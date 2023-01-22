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НДС по-новому: если завтра все станут налоговыми агентами

27 ноября 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал закон № 355-ФЗ, который вносит значительные изменения в 21 главу налогового кодекса.

С 1 января 2018 года кардинальным образом изменится порядок определения налоговой базы, исчисления и вычетов НДС, пока лишь для нескольких товаров: сырых шкур животных, лома и отходов черных и цветных металлов, алюминия вторичного и его сплавов.

Однако эксперимент может быть распространен и на другие категории. К каким изменениям это может привести и к чему нужно готовиться? Об этом мы расскажем в нашей статье.

Немного о сути эксперимента: с 1 января 2018 года при реализации лома сумма налога налогоплательщиками-продавцами не исчисляется, за исключением случаев, предусмотренных седьмым и восьмым абзацами п. 8 ст. 161 НК РФ (предоставившие недостоверные сведения «без НДС» или при утрате права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, либо на применение «упрощенки»), пп. 1 п. 1 ст. 164 НК РФ (налоговая ставка 0% при реализации товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта), а также при реализации указанных товаров физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями (порядок исчисления налога определен в ст. 166 НК РФ).

При реализации лома сумма налога исчисляется налоговыми агентами (покупателями), а не продавцами. Продавец в счет-фактуре делает соответствующую надпись или ставит штамп «НДС исчисляется налоговым агентом», т. е. указывает сумму с включенным, но невыделенным налогом. Покупатель выделяет сумму налога (исходная сумма делится на 118% и умножается на 18%).

Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные покупателем. Одновременно с исчислением, он на ОСН имеет право принять НДС к вычету, т.е. фактически сумма налога в бюджет не уплачивается.

Вычет осуществляется в том же налоговом периоде, что и покупка лома, независимо от момента его дальнейшей реализации, при условии, что лом был приобретен налогоплательщиком, являющимся налоговым агентом, для:

1. Осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения НДС;

2. Перепродажи.

Таким образом, налоговая нагрузка организаций-налоговых агентов по лому и отходам черных и цветных металлов не выросла.

Не оправдались опасения о необходимости уплаты НДС в бюджет с последующим вычетом или возмещением и, тем более, «страшилки» о необходимости перечислять НДС в бюджет сразу в момент оплаты.

Что будет, если налоговыми агентами по НДС на аналогичных лому условиях станут все налогоплательщики?

Приведем для примера упрощенную схему, в которой один и тот же товар идет от продавца через посредника покупателю, который последний реализует физическому лицу (все организации на общей системе налогообложения):

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В данной схеме видно, что ООО «Посредник» исчисляет НДС и принимает его к вычету, то есть его доля вычета по НДС — 100%, в бюджет НДС не уплачивается. ООО «Покупатель», реализуя товар физическому лицу с НДС, агентский НДС, исчисленный из счета-фактуры ООО «Посредник» ставит к вычету, также как и агентский НДС с общехозяйственных расходов (аренда торговой площади, торговое оборудование и т.д.).

А вот входной НДС от физического лица подлежит уплате в бюджет, причем его не на что уменьшить, так как ООО «Общехозяйственные расходы» выставляют счета-фактуры с отметкой «НДС исчисляется налоговым агентом» и этот исчисленный НДС принимается к вычету, уменьшая только «агентский» НДС, а не входной.

При реализации всеобщего агентирования по НДС, теряют смысл незаконные схемы оптимизации НДС, в том числе с помощью фирм-однодневок, а налоговая нагрузка по НДС ложиться целиком на последнюю в цепочке организацию-продавца, что не может не сказаться на конечной цене товара, реализуемого физическому лицу.

О том, что будет если в цепочке есть организации на упрощенной системе налогообложения, а конечным звеном — экспортер, читайте в наших следующих статьях.

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Иван Кузнецов

комплаенс по налоговой оптимизации, бизнес-тренер, автор книг «Лицензия на лом: получить самим и сохранить», «Реальная налоговая оптимизация»

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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