1,686

1,3

2 630

Республика Ингушетия

Закон Республики Ингушетия от 02.10.2017 № 36-РЗ

1200

1,686

2,2

4 451

Кабардино-Балкарская Республика

п. 3 ст. 227.1 НК РФ

1200

1,686

1

2 023

Республика Калмыкия

Закон Республики Калмыкия от 18.11.2016
№ 206-V-З

1200

1,686

1,5

3 035

Карачаево-Черкесская республика

Закон карачаево-Черкесской Республики от 24.10.2017 № 46-РЗ

1200

1,686

1,6

3 237

Республика Карелия

Закон РК от 03.11.2017
№ 2171-ЗРК

1200

1,686

2,03

4 107

Республика Коми

Закон Республики Коми от 24.11.2017 № 83-РЗ

1200

1,686

1,89

3 824

Республика
Марий Эл

Закон Республики Марий Эл от 01.12.2017 N 53-З

1200

1,686

1,84

3 723

Республика Мордовия

Закон Республики Мордовия от 28.11.2014 № 95-З

1200

1,686

1,942

3 929

Республика Саха (ЯКУТИЯ)

Закон Республики Саха (Якутия) от 22.11.2017 1906-З
N 1371-V

1200

1,686

4,499

9 102

Республика Северная Осетия-Алания

Закон Республики Северная Осетия-Алания от 25.11.2017 № 62-HP

1200

1,686

1,43

2 893

Республика Татарстан

Ззакон Республики Татарстан от 22.09.2017
№ 66-ЗРТ

1200

1,686

1,81

3 662

Республика Тыва

Закон Республики Тыва от 28.11.2014 № 19-ЗРТ

1200

1,686

1, 913

3 870

Удмуртская Республика

Закон Удмуртской Республики от 15.11.2017 № 65-РЗ

1200

1,686

1,8

3 642

Ресапублика Хакасия

Закон Республики Хакасия от 14.07.2017
№ 54-ЗРХ

1200

1,686

2

4 046

Чувашская Республика

Закон Чувашской Республики от 28.09.2017 № 51

1200

1,686

2

4 046

Алтайский край

Закон Алтайского края от 01.11.2017 № 82-ЗС

1200

1,686

1,76

3 561

УФНС России по Краснодарскому краю

Закон Краснодарского края от 07.11.2017 № 3677-КЗ

1200

1,686

1,786

3 613

Красноярскмй край

Закон Красноярского края от 19.10.2017
№ 4-906

1200

1,686

1,78

3 601

Приморский край

Закон Приморского края от 07.11.2017 N 203-КЗ

1200

1,686

2,04

4 127

Ставропольский край

Закон Ставропольского края от 11.07.2017 № 73-кз

1200

1,686

1,82

3 682

Хабаровский край

Закон Хабаровского края от 28.09.2016 № 205

1200

1,686

1,75

3 541

Амурская область

Закон Амурской области от 05.10.2017
№ 120-ОЗ

1200

1,686

2,723

5 509

Архангельская область и Ненецкий автономный округ

Закон Архангельской области от 11.12.2014
№ 230-13-ОЗ

1200

1,686

1,7

3439,44

Астраханская область

Закон Астраханской области от 31.10.2017 № 62/2017-ОЗ

1200

1,686

1,83

3 702

Белгородская область

Закон Белгородской области от 23.11.2017 № 205

1200

1,686

2,168

4 386

Брянская область

Закон Брянской области ст.1 от 03.10.2016 № 81-З

1200

1,686

1,7

3 439

Владимирская область

Закон Владимирской области от 23.11.2017 № 100-ОЗ

1200

1,686

1,730

3 500

Волгоградская область

Закон Волгоградской области от 23.10.2017 № 88-ОД

1200

1,686

1,540357

3 116

Вологодская область

Закон от 25.10.2017 № 4225-ОЗ

1200

1,686

2,356

4 767

Воронежская область

Закон Воронежской области от 30.11.2017
№ 159-ОЗ

1200

1,686

1,96

3 965

Ивановская область

Закон Ивановской области от 30.11.2017 № 90-ОЗ

1200

1,686

1,69

2 025

Иркутская область

Закон Иркутской области от 15.11.2017 № 80-ОЗ

1200

1,686

2,311

4 676

Калининградская область

Закон Калининградской области № 105 от 23.10.2017

1200

1,686

2,05

4 148

Калужская область

Закон Калужской области от 27.11.2017 № 275-ОЗ

1200

1,686

1,9771

4 000

Камчатский край

Закон Камчатского края (ред. от 02.10.2017)

1200

1,686

2,750

5 564

Кемеровская область

Закон Кемеровской области от 30.10.2017 N 86-ОЗ

1200

1,686

1,785

3 611

Кировская область

Закон Кировской области от 27.11.2017 № 117-ЗО

1200

1,686

1,67

3 379

Костромская область

Закон Костромской области от 20.09.2017
N 278-6-ЗКО

1200

1,686

1,333

2 697

Курганская область

Закон Курганской области от 29.11.2017 № 100

1200

1,686

1,88

3 804

Курская область

Закон Курской области от 26.09.2017 № 49-ЗКО

1200

1,686

2,184

4 419

Ленинградская область

Областной закон
Ленинградской области от 22.12.2014 № 98-оз в ред. от 30.11.2017 № 77-оз

1200

1,686

1,7299

4 000

Липецкая область

Закон Липецкой области от 14.09.2017 № 107-ОЗ

1200

1,686

2

4 046

Магаданская область

Закон Магаданской области от 24.10.2017 № 2199-ОЗ

1200

1,686

2,5

5 058

Московская область

Закон Московской области от 29.11.2017 № 199/2017-ОЗ

1200

1,686

2,12535

4 300

Мурманская область

Закон Мурманской области от 11.10.2017 № 2176-01-ЗМО

1200

1,686

1,8

3 642

Нижегородская область

Закон Нижегородской области от 05.10.2017 № 111-З

1200

1,686

2,05

4 148

Новгородская область

Областной закон Новгородской области от 03.10.2017
№ 144-ОЗ

1200

1,686

2,1

4 249

Новосибирская область

Закон Новосибирской области от 30.11.2017 № 226-ОЗ

1200

1,686

1,77

3 581

Омская область

Закон Омской области от 30.11.2017
№ 2015-ОЗ

1200

1,686

1,487

3 008

Оренбургская область

Закон Оренбургской области от 01.09.2017 № 525/121-VI-ОЗ

1200

1,686

1,76

3 561

Орловская область

Закон Орловской области от 08.11.2017 № 2171-ОЗ

1200

1,686

1,649

3 336

УФНС России по Пензенской области

Закон Пензенской области от 01.11.2017
№ 3100-ЗПО

1 200

1,686

1,62

3 278

Пермский край

Закон Пермского края от 04.10.2017
№ 126-ПК

1200

1,686

1,8

3 642

Псковская область

Закон Псковской области № 1814-ОЗ от 06.11.2017

1200

1,686

1,694

3 427

Ростовская область

Областной закон Ростовской области от 27.11.2014
№ 277-ЗС (в редакции от 19.10.2017г.
№ 1197-ЗС)

1200

1,686

1,6

3 237

Рязанская область

Закон Рязанской области от 27.11.2017 № 90-ОЗ

1 200

1,686

2,0

4 046

Самарская область

Закон Самарской области № 114-ГД от 14.11.2017

1200

1,686

1,8

3 642

Саратовская область

Закон Саратовской области от 28.11.2017 № 107-ЗСО

1200

1,686

1,696

3 431

Сахалинская область

Закон Сахалинской области от 24.10.2017 № 94-ЗО

1200

1,686

2,3

4 653

Свердловская область

Закон Свердловской области от 20.11.2017
№ 120-ОЗ

1200

1,686

2,3371

4 728

Смоленская область

Закон Смоленской области от 11.12.2014
№ 168-з

1200

1,686

1,7812

3 604

Тамбовская область

Закон Тамбовской области от 29.11.2017 N 161-З

1200

1,686

1,8288.

3 700

Тверская область

Закон Тверской области от 28.11.2017
№ 74-ЗО

1200

1,686

2,5673

5 194

Томская область

Закон Томской области от 30.11.2017 № 135-ОЗ

1200

1,686

1,729933

3 500

Тульская область

Закон Тульской области от 13.07.2017
№ 50-ЗТО

1200

1,686

1,89978

3 844

Тюменская область

Закон Тюменской области от 24.10.2017 № 75

1200

1,686

2,636

5 333

Ульяновская область

Закон Ульяновской области от 30.05.2017 № 45-ЗО

1200

1,686

1,55

3 136

Челябинская область

Закон Челябинской области от 30.11.2017
№ 615-ЗО

1200

1,686

1,8485

3 740

Забайкальский край

Закон Забайкальского края от 26.10.2017 № 1525-ЗЗК

1200

1,686

2,13

4 309

Ярославская область

Закон Ярославской области от 31.10.2017 № 48-з

1200

1,686

1,9

3 844

Москва

Закон г. Москвы от 26.11.2014 № № 55

1200

1,686

2,2242

4 500

Санкт-Петербург

Закон Санкт-Петербурга от 27.11.2017
№ 752-125

1200

1,686

1,7299

3 500

Еврейская автономная область

Закон ЕАО от 178.11.2017
№ 178-ОЗ

1200

1,686

2,12

4 290

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

Закон Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 30.11.2014 № 105-оз (в ред. от 17.11.2016)

1200

1,686

2,054

4 156

Чукотский автономный округ

Закон Чукотского автономного округа от 18.05.2015
№ 47-ОЗ (ред. от 05.06.2017
40-ОЗ)

1200

1,686

2,5

5 058

Ямало-Ненецкий автономный округ

Закон ЯНАО от 17.11.2017
№ 94-ЗАО

1200

1,686

4,129

8 354

Республика Крым

Закон Республики Крым от 08.12.2014
№ 23-ЗРК/2014

1200

1,686

1,5939

3 225

г. Севастополь

Закон города Севастополя от 10.10.2017 N 369-ЗС

1200

1,686

1,899

3 842

* В случае, если региональный коэффициент на очередной календарный год законом субъекта Российской Федерации не установлен, его значение принимается равным 1 (п. 3 ст. 227.1 НК РФ)

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© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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