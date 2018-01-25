ТОП вопросов бухгалтеров по 1С: ЗУП 8 (ред. 3)

1. Где найти форму СЗВ-СТАЖ в «1С:ЗУП 8» (редакция 3)?

Форма СЗВ-СТАЖ — это форма нового ежегодного отчета в ПФР, утвержденная постановлением Правления ПФР от 11.01.2017 г. № 3п.

Инструкция по заполнению СЗВ-СТАЖ.

Она предназначена для отражения информации о страховом стаже физического лица. Форма СЗВ-СТАЖ сдается по итогам года (за 2017 год — 01.03.2018 г.).

В течение года эту форму необходимо сдавать, если ликвидируется предприятие до окончания года и если есть сотрудники, которые оформляются в текущем году на пенсию.

Также указанную форму необходимо предоставить сотруднику при увольнении.

Раздел — Отчетность, справки — ПФР. Пачки, реестры, описи.

Нажмите на кнопку «Создать» и выберите документ «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц. СЗВ-СТАЖ».

2. Как сформировать файл формы ОДВ-1 к форме СЗВ-СТАЖ за 2017 г. для отправки в ПФ РФ в «1С: ЗУП 8» (редакция 3)?

является документом, содержащим сведения в целом по страхователю, форма и порядок её заполнения утверждены Постановлением Правления ПФР от 11.01.2017 г. № 3п.

Формируем в программе ЗУП 3.1 форму СЗВ-СТАЖ за 2017 г., (форма ОДВ-1 заполняется автоматически при заполнении формы СЗВ-СТАЖ, дополнительно ничего делать не надо), проводим и закрываем.

По кнопке Проверить программа осуществляет проверку форм. Если есть ошибки, выходит предупреждение. Исправляем ошибки и осуществляем проверку еще раз.

По кнопке Печать есть возможность вывести на печать форму СЗВ-СТАЖ и к ней форму ОДВ-1. В этот момент происходит проверка заполнения форм и программа выдает ошибки, если они ранее не были исправлены.

По кнопке Выгрузить выгружаем файл для отправки в ПФ.

Файл выгрузки будет один, в нем сначала идет информация по форме ОДВ-1 в целом по организации, затем по форме СЗВ-СТАЖ — с информацией по каждому сотруднику.

3. Какие настройки необходимо сделать, чтобы рассчитать переходящий отпуск с декабря 2017 г. по январь 2018 г. в «1С: ЗУП 8» (редакция 3)?

Для расчета сотруднику переходящего отпуска, приходящегося на период с декабря 2017 г. по январь 2018 г., необходимо обновить программу до последнего релиза и убедиться, что разработчиком уже заполнен производственный календарь на 2018 г., согласно постановлению Правительства РФ от 14.10.2017 № 1250 «О переносе выходных дней в 2018 году».

Данные производственного календаря сами по себе не используются в учете, но на его основании формируются графики работы подразделений и сотрудников. Поэтому его заполнение необходимо проверять перед началом каждого календарного года до заполнения общих графиков сотрудников.

Список всех производственных календарей храниться в справочнике Производственные календари (раздел Настройка — Производственные календари).

Чтобы составить графики рабочего времени на очередной год, необходимо после заполнения производственного календаря в форме графика указать рабочий год в поле Год, за который отображается график работы, и нажать на кнопку Заполнить, затем Записать и закрыть. Заполнение графиков работы начинаем с основного графика (пятидневка), затем заполняем все остальные.

После выше описанных действий, заполняем документ ОТПУСК (Кадры — Отпуска-Создать-Отпуск).

4. Какие настройки необходимо сделать, чтобы в Список «Сотрудники» добавить графу «АВАНС» в «1С: ЗУП 8» (редакция 3)?

Необходимо открыть, затем нажать кнопкув элементах формы поставить галочку-, нажать Ок. В Список Сотрудники добавилась графа