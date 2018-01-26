Переходим с УСН на ОСНО. Как учесть выручку, расходы и основные средства

С упрощенки на общий режим можно перейти, подав уведомление в ИФНС до 15 января.

Какие нюансы следует учесть тем, кто в 2018 поменял систему налогообложения, пояснила ФНС. в письме № СД-4-3/6 от 09.01.2018.

Основные средства

На основании подпункта 1 пункта 1 статьи 346.16 НК налогоплательщики, применяющие УСН с объектом «доходы минус расходы», при определении объекта налогообложения уменьшают полученные доходы на расходы на приобретение основных средств.

При этом пунктом 3 статьи 346.16 НК установлено, что расходы на приобретение (сооружение, изготовление) ОС в период применения УСН принимаются с момента ввода этих ОС в эксплуатацию. Основные средства, права на которые подлежат госрегистрации, учитываются в расходах с момента документально подтвержденного факта подачи документов на регистрацию указанных прав.

Указанные расходы включаются в состав расходов, уменьшающих налоговую базу при УСН, с момента ввода этих ОС в эксплуатацию. В течение налогового периода данные расходы принимаются за отчетные периоды равными долями. При этом они отражаются в налоговом учете в последнее число отчетного (налогового) периода в размере уплаченных сумм.

Таким образом, стоимость амортизируемого имущества, приобретенного в период применения УСН, списывается в налоговом учете при УСН с момента ввода его в эксплуатацию равными долями в течение налогового периода.

Поэтому если организация добровольно переходит на общий режим, то остаточная стоимость амортизируемого имущества, приобретенного в период применения УСН, на дату перехода на общий режим будет равна нулю.

В соответствии с пунктом 3 статьи 346.25 НК, в случае если организация переходит с УСН (независимо от объекта налогообложения) на ОСНО и имеет ОС и НМА, расходы на приобретение (сооружение) которых, произведенные в период применения общего режима налогообложения до перехода на УСН, не полностью перенесены на расходы за период применения УСН в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 346.16 НК, на дату перехода на ОСНО в налоговом учете остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов определяется путем уменьшения остаточной стоимости этих ОС и НМА, определенной на дату перехода на УСН, на сумму расходов, определяемую за период применения УСН.

Доходы и расходы по готовой продукции

Выручка от продажи готовой продукции учитывается в составе доходов от реализации.

При применении УСН датой получения доходов признается день поступления денежных средств, а также погашения задолженности налогоплательщику иным способом (кассовый метод).

Таким образом, сумма выручки от реализации готовой продукции должна включаться в состав доходов, учитываемых при определении налоговой базы по УСН, в размере фактически поступивших денежных средств, иного имущества (работ, услуг) или имущественных прав за реализованную готовую продукцию.

Расходами налогоплательщиков, применяющих УСН, признаются затраты после их фактической оплаты.

При этом материальные расходы (в том числе расходы по приобретению сырья и материалов), а также расходы на оплату труда учитываются в момент погашения задолженности путем списания денежных средств с расчетного счета налогоплательщика, выплаты из кассы, а при ином способе погашения задолженности — в момент такого погашения. Аналогичный порядок применяется в отношении оплаты процентов за пользование заемными средствами (включая банковские кредиты) и при оплате услуг третьих лиц.

Вместе с тем в соответствии с абзацем 4 пункта 5 статьи 252 НК в целях главы 25 НК суммы, отраженные в составе расходов налогоплательщиков, не подлежат повторному включению в состав его расходов.

Таким образом, если расходы, связанные с изготовлением готовой продукции, были учтены налогоплательщиком в период применения УСН, то при переходе на ОСНО такие расходы не могут учитываться в целях исчисления налога на прибыль.

Доходы и расходы по товарам

На основании подпункта 1 пункта 2 статьи 346.25 НК организации, применявшие УСН, при переходе на исчисление налоговой базы по налогу на прибыль с использованием метода начислений должны признать в составе доходов доходы в сумме выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) в период применения УСН, оплата которых не произведена до даты перехода на ОСНО.

Указанные доходы признаются в месяце перехода на исчисление налоговой базы по налогу на прибыль.

Подпунктом 2 пункта 2 статьи 346.17 НК установлено, что расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, учитываются при налогообложении по мере реализации указанных товаров.

При этом следует учитывать, что реализацией товаров, работ или услуг признается передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных НК, передача права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу — на безвозмездной основе.

Таким образом, расходы на оплату товаров, предназначенных для дальнейшей реализации, признаются в составе расходов при исчислении налога по УСН после фактической передачи товаров покупателю независимо от того, оплачены они покупателем или нет.

В том случае если в период применения УСН организация с целью дальнейшей перепродажи приобрела и оплатила товар, который не был реализован в период применения УСН, то она вправе учесть в целях исчисления налога на прибыль расходы на приобретение указанных товаров в периоде их реализации.

Аналогичная позиция изложена в определении Верховного Суда РФ от 06.03.2015 N 306-КГ15-289 по делу N А72-339/2014.

Предоплата

Статьей 346.17 НКустановлено, что датой получения доходов признается день поступления средств на счета в банках или в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) или имущественных прав.

Таким образом, полученная предварительная оплата (авансы) в счет отгрузки товаров у организаций, применяющих УСН, является объектом налогообложения в отчетном (налоговом) периоде ее получения.