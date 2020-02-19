Платежи по патенту для иностранных работников в 2018 году

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наконец-то они признали что собирают налогов больше чем остальные, с дойных коров! Даже грустно... Силуанов рассказал о росте уровня налоговых изъятий в российской экономике

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Здравствуйте! ИП закрыт 27.12.2017г. Взносы оплачены с 01.01.2017 по 30.11.2017. Нужно сейчас опл... Формирование квитанций на уплату взносов ИП: пошаговая инструкция

Аноним

,, уровень налоговой нагрузки ниже, чем в Европе ", ну например в Европе есть необлагаемый налого... Силуанов рассказал о росте уровня налоговых изъятий в российской экономике

Аноним

Конечно нужно в Суде минимизировать, но советую договориться с Пенсионным фондом, чтобы в с... Во что обходится малейшая ошибка в сданных СЗВ-М

Ставка Боже праведный,что творится.Только,только все друг другу желали в новом году всего всего. А тепер... Во что обходится малейшая ошибка в сданных СЗВ-М

nmy1 Что ж там позитивного? Не заметила, чтобы что-то предлагалось для повышения уровня жизни простых ... Силуанов рассказал о росте уровня налоговых изъятий в российской экономике

Аноним

Перед выборами они внезапно начинают говорить правильные вещи. А после выборов внезапно все забыв... Силуанов рассказал о росте уровня налоговых изъятий в российской экономике

Аноним

Форум супер! Смотрела в онлайне не отрываясь! Много полезного! А самое главное позитивного! Самое... Силуанов рассказал о росте уровня налоговых изъятий в российской экономике

Аноним

Форум супер! Смотрела в онлайне не отрываясь! Много полезного! А самое главное позитивного! Самое... Силуанов рассказал о росте уровня налоговых изъятий в российской экономике

Аноним

... - теперь знаю точно всю эту сволочь что пробралась во власть коварством и ложью мы обязательн... Социальная доплата к пенсии: кому, когда и сколько. Таблица с суммами по всем регионам

Аноним

у этих "товарищей" как раз таки может все получиться! То что они уже сделали за последнее время-э... Налоговую систему переделают, чтобы вывести всех из тени

Аноним

Форум супер! Смотрела в онлайне не отрываясь! Много полезного! А самое главное позитивного! Самое... Силуанов рассказал о росте уровня налоговых изъятий в российской экономике

Аноним

Не понимаю. Зачем жаловаться, и скрывать своё лицо. Какую правду и справедливость вы хотите найти... Перерасчет пенсии за детей: кому, когда и сколько

Лариса EW Только на усмотрение Суда. В каждом регионе по-своему. В Мордовии, например, не сдавала отчёт в т... Во что обходится малейшая ошибка в сданных СЗВ-М

MissCherie В общем те, кто при деньгах против. А остальные 95% населения никто не услышит. Плоская шкала - главное достижение налоговой системы России?

Аноним

Спасибо большущее! Не успела потестировать расширение, но чувствую, что понравится)) Самый крутой календарь бухгалтера-2018 стал еще удобнее

Аноним

Мы сделали его еще удобнее. И не так, как остальные бухгалтерские ресурсы.К слову,... «Ночной бухгалтер». От кого непросто отбиться бухгалтерам: штрафы за СЗВ-М, «К+» и проверки

Аноним

Странно конечно , когда в 1 с выбирался отчёт???(( Во что обходится малейшая ошибка в сданных СЗВ-М

Аноним

Шансы снизить сумму штрафа через суд есть - Решение АРБИТРАЖНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН по ... Во что обходится малейшая ошибка в сданных СЗВ-М

ToT Обратите внимание: Самый крутой календарь бухгалтера-2018 стал еще удобнее Календарь налогоплательщика на 2018 год

nmy1 Конечно будут против. Кто ж самостоятельно захочет платить больше налогов. Зачем богатым спонсиро... Плоская шкала - главное достижение налоговой системы России?

Аноним

Стыдно, что Великая и Могущественная держава имеет нищих детей и стариков!!!!! А наши ведущие кан... Социальная доплата к пенсии: кому, когда и сколько. Таблица с суммами по всем регионам

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Аноним

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Аноним

ХМ!!! давно отказалась от Главбуха, бесполезный и еще за такие деньги. А судя по их письму в... «Актион» угрожает «Клерку»

Аноним

Морально давно устаревший журнал. Актион задолбал: своими рассылками, обманами, тупой реклам... «Актион» угрожает «Клерку»

Первоклассник Средняя пенсия по данным ПФФ - 12892 руб. Значит основная масса получает 8500-10000 руб. Россия в... Сколько получают московские и подмосковные пенсионеры