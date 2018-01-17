Семь вопросов, которые волнуют бухгалтеров про профстандарт и оценку квалификации

Собрали самые частые вопросы про профстандарт «Бухгалтер», в которых до сих путаются многие клерки.

1. Планируют ли менять профстандарт «Бухгалтер»?

Да, скоро должна появиться актуализированная версия профессионального стандарта «Бухгалтер».

Разработчики стандарта — ИПБ России и РСПП — проанализировали пожелания профессионального сообщества и ввели в профстандарт новые, более высокие уровни квалификации — 7-й и 8-й.

Новая версия профстандарта раскрывает карьеру специалиста от рядового бухгалтера до главного бухгалтера холдинга или функционального руководителя крупной аутсорсинговой компании.

Сейчас актуализированная версия профстандарта «Бухгалтер» находится на утверждении в Минтруде России.

2. Кто обязан применять профстандарт?

Применять профстандарт «Бухгалтер» в части квалификационных требований к главным бухгалтерам обязаны только те экономические субъекты, которые перечислены в статье 7 Федерального закона «О бухгалтерском учете».

Во всех иных случаях применение профессионального стандарта «Бухгалтер» носит рекомендательный характер.

3. Нужно четко прописывать инструкции бухгалтеров из текста стандарта?

Профессиональный стандарт может быть использован для разработки положений о бухгалтерской службе и должностных инструкций.

В профессиональном стандарте приведены минимальные требования к образованию, стажу работы, к необходимым знаниям и умениям.

Организация может повысить содержащиеся в профстандарте требования.

4. Обязательно ли проходить независимую оценку квалификации? Может ли трудинспекция потребовать от бухгалтера свидетельство, выданное центром оценки квалификаций?

«Оценка квалификации является добровольной как для работников, так и для работодателей и не влечет за собой каких-либо обязательных последствий или требований» — так сказано в Информации Минтруда России от 21.04.2017 «Ответы на часто задаваемые вопросы по реализации Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ „О независимой оценке квалификации“»).

Отметим, что это справедливо для всех бухгалтеров, в том числе для бухгалтеров госсектора.

Утверждение о том, что бухгалтерам госсектора нужно проходить независимую оценку квалификации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.06.2016 № 584 не имеет под собой никаких оснований.

В данном постановлении речь идет исключительно о том, что организации госсектора должны обеспечить применение профессиональных стандартов в части требований к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции. Для этого они должны на основе анализа квалификационных требований, содержащихся в профессиональных стандартах, и данных о своем кадровом составе принять решение о потребности в профессиональном образовании, профессиональном обучении и (или) дополнительном профессиональном образовании работников.

Квалификационные требования — это требования к образованию и обучению, а также к опыту практической работы. Требования к образованию и обучению подтверждаются документами об образовании (диплом бакалавра, специалиста, магистра или диплом о среднем профессиональном образовании, удостоверение о повышении квалификации, диплом о профессиональной переподготовке). Требования к опыту практической работы подтверждаются трудовой книжкой, трудовыми договорами (контрактами).

Иные документы, подтверждающие квалификацию (в том числе свидетельство о квалификации), носят факультативный характер.

Таким образом, государственная трудовая инспекция при проверке не может потребовать документы, подтверждающие прохождение независимой оценки квалификации.

5. Подтвердить соответствие профстандарту можно только в ходе независимой оценки квалификации, которую проводит ЦОК?

Согласно Федеральному закону от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», независимая оценка квалификации — это процедура подтверждения соответствия квалификации соискателя, в частности, положениям профессионального стандарта, проведенная центром оценки квалификаций (п. 3 ст. 2).

В то же время это не означает, что подтвердить соответствие квалификации требованиям профстандарта «Бухгалтер» можно только путем независимой оценки.

Например, программы экзаменов для подготовки к аттестации, которые разработаны и внедряются ИПБ России, используют требования профстандарта «Бухгалтер» в качестве основы и существенно расширяют их за счет знаний и навыков по смежным профессиям.

6. Если работодатель решил, что бухгалтер должен пройти независимую оценку квалификации, а он отказывается, это является поводом для увольнения?

Необходимость направления работников на прохождение независимой оценки квалификации для собственных нужд определяет работодатель. Направление работников (с их письменного согласия) на прохождение независимой оценки квалификации осуществляются работодателем на условиях и в порядке, которые определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым договором (ст. 196 ТК РФ). Работники имеют право на прохождение независимой оценки квалификации (ст. 197 ТК РФ).

Иными словами, работодатель может направить работника пройти независимую оценку квалификации, но только с его письменного согласия, а порядок такого направления должен быть зафиксирован в локальных документах.

Обратите внимание: «процедура прохождения оценки квалификации является добровольной, и в отличие от аттестации не предоставляет право работодателю расторгнуть трудовой договор с работником, не получившим свидетельство о квалификации». Так сказано в Информации Минтруда России от 21.04.2017 «Ответы на часто задаваемые вопросы по реализации Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ „О независимой оценке квалификации“».

7. Из профстандарта «Бухгалтер» следует, что нужно проходить дополнительные профпрограммы (повышения квалификации, профессиональной переподготовки)?

Это не совсем так. Профессиональный стандарт «Бухгалтер» предлагает различные комбинации образования и обучения.

Например, в стандарте сказано, что у бухгалтера должно быть образование не ниже среднего профессионального по программам подготовки специалистов среднего звена по укрупненной группе специальностей «Экономика и управление». Именно на это в профстандарте «Бухгалтер» указывает код ОКСО 080000. С 1 июля 2017 года действует новый код — 5.38.00.00. Соответствующие изменения будут внесены в профстандарт.

Таким образом, если у бухгалтера есть среднее профессиональное или даже высшее образование, но по другому направлению подготовки, ему рекомендуется получить дополнительное профессиональное образование по направлению «Экономика и управление». Это обеспечит бухгалтеру более уверенное положение на рынке труда.

То же относится и к главным бухгалтерам. Стандарт допускает для них как высшее образование, так и среднее профессиональное в сфере экономики. Поэтому если у главного бухгалтера среднее или высшее экономическое образование, для него дополнительные профессиональные программы необязательны.

А если у него образование по другому направлению, для работы главным бухгалтером ему желательно освоить программы профессиональной переподготовки.

Профессиональный стандарт «Бухгалтер» не устанавливает обязательных требований по повышению квалификации, поскольку федеральные законы не содержат подобных требований.

Однако работодатель вправе установить свои требования, повысив требования профессионального стандарта. Например, он может решить, что у главного бухгалтера должна быть не только дополнительная профессиональная подготовка (даже если есть профильное образование), но и международные документы, подтверждающие знания в области бухгалтерского учета и, допустим, иностранного языка.

Благодарим за помощь в подготовке материала ИПБ России.