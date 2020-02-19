Клерк.Ру
Статьи для бухгалтера

Новое налоговое агентство по НДС: объясняем на схеме

Вторая часть нашумевшей статьи «НДС по-новому: если все станут налоговыми агентами». Усложним исходную ситуацию: товар поступает в РФ от иностранного поставщика, а в цепочке организаций-продавцов включена организация на упрощенке.

В первой части статьи мы коснулись последствий гипотетического налогового агентирования по НДС не только для сырых шкур животных, лома и отходов черных и цветных металлов, алюминия вторичного и его сплавов, но и других товаров, при упрощенной схеме перепродажи одного и того же товара через цепочку организаций, применяющих общую систему налогообложения, конечному потребителю — физическому лицу.

Также для наглядности укажем стоимость перепродаваемого товара и основные бухгалтерские проводки в части налогового агентирования по НДС.

Обращаем внимание, что схема является условной и призвана только показать налоговые последствия при введении налогового агентирования по НДС на некоторые виды товаров.

13

1. Иностранная организация продает товар ООО «Импортер» за 80 рублей. В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 146 НК РФ, ООО «Импортер» платит НДС, при помещении товара под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления (при отсутствии товара в перечне, содержащемся в ст. 150 НК РФ). Предположим, товар облагается по ставке 18%. «Импортный» НДС составляет 12 р. 20 коп. и уплачивается таможенному органу до подачи таможенной декларации.

2. ООО «Импортер» на ОСН продает товар ООО «Посредник» на УСН, с базой доходы минус расходы. ООО «Импортер» на основании п. 8 ст. 161 НК РФ не исчисляет и не уплачивает НДС. При реализации ТОРГ-12 и счет-фактура выставляются без учета НДС с пометкой «НДС исчисляется налоговым агентом». Проводка:

Дт 62 Кт 90 100 р. — товар отгружен.

При получении оплаты от ООО «Посредник», проводка: Дт 51 Кт 62 100 р.

Договор купли-продажи товара должен предусматривать условие, в соответствии с которым стоимость продажи — 118 р., в т.ч. НДС 18% — 18 р. «Налог НДС исчисляется налоговым агентом».

3. В соответствии с п. 1 и п. 1.1 ст. 172 НК РФ, ООО «Импортер» имеет право на вычет уплаченного НДС при импорте товара, при условии:

— товар приобретен для операций, облагаемых НДС, и принят к бухгалтерскому учету;

— три года со дня принятия товара на учет не истекли;

— документы, подтверждающие ввоз товара и уплату НДС в наличии.

4. ООО «Посредник», получив товар от ООО «Импортер» в соответствии с п.8 ст. 161 НК РФ является налоговым агентом. И осуществляет следующие проводки:

Дт 41(10) Кт 60 100 р. товар оприходован.

Исчислена сумма НДС, подлежащая удержанию у ООО Импортер«:

НДС = 118 р.: 118% х 18% = 18 р.

Сформирована задолженность ООО «Импортер» в части НДС, удерживаемого ООО «Посредник» — налоговым агентом на основании счета-фактуры ООО «Импортер» :

Дт 19 Кт 60 118 р. — 100 р.= 18 р.

Сформирована задолженность ООО «Посредник» — налогового агента перед бюджетом. Счет-фактура ООО «Импортер» регистрируется в книге продаж ООО «Посредник».

Дт 60 Кт 68ндс 118 р. — 100 руб.= 18 р.

Дт 60 Кт 51 100 р. — оплата стоимости товара.

Дт 68ндс Кт 51 18 р. — оплата НДС в бюджет.

Списание НДС в расходы осуществляется при условии: товар отгружен, НДС полностью перечислен в бюджет:

Дт 41 (10) Кт 19 18 р.

5. Далее ООО «Посредник» продает товар ООО «Покупатель» на ОСН. В договоре купли-продажи указывается стоимость продажи товара «Без налога НДС». На основании п. 8 ст. 161 НК РФ, ООО «Покупатель» не является налоговым агентом по отношении к ООО «Посредник».

Проводки у ООО «Посредник»:

Дт 62 Кт 90 150 р. — реализация.

Дт 51 Кт 62 150 р. — получена оплата за лом.

Проводки у ООО «Покупатель»:

Дт 41(10) Кт 60 150 р. — принятие к учету.

Дт 60 Кт 51 150 р. — оплата стоимости товара.

6. Дальнейшие проводки делаются по аналогии с приведенными, а схема повторяет указанную в первой части статьи и только дополнительно проиллюстрирована числовыми показателями.

А теперь к выводам

Еще раз обращаем внимание, никакого перечисления агентского НДС вместе с платежом контрагенту нет! Вместе с тем, в некоторых ситуациях, посредники на УСН оказываются в менее выгодном положении, чем если бы они применяли ОСН, в связи с необходимостью фактически уплачивать НДС в бюджет, даже несмотря на возможность принять указанные суммы в составе расходов.

Однако тотальный переход на налоговое агентирование по всем товарам, работам и услугам, по нашему мнению, осуществлен не будет, так как фактически это привело бы к исчезновению упрощенной системы налогообложения, что фактически явилось бы фатальным ударом для микро и малого бизнеса и привело бы к росту социальной напряженности.

По нашей информации, перечень товаров, указанных в п. 8 ст. 161 НК РФ будет расширен, в частности в него с большой долей вероятности будут включены нефтепродукты.

Стань экспертом
Иван Кузнецов

руководитель Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса «Комплаенс Решения», руководитель юридической фирмы, налоговый эксперт, автор книги «Реальная налоговая оптимизация»

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «НДС (Налог на добавленную стоимость)»
Директору
 
Гид по налоговым поправкам для среднего бизнеса. Зима 2018 года
 
Директору
 
Важные изменения в трудовом законодательстве-2018
 
Бухгалтерские новости
 
Что изменилось в НДС
 
Бухгалтеру
 
НДС по-новому: если все станут налоговыми агентами
 

Посетить семинар по теме «НДС (Налог на добавленную стоимость)»

Все семинары по теме НДС (Налог на добавленную стоимость)