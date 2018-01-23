Пенсии, отказ в приеме РСВ, сверки с контрагентами. На что жалуются бухгалтеры

Что на этой неделе обсуждали бухгалтеры в группе «Красный уголок бухгалтера»?

Какая пенсия светит?

Каждый человек думает о своем будущем. К сожалению, старость неизбежна, и возникает вопрос: «А что меня ждет в будущем? На какую пенсию я могу рассчитывать?».

Участники группы задались вопросом о количестве накопленных баллов:

Тут сегодня кто-то написал про «40 баллов и 8 тыс пенсии», и я решил посмотреть, а что «светит мне»...

Взял выписку на Госуслугах по своему ИП, и вижу, что за 2015 г у меня 14184.12р, и 1.247 баллов соответственно, а за 2016 г — 14463,37р, и 1,136 баллов...

Хотелось бы сравнить с теми «ИП-миллионерами», которые тоже платят фиксированные взносы, а у вас какие суммы и баллы в ИПК?

Да, судя по выписке, у меня 21 г 0 мес 1 дн на период «до 2015 г», что в сумме дает мне 40,015 балла...

А что у вас? — Ян Терновский

Рассчитать самостоятельно точную сумму пенсии — довольно трудоёмкое и сомнительное дело. Но примерно предположить можно. Почитайте статью: как считается пенсия в 2018.

Почему бухгалтеру непросто?

На прошлой неделе в «Красном уголке бухгалтера» пробовали разобраться, а так ли на самом деле трудна жизнь бухгалтера?

Читаю темы. У бухгалтеров сплошные проблемы не по их вине. Возвращаются отчеты из ПФ, невозможно войти в ЛК на сайте nalog.ru. Прихожу в налоговую, там бардак. Народ в очереди возмущен ошибками налоговиков. Половина окон в ИФНС закрыто. Что происходит? — Елена Ищенко

В итоге на что жалуются бухгалтеры:

— безграничное количество отчетов в статистику (сейчас как раз самый разгар сдачи отчетов в статистику);

— ошибки и некомпетентность налоговых инспекторов;

— многострадальная выгрузка сальдовых остатков из ПФР в налоговую;

— треплющие нервы онлайн-кассы;

— нереальность достучаться, дозвониться в контролирующие органы.

Что еще усложняет жизнь бухгалтера?

Отказ в приеме РСВ

Копейка рубль бережет. Эта пословица напрямую имеет отношение к бухгалтерам, сдающим РСВ.

Разрыв данных по каждому сотруднику и в общем по страхователю за счет математического округления даже на одну копейку может привести к отказу в приёме расчета по страховым взносам:

По РСВ пришёл отказ в приёме. Сумма взносов ПФР за все периоды не идёт на 1 копейку строка 060 отчета! Жесть! — Екатерина Коваленко

В декабре ФНС выпустила письмо № ГД-4-11/25417@ от 13.12.2017, в котором приведены контрольные соотношения, разработанные в целях применения с 01.01.2018 новой редакции абзаца 2 пункта 7 статьи 431 НК.

Затраты на кофе-брейки сотрудников

Ни один офис не обходится без затрат на чай и кофе. Как показывает практика, в среднем расходы по данной статье варьируются в районе 3-7 тысяч рублей в месяц. Но, случается, что расходы достигают до 100 000 рублей в квартал, а это сумма немаленькая.

Как отразить в учете затраты на чай, кофе?

Чай, кофе...потанцуем...Собственно вот о чем это я, а вот о чем. В общем в голове на почве отчетности образовалась путаница. Фирма на ОСНО покупает чай, кофе, конфеты, молоко для кофе и воду для сотрудников. Если с водой вопросов нет (понятно, это расходы), то вот, что делать со всем остальным? Можно ли их включить в расходы по прибыли? Директор требует их включения, я настаиваю на том, что это риски. Уперся, хочу говорит кофе с молоком и чай пить за счет фирмы. И что с НДФЛ для сотрудников, ведь определить доход в натуральной величине невозможно? — Вера Горлова

Бухгалтеры в группе советуют:

— включить в представительские расходы;

— для налогообложения не учитывать в расходах.

Кто знает, какие еще есть решения?

Сверка для годового отчета

Согласно Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ составлению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ в обязательном порядке должна предшествовать инвентаризация всех активов и обязательств.

Уважаемые коллеги. Особенно те, кто в свободном плавании, или своя фирма. Подскажите, делаете ли вы сверки с контрагентами на конец отчетного периода. Самостоятельно, без инициативы клиента. Камень преткновения в том, что сверки вроде как делать надо, стараясь отразить данные верно, в балансе том же. А с другой стороны, в договоре указано, что данные учёта формируются на основании предоставленных клиентом документов. Т.е. как бы не принёс, сам виноват. Или нет? Напишите, как вы делаете? — Вероника Карпова

Все ли бухгалтеры сверяются с контрагентами? Коллеги рассказывают, что:

— сверка только по ключевым контрагентам или где есть сомнения;

— не сверяются, если нет сомнений, и контрагент сам не присылает акт сверки;

— по всем контрагентам сверка и инвентаризация в обязательном порядке;

— сверка только с теми, у кого оплаты с накладными/актами не сходятся.

А сверяетесь ли вы со своими контрагентами?