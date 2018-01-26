Как считать и платить фиксированные взносы ИП

Сама вчера присутствовала при оплате такой 2000. Продавцы просто молодцы. Всё проверили, покрутил...
Новый главный, Вы писали: Вот еще бы добавили возможность отправки подтверждения вида деятельност...
Наш город разделен рекой. Зимой через реку чаще всего хода нет. На нашем берегу стоит один термин...
не буду исправлять пока не спросят
Аноним, Вы писали:Ничего подобного. Кроме этой фразы про 2 месяца, там именно черным по белому на...
Это хорошо, что он просто "ушел", а то бы пошел, и написал заявление, что у него "установл...
Пора возвращать воров в законе. С ними порядка была больше. Следили за перераспределением&n...
А как можно "принести лично", если в НК написано, что надо "сдавать в электронном виде"???...
Кострома, повальная блокировка ЭЦП, причем даже у компаний которые сдаются сами, не через уполном...
так чтобы НДФЛ получать в своем регионе, надо чтобы в этом регионе работа была. А то, может, и га...
Ничего подобного. Кроме этой фразы про 2 месяца, там именно черным по белому написано про периоды...
Судебные приставы - это Преступная - фазисна Организация теперь в Россиит которая беззаконн...
Аноним, Вы писали: прилетело требование с подачей уточненки, ввиду того что уволенные сотруд...
Идем работать потому что на минимальную пенсию не прожить..платим налоги..а индексации нет..Это н...
с сайта главная книга разъяснения к письму № ГД-4-11/19965@ от 04.10.2017"...Значит ли это,...
Аноним, Вы писали:Коллеги в новости написан бред. В самом приказе черным по белому написано, что ...
Коллеги в новости написан бред. В самом приказе черным по белому написано, что он вступит в силу ...
Здравствуйте, мне от налоговой прилетело требование с подачей уточненки, ввиду того что уволенные...
На допросы хожу часто и как директор и как главбух по основному месту работы. В 2017 году бывал и...
Над.К, Вы писали:Из этого комментария, видно, что человек хочет получать доход, ничего не вкладыв...
Вот еще бы добавили возможность отправки подтверждения вида деятельности в ФСС Я второй го...
Натали Б, Вы писали:Надежда-25, Вы писали:да, электронная отчетность - это крутая вещь! Вот еще б...
Я уже принял принципиальное решение уйти из Сбербанка. В начале лета открою счёт в другом банке и...
банкоматы по самоинкассации очень часто неисправны. г.Казань отделение Сбербанк на ул.Салимж...
Бугагашечки... И что они будут делать с тем, что у меня на руках их же положительный протокол о...
Сдача отчетности по ТКС - очень удобно... Но когда 25 января отправляешь НДСку, а тебе выскакивае...
Ну и к чему сей ролик? По закону российские дензнаки действительно должны приниматься к оплате бе...
Vestnik, Вы писали:Сдача отчетности по ТКС - очень удобно... Но когда 25 января отправляешь НДСку...
Умилился с утра. Но пример Японии сомнителен. Няшки - Орешкин + Артемьев. Когда же уберут э...
пензенская область, городищенский район
История в очередной раз подтверждает необходимость ходить на допросы в ИФНС с юристом или адвокат...
Такая же проблема. Все как всегда хорошо (в целом).НО....Самоинкассация при наличии 1 банкомата н...
Аноним, Вы писали:Налоговая ищет однодневки. Был в налоговой на допросе в 2016 году. В организаци...
мрот и прожиточный минимум не могут быть меньше 25 тыс. все что меньше называется геноцид.
Скажу одно - мы подопытные кролики... Или лабораторные крысы, кому как нравится.
т.е. государство раньше кому-то платило меньше прожиточного минимума? узаконеное рабство.