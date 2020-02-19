Новое налоговое агентство по НДС: объясняем на схеме

Вторая часть нашумевшей статьи «НДС по-новому: если все станут налоговыми агентами». Усложним исходную ситуацию: товар поступает в РФ от иностранного поставщика, а в цепочке организаций-продавцов включена организация на упрощенке.

В первой части статьи мы коснулись последствий гипотетического налогового агентирования по НДС не только для сырых шкур животных, лома и отходов черных и цветных металлов, алюминия вторичного и его сплавов, но и других товаров, при упрощенной схеме перепродажи одного и того же товара через цепочку организаций, применяющих общую систему налогообложения, конечному потребителю — физическому лицу.

Также для наглядности укажем стоимость перепродаваемого товара и основные бухгалтерские проводки в части налогового агентирования по НДС.

Обращаем внимание, что схема является условной и призвана только показать налоговые последствия при введении налогового агентирования по НДС на некоторые виды товаров.

1. Иностранная организация продает товар ООО «Импортер» за 80 рублей. В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 146 НК РФ, ООО «Импортер» платит НДС, при помещении товара под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления (при отсутствии товара в перечне, содержащемся в ст. 150 НК РФ). Предположим, товар облагается по ставке 18%. «Импортный» НДС составляет 12 р. 20 коп. и уплачивается таможенному органу до подачи таможенной декларации.

2. ООО «Импортер» на ОСН продает товар ООО «Посредник» на УСН, с базой доходы минус расходы. ООО «Импортер» на основании п. 8 ст. 161 НК РФ не исчисляет и не уплачивает НДС. При реализации ТОРГ-12 и счет-фактура выставляются без учета НДС с пометкой «НДС исчисляется налоговым агентом». Проводка:

Дт 62 Кт 90 100 р. — товар отгружен.

При получении оплаты от ООО «Посредник», проводка: Дт 51 Кт 62 100 р.

Договор купли-продажи товара должен предусматривать условие, в соответствии с которым стоимость продажи — 118 р., в т.ч. НДС 18% — 18 р. «Налог НДС исчисляется налоговым агентом».

3. В соответствии с п. 1 и п. 1.1 ст. 172 НК РФ, ООО «Импортер» имеет право на вычет уплаченного НДС при импорте товара, при условии:

— товар приобретен для операций, облагаемых НДС, и принят к бухгалтерскому учету;

— три года со дня принятия товара на учет не истекли;

— документы, подтверждающие ввоз товара и уплату НДС в наличии.

4. ООО «Посредник», получив товар от ООО «Импортер» в соответствии с п.8 ст. 161 НК РФ является налоговым агентом. И осуществляет следующие проводки:

Дт 41(10) Кт 60 100 р. товар оприходован.

Исчислена сумма НДС, подлежащая удержанию у ООО Импортер«:

НДС = 118 р.: 118% х 18% = 18 р.

Сформирована задолженность ООО «Импортер» в части НДС, удерживаемого ООО «Посредник» — налоговым агентом на основании счета-фактуры ООО «Импортер» :

Дт 19 Кт 60 118 р. — 100 р.= 18 р.

Сформирована задолженность ООО «Посредник» — налогового агента перед бюджетом. Счет-фактура ООО «Импортер» регистрируется в книге продаж ООО «Посредник».

Дт 60 Кт 68ндс 118 р. — 100 руб.= 18 р.

Дт 60 Кт 51 100 р. — оплата стоимости товара.

Дт 68ндс Кт 51 18 р. — оплата НДС в бюджет.

Списание НДС в расходы осуществляется при условии: товар отгружен, НДС полностью перечислен в бюджет:

Дт 41 (10) Кт 19 18 р.

5. Далее ООО «Посредник» продает товар ООО «Покупатель» на ОСН. В договоре купли-продажи указывается стоимость продажи товара «Без налога НДС». На основании п. 8 ст. 161 НК РФ, ООО «Покупатель» не является налоговым агентом по отношении к ООО «Посредник».

Проводки у ООО «Посредник»:

Дт 62 Кт 90 150 р. — реализация.

Дт 51 Кт 62 150 р. — получена оплата за лом.

Проводки у ООО «Покупатель»:

Дт 41(10) Кт 60 150 р. — принятие к учету.

Дт 60 Кт 51 150 р. — оплата стоимости товара.

6. Дальнейшие проводки делаются по аналогии с приведенными, а схема повторяет указанную в первой части статьи и только дополнительно проиллюстрирована числовыми показателями.

А теперь к выводам

Еще раз обращаем внимание, никакого перечисления агентского НДС вместе с платежом контрагенту нет! Вместе с тем, в некоторых ситуациях, посредники на УСН оказываются в менее выгодном положении, чем если бы они применяли ОСН, в связи с необходимостью фактически уплачивать НДС в бюджет, даже несмотря на возможность принять указанные суммы в составе расходов.

Однако тотальный переход на налоговое агентирование по всем товарам, работам и услугам, по нашему мнению, осуществлен не будет, так как фактически это привело бы к исчезновению упрощенной системы налогообложения, что фактически явилось бы фатальным ударом для микро и малого бизнеса и привело бы к росту социальной напряженности.