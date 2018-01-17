Декларация по транспортному налогу за 2017 год: образец заполнения

Приближается срок сдачи налоговых деклараций по транспортному налогу. Организации обязаны предоставить их в ИФНС не позднее 1 февраля 2018 г. Что изменилось, как правильно заполнить отчет и о чем не забыть?
Срок уплаты транспортного налога
Организация платит транспортный налог за каждый зарегистрированный на нее автомобиль. Эта обязанность сохраняется до снятия машины с учета в ГИБДД, даже если вы ее не используете (п. 1 ст. 358 НК РФ, письмо Минфина РФ от 18.02.2016 № 03-05-06-04/9050).
Налог по автомобилю, зарегистрированному на обособленное подразделение, оплачивается по месту нахождения ОП (п. 1 ст. 363 НК РФ, письмо Минфина РФ от 29.10.2013 № 03-05-04-04/45850).
Налог перечисляют по итогам года, а в некоторых регионах есть и квартальные авансы.
КБК — 182 1 06 04011 02 1000 110.
Транспортный налог является региональным, поэтому:
- ставку налога в пределах, установленных гл. 28 НК РФ;
- порядок и сроки уплаты налога;
- налоговые льготы и основания для их использования определяют законы субъектов РФ, на территории которых зарегистрирован автомобиль.
Порядок расчета транспортного налога
Согласно ст. 362 НК РФ организации рассчитывают сумму налога самостоятельно.
Налоговый период – календарный год.
Налог рассчитывается за год по каждому автомобилю, зарегистрированному на организацию (пп. 1 п. 1 ст. 359 НК РФ).
Налог по автомобилю = мощность двигателя в л.с. х ставка налога.
Мощность двигателя берется из ПТС или свидетельства о регистрации. Если мощность указана в кВт, ее следует перевести в лошадиные силы, умножив на 1,35962. Результат округляется до второго знака после запятой. Например, 150 кВт — это 203,94 л.с. (150 кВт x 1,35962) (п. 19 Методических рекомендаций по применению гл. 28 НК РФ).
Ставки устанавливаются законом субъекта РФ, в котором зарегистрирован автомобиль (п. 1 ст. 361 НК РФ).
Если ставка зависит от возраста машины, то рассчитать ее необходимо с года, следующего за годом выпуска (п. 3 ст. 361 НК РФ). Например, год выпуска автомобиля — 2016. Тогда в 2016 году ему 0 лет, в 2017-м — 1 год и т.д.
Если автомобиль эксплуатировался не целый год, налог следует скорректировать на коэффициент Кв. Значение коэффициента определяется с точностью до 4-го знака после запятой по формуле (п. 5.15 Порядка заполнения декларации):
Коэффициент Кв = количество полных месяцев эксплуатации автомобиля / 12.
Месяц приобретения включается в расчет, если автомобиль поставлен на учет до 15-го числа включительно. А месяц выбытия автомобиля — если он снят с учета после 15-го числа (п. 3 ст. 362 НК РФ).
Рассчитав налог по каждому автомобилю, результаты суммируют. Таким образом, получается исчисленный налог за год. Если в вашем регионе нет авансовых платежей, эту сумму и надо заплатить в бюджет. Если же вы оплачивали авансовые платежи, по итогам года доплатите разницу между исчисленным налогом за год и авансами.
В каких случаях не нужно платить транспортный налог
Платить транспортный налог не нужно, если регистрация и снятие с учета автомобиля произошли:
- в период с 1-го по 15-е число месяца;
- в период с 16-го по 30-е число месяца;
- при регистрации после 15-го числа одного месяца и снятии с регистрации до 15-го числа следующего месяца;
- в один день.
Такие разъяснения даны в письме ФНС РФ от 19.06.2017 № БС-4-21/11566@.
Кроме того, не платится налог в случае угона автомобиля (письмо Минфина РФ от 03.10.2017 № 03-05-06-04/64192).
Ведомство разъяснило, какие документы могут освободить хозяина авто от уплаты транспортного налога в случае его угона.
Согласно пп. 7 п. 2 ст. 358 НК РФ средство передвижения не будет облагаться налогом при условии предоставления в ИФНС подтверждающих документов правоохранительных органов. Ими могут быть:
- справка об угоне;
- постановление о возбуждении уголовного дела.
Кроме того, ведомство напомнило, что утраченную машину можно снять с учета в ГИБДД (Приказ МВД РФ от 24.11.2008 № 1001). Для этого собственнику потребуется направить заявление в соответствующее отделение ГИБДД.
Отметим, что ст. 85 НК РФ обязывает ГИБДД самостоятельно, без участия обладателя транспорта, сообщать в ИФНС о факте снятия с учета похищенного авто. Это делается в течение 10 дней. Если угнанный автомобиль найдут, его снова можно поставить на учет.
Транспортный налог при использовании системы «Платон»
Организации могут уменьшать транспортный налог, исчисленный по итогам года в отношении каждого зарегистрированного в «Платоне» 12-тонника, на сумму, уплаченную по такому грузовику в счет возмещения вреда автотрассам в течение года (п. 2 ст. 362 НК РФ). Преференции распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
Кроме того, транспортный налог является региональным налогом. При введении его в действие на территории своего региона законодательные (представительные) органы субъекта РФ могут установить дифференцированные налоговые ставки в отношении каждой категории транспортных средств, а также с учетом количества лет, прошедших с года выпуска транспортных средств, и (или) их экологического класса. Дополнительные налоговые льготы могут предусматриваться в том числе владельцам большегрузов.
Письмо Минфина РФ от 03.05.2017 № 03-05-06-04/27086
Примечание редакции:
для подтверждения права на вычет по транспортному налогу по большегрузу можно использовать специальный отчет, который собственник машины получает, обратившись к своей персонифицированной записи в системе «Платон» (письмо ФНС РФ от 26.08.2016 № БС-4-11/15777).
Как применять повышающий коэффициент по транспортному налогу
Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей, подлежащий применению в очередном налоговом периоде, размещается не позднее 1 марта очередного налогового периода на официальном сайте Минпромторга РФ в сети Интернет. Это следует из п. 2 ст. 362 НК РФ. Стоимость автомобиля и момент его постановки на учет роли не играют.
Особое внимание следует уделить последней колонке перечня, где указан возраст автомобиля, который отсчитается с года выпуска. Например, автомобилю, который выпущен в 2016 году, в 2016-м 1 год, в 2017 году — 2 года и т.д. (письма Минфина РФ от 18.05.2017 № 03-05-04/30334, ФНС РФ от 02.03.2015 № БС-4-11/3274@).
Если в перечне автомобиль есть, но возраст у него другой, повышающий коэффициент не применяется (письмо ФНС РФ от 11.01.2017 № БС-4-21/149).
Если ваш автомобиль есть в перечне, то за 2017 году налог платите с повышающим коэффициентом.
Группа автомобилей по перечню
|Год выпуска автомобиля
Коэффициент Кп
|От 3 до 5 млн руб.
|2017
|1,5
|2016
|1,3
|2015
|1,1
|Свыше 5 до 10 млн руб.
|2013 и позже
|2
|Свыше 10 до 15 млн руб.
|2008 и позже
|3
|Свыше 15 млн руб.
|1998 и позже
Декларацию по транспортному налогу за 2017 год нужно сдавать по новой форме
Приказ ФНС РФ от 05.12.2016 № ММВ-7-21/668@ утвердил новую форму, формат представления декларации по транспортному налогу в электронной форме, а также порядок ее заполнения.
Начиная с отчета за налоговый период 2017 года следует применять уже обновленную версию декларации.
Что изменилось в декларации:
- раздел 2 «Расчет суммы налога по каждому транспортному средству»: появились новые строки (070, 080, 130) для отражения даты регистрации транспортного средства, даты прекращения регистрации и года выпуска транспортного средства;
- для владельцев большегрузов, вносящих плату за вред дорогам, в обновленной декларации предусмотрены специальные строки (280 и 290) для отражения кода налогового вычета и суммы вычета, исчисленного в рублях;
В связи с этими новшествами ФНС РФ разработала контрольные соотношения, с помощью которых можно проверить правильность заполнения отчетности. В частности, появилась новая контрольная связь между налоговым вычетом (стр. 290) и данными, полученными из реестра системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого большегрузами автотрассам (письмо ФНС РФ от 03.03.2017 № БС-4-21/3897@).
Ранее налогоплательщики отчитывались по транспортному налогу по форме, утвержденной Приказом ФНС РФ от 20.02.2012 № ММВ-7-11/99@.
Порядок заполнения декларации
Данные об автомобиле — идентификационный номер (VIN), марка, регистрационный номер, дата регистрации, год выпуска берутся из ПТС или свидетельства о регистрации. Дата прекращения регистрации (строка 080) указывается только по автомобилям, которые сняты с учета в отчетном году.
Налоговая база (строка 090) — это мощность двигателя в лошадиных силах. В строке 100 указывается код лошадиных сил — 251.
Экологический класс (строка 110) отражен в ПТС. Если его там нет, в строке 110 ставится прочерк.
Строка 120 заполняется, только если ставка налога зависит от количества лет с года выпуска авто.
В строке 140 указывается количество полных месяцев владения автомобилем в течение отчетного года, а в строке 160 – коэффициент Кв. Если автомобилем вы владели весь год, в строке 140 ставьте 12, а в строке 160 — 1.
В строке 150 ставится 1/1.
Коэффициент Кп (строка 180) указывается только по дорогим автомобилям.
В строках 190 и 300 отражается исчисленный налог.
Строки 200–290 заполняются в случае использования льгот.
После заполнения раздела 2 по всем автомобилям можно перейти к раздел 1.
В строках 021 и 030 отображается общая сумма налога по всем автомобилям, если не оплачиваются авансы.
Если авансы оплачиваются, их следует указать в строках 023–027, а в строке 030 – налог к оплате по итогам года.
Образец заполнения декларации по транспортному налогу за 2017 годОрганизации принадлежит автомобиль «Хендэ Солярис» мощностью двигателя 123 л.с., который был продан и снят с учета 12.12.2017. Машина была выпущена в 2012 году и поставлена на учет 03.11.2012. В регионе (в Москве) нет авансовых платежей, налоговая ставка 25 руб./л.с.
В течение года организация владела автомобилем 11 месяцев – с января по ноябрь.
Коэффициент Кв для расчета налога за год — 0,9167 (11 мес. / 12 мес.).
Исчисленная сумма налога за 2017 год 2 819 руб. (123 л.с. x 25 руб/л.с. x 0,9167).
Сумма налога к уплате за год – 2 819 рублей.