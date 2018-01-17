Декларация по транспортному налогу за 2017 год: образец заполнения

Приближается срок сдачи налоговых деклараций по транспортному налогу. Организации обязаны предоставить их в ИФНС не позднее 1 февраля 2018 г. Что изменилось, как правильно заполнить отчет и о чем не забыть?

Срок уплаты транспортного налога

Организация платит транспортный налог за каждый зарегистрированный на нее автомобиль. Эта обязанность сохраняется до снятия машины с учета в ГИБДД, даже если вы ее не используете (п. 1 ст. 358 НК РФ, письмо Минфина РФ от 18.02.2016 № 03-05-06-04/9050).

Налог по автомобилю, зарегистрированному на обособленное подразделение, оплачивается по месту нахождения ОП (п. 1 ст. 363 НК РФ, письмо Минфина РФ от 29.10.2013 № 03-05-04-04/45850).

Налог перечисляют по итогам года, а в некоторых регионах есть и квартальные авансы.

КБК — 182 1 06 04011 02 1000 110.

Транспортный налог является региональным, поэтому:

ставку налога в пределах, установленных гл. 28 НК РФ;

порядок и сроки уплаты налога;

налоговые льготы и основания для их использования определяют законы субъектов РФ, на территории которых зарегистрирован автомобиль.

Порядок расчета транспортного налога

Согласно ст. 362 НК РФ организации рассчитывают сумму налога самостоятельно.

Налоговый период – календарный год.

Налог рассчитывается за год по каждому автомобилю, зарегистрированному на организацию (пп. 1 п. 1 ст. 359 НК РФ).

Налог по автомобилю = мощность двигателя в л.с. х ставка налога.

Мощность двигателя берется из ПТС или свидетельства о регистрации. Если мощность указана в кВт, ее следует перевести в лошадиные силы, умножив на 1,35962. Результат округляется до второго знака после запятой. Например, 150 кВт — это 203,94 л.с. (150 кВт x 1,35962) (п. 19 Методических рекомендаций по применению гл. 28 НК РФ).

Ставки устанавливаются законом субъекта РФ, в котором зарегистрирован автомобиль (п. 1 ст. 361 НК РФ).

Если ставка зависит от возраста машины, то рассчитать ее необходимо с года, следующего за годом выпуска (п. 3 ст. 361 НК РФ). Например, год выпуска автомобиля — 2016. Тогда в 2016 году ему 0 лет, в 2017-м — 1 год и т.д.

Если автомобиль эксплуатировался не целый год, налог следует скорректировать на коэффициент Кв. Значение коэффициента определяется с точностью до 4-го знака после запятой по формуле (п. 5.15 Порядка заполнения декларации):

Коэффициент Кв = количество полных месяцев эксплуатации автомобиля / 12.

Месяц приобретения включается в расчет, если автомобиль поставлен на учет до 15-го числа включительно. А месяц выбытия автомобиля — если он снят с учета после 15-го числа (п. 3 ст. 362 НК РФ).

Рассчитав налог по каждому автомобилю, результаты суммируют. Таким образом, получается исчисленный налог за год. Если в вашем регионе нет авансовых платежей, эту сумму и надо заплатить в бюджет. Если же вы оплачивали авансовые платежи, по итогам года доплатите разницу между исчисленным налогом за год и авансами.

В каких случаях не нужно платить транспортный налог

Платить транспортный налог не нужно, если регистрация и снятие с учета автомобиля произошли:

в период с 1-го по 15-е число месяца;

в период с 16-го по 30-е число месяца;

при регистрации после 15-го числа одного месяца и снятии с регистрации до 15-го числа следующего месяца;

в один день.

Такие разъяснения даны в письме ФНС РФ от 19.06.2017 № БС-4-21/11566@.

Кроме того, не платится налог в случае угона автомобиля (письмо Минфина РФ от 03.10.2017 № 03-05-06-04/64192).

Ведомство разъяснило, какие документы могут освободить хозяина авто от уплаты транспортного налога в случае его угона.

Согласно пп. 7 п. 2 ст. 358 НК РФ средство передвижения не будет облагаться налогом при условии предоставления в ИФНС подтверждающих документов правоохранительных органов. Ими могут быть:

справка об угоне;

постановление о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, ведомство напомнило, что утраченную машину можно снять с учета в ГИБДД (Приказ МВД РФ от 24.11.2008 № 1001). Для этого собственнику потребуется направить заявление в соответствующее отделение ГИБДД.

Отметим, что ст. 85 НК РФ обязывает ГИБДД самостоятельно, без участия обладателя транспорта, сообщать в ИФНС о факте снятия с учета похищенного авто. Это делается в течение 10 дней. Если угнанный автомобиль найдут, его снова можно поставить на учет.

Транспортный налог при использовании системы «Платон»

Организации могут уменьшать транспортный налог, исчисленный по итогам года в отношении каждого зарегистрированного в «Платоне» 12-тонника, на сумму, уплаченную по такому грузовику в счет возмещения вреда автотрассам в течение года (п. 2 ст. 362 НК РФ). Преференции распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Кроме того, транспортный налог является региональным налогом. При введении его в действие на территории своего региона законодательные (представительные) органы субъекта РФ могут установить дифференцированные налоговые ставки в отношении каждой категории транспортных средств, а также с учетом количества лет, прошедших с года выпуска транспортных средств, и (или) их экологического класса. Дополнительные налоговые льготы могут предусматриваться в том числе владельцам большегрузов.

Письмо Минфина РФ от 03.05.2017 № 03-05-06-04/27086

Примечание редакции: для подтверждения права на вычет по транспортному налогу по большегрузу можно использовать специальный отчет, который собственник машины получает, обратившись к своей персонифицированной записи в системе «Платон» (письмо ФНС РФ от 26.08.2016 № БС-4-11/15777).

Как применять повышающий коэффициент по транспортному налогу