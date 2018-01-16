Как бухгалтеру выявить в себе рабочий стресс и надо ли с ним бороться

На работе мы испытываем определенное давление: отчетность, ожидания начальства, конфликтные контрагенты. Но если уровень стресса превышает допустимые пределы, неприятные симптомы не заставят себя ждать. Как распознать признаки стресса и что делать с ними делать?

Физиологические проявления

Организм всегда подает нам сигналы о перенапряжении, вызванном рабочим стрессом. Тревожные проявления со стороны здоровья: нарушения сна, проблемы с пищеварением, постоянные головные боли, бруксизм (скрежет зубами).

Для победы над стрессом HR-директор сети World Gym Ксения Поплавская предлагает очевидное, но от этого не менее эффективное решение: больше отдыхать. «Ложиться спать до 12 ночи с выключенным телевизором и телефоном, перед сном — контрастный душ. Дышать воздухом: вечерние прогулки по 30 минут, и организм поблагодарит вас. На работе пить воду — она дает кислород и заставит вас вставать из-за стола каждый час», — перечисляет Ксения.



Не забывайте снабжать организм витаминами и минералами, правильно питаться. Здоровый образ жизни с тренировками и спортзалом — лучшее лекарство для уставшего человека.

Однако не совмещайте работу с отдыхом, разделяйте их. Всему свое время. Отдыхать вечером в баре с коллегами и параллельно обсуждать текущий проект — сомнительный способ провести свободное время с пользой. Но чрезмерное расслабление в рабочее время тоже вредит.

«Многие считают, что справиться со стрессом поможет чашка кофе и возможность поболтать с друзьями во время рабочего дня. Попытки отвлечься только усугубляют ситуацию, ведь частые перерывы отнимают у сотрудников время, которое могло бы быть потрачено на решение конкретных задач», — отмечает Светлана Белодед, руководитель департамента по работе с персоналом QBF.



Так что на работе отдаемся процессу полностью, но и после, на отдыхе — тоже пребываем в режиме «здесь и сейчас».

Психоэмоциональные проблемы

Появляются изменения и со стороны психики: подводит память, сдают нервы, возникают приступы паники, преследует пост-уикендный синдром («Что, опять понедельник?»). Нервная система в первую очередь подвержена перегрузкам, поэтому реакции с ее стороны могут быть непредсказуемые.

Мысли о работе не дают вам покоя даже по возвращении домой. Ночью становится сложно заснуть, днем не получается сосредоточиться. Дело, отнимавшее раньше пару часов, теперь требует полдня рабочего времени. В итоге вас сопровождает раздражение, конфликты, или, наоборот, наступает чувство опустошенности и равнодушие.

Руководитель онлайн-школы английского языка EnglishDom Максим Сундалов предлагает систематизировать использование гаджетов.

«Мы все время отвлекаемся: проверить почту, пролистать ленту в соцсетях или ответить на сообщение. Попробуйте сосредоточиться на одной задаче и не переключаться, пока не сделаете заранее определенный объем работы».



Когда вас постоянно что-то отвлекает, вы не концентрируетесь на одном занятии, и в итоге решение задачи занимает в два раза больше времени.

Дома же, по возможности, отключайте рабочий телефон или хотя бы звук. Не проверяйте почту и соцсети по рабочим вопросам. Деловые моменты подождут до утра, а в крайнем случае вам смогут дозвониться на личный номер.

Еще один способ все успевать и не пребывать в постоянном цейтноте предлагает Светлана Белодед: «Составьте хронометраж рабочего времени. Полезно записывать, чем вы занимались в течение одного рабочего дня. Это позволит обнаружить дела, которые потребовали неоправданно много времени, и скорректировать личный график».

Не врите самому себе и четко по минутам фиксируйте все происходящее. Даже незначительные, на первый взгляд, потери времени в сумме составляют немало.

Нужно ли избавляться от стресса

Управляющий партнер юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко считает, что лучшее решение — не доводить до стрессового состояния.

«Первое профилактическое средство от рабочего стресса — режим. Выделите 6, 8, 10 часов рабочего времени, а в свободное время абстрагируйтесь от работы. Второе профилактическое средство — относиться ко всему проще. Не нужно эмоционировать по любому поводу — решайте проблемы, а не включайте эмоции».



Некоторые принимают все рабочие неурядицы близко к сердцу, на личный счет. Если это про вас, попробуйте в следующий раз отключить эмоции и с «холодной головой» принимать решение. Проанализируйте ситуацию, просчитайте возможные варианты и остановитесь на самом выгодном. Переживания в данном случае лишь во вред.

Но, как ни странно, стресс — это не только минусы. В небольших дозах он даже полезен.