Как ИП сформировать квитанцию на уплату налогов: пошаговая инструкция

Наш выдуманный индивидуальный предприниматель Аполлон Буевый с помощью «Клерка» научился формировать платежные документы на уплату взносов, а теперь мы расскажем ему как сфорировать квитанции на уплату налогов через сервис «Заплати налоги» на сайте Федеральной налоговой службы.

Выбираем документ, который хотим заполнить. Мы заполняем квитанцию для оплаты через банк или портал Госуслуг, но платежное поручение заполняется по тому же принципу.

Отметив нужные строки переходим на следующую страницу

КБК мы пока не заполняем, он сам появится в нужном поле после выбора нужного платежа

Многие ИП не могут найти в этом списке налоги по специальным налоговым режимам (УСН, ЕНВД, ПСН и ЕСХН). А искать их надо в группе «Налоги на совокупный доход».

Выбираем нужный нам налог. Обратите внимание, что тип может зависеть от даты. Так, платежи по ЕНВД за периоды до 2011 года имеют другие КБК.

При выборе КБК по УСН обращайте внимание на объект обложения. Их бывает два: «доходы» и «доходы, уменьшенные на величину расходов». Отдельного КБК для минимального налога нет с 1 января 2016 года, искать его не надо.

Теперь выберем то, что будет уплачиваться. Сам налог (платеж), пени или штраф. Строка проценты нас не интересует, налогоплательщики их не платят. После выбора нажимаем кнопку «Далее» и в поле КБК появится нужный код.

На следующей странице заполняем адрес (выбираем из списка нужные адреса). Код ИФНС и муниципального образования появится автоматически.

Теперь выберем основание платежа. Если мы платим налог в установленный законом срок, без просрочки, то указываем ТП. Если уплачивается налог за прошлые налоговые периоды, но требование еще не выставлено, то выбираем ЗД. Если требование уже получено, тогда указываем ТР.

При выборе налогового периода надо учитывать, что при ЕНВД период всегда квартал. Т.е. не бывает периода год или полугодие. При УСН же периоды в платежном документе могут быть квартал, полугодие и год. Периода 9 месяцев не предусмотрено, поэтому обычно пишут период «квартальные платежи» и выбирают 3 квартал. Нажимаем кнопку «Далее» и переходим к заполнению личных данных

Поле ИНН не является обязательным в платежном документе, однако если вы собираетесь платить в безналично-электронном виде, то есть через онлайн-банк или Госуслуги, то ИНН необходимо заполнить.

Нажав кнопочку «Оплатить» мы получаем выбор способа оплаты. Обратите внимание, что если ИНН не был указан, варианта безналичной оплаты не будет, можно будет только сохранить или распечатать квитанцию. Оплатить квитанцию можно в кассе банка или через банковский терминал, считывающий бар-код.