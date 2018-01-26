Как считать и платить фиксированные взносы ИП

Аноним

Сама вчера присутствовала при оплате такой 2000. Продавцы просто молодцы. Всё проверили, покрутил... В магазине отказались принимать 2000 рублей. Видео

Аноним

Наш город разделен рекой. Зимой через реку чаще всего хода нет. На нашем берегу стоит один термин... Сбербанк прокомментировал материал «Клерка» о банковских проблемах юрлиц в провинции

msneg Аноним, Вы писали:Ничего подобного. Кроме этой фразы про 2 месяца, там именно черным по белому на... Форму 6-НДФЛ изменили!

yante Это хорошо, что он просто "ушел", а то бы пошел, и написал заявление, что у него "установл... Как проходит допрос директора фирмы в налоговой инспекции. История из жизни

natalisa51 Пора возвращать воров в законе. С ними порядка была больше. Следили за перераспределением&n... Незаконные действия судебных приставов. Разъяснения ВАС РФ

yante А как можно "принести лично", если в НК написано, что надо "сдавать в электронном виде"???... Проблемы со сдачей деклараций по НДС продолжаются

Аноним

Кострома, повальная блокировка ЭЦП, причем даже у компаний которые сдаются сами, не через уполном... СБИС+ИФНС = угроза нормальной сдачи отчетности. Тензор ссылается на «черный список» налоговиков

Аноним

так чтобы НДФЛ получать в своем регионе, надо чтобы в этом регионе работа была. А то, может, и га... Бизнес-омбудсмен предложил платить НДФЛ в регионе по месту прописки

Аноним

Ничего подобного. Кроме этой фразы про 2 месяца, там именно черным по белому написано про периоды... Форму 6-НДФЛ изменили!

Аноним

Судебные приставы - это Преступная - фазисна Организация теперь в Россиит которая беззаконн... Незаконные действия судебных приставов. Разъяснения ВАС РФ

Аноним

Идем работать потому что на минимальную пенсию не прожить..платим налоги..а индексации нет..Это н... Работающим пенсионерам: что изменилось в 2018-м в индексации пенсии после увольнения

varip с сайта главная книга разъяснения к письму № ГД-4-11/19965@ от 04.10.2017"...Значит ли это,... Как заполнить раздел 3 формы РСВ на уволенных сотрудников

msneg Аноним, Вы писали:Коллеги в новости написан бред. В самом приказе черным по белому написано, что ... Форму 6-НДФЛ изменили!

Аноним

Коллеги в новости написан бред. В самом приказе черным по белому написано, что он вступит в силу ... Форму 6-НДФЛ изменили!

Аноним

Здравствуйте, мне от налоговой прилетело требование с подачей уточненки, ввиду того что уволенные... Как заполнить раздел 3 формы РСВ на уволенных сотрудников

Аноним

На допросы хожу часто и как директор и как главбух по основному месту работы. В 2017 году бывал и... Как проходит допрос директора фирмы в налоговой инспекции. История из жизни

Аноним

Над.К, Вы писали:Из этого комментария, видно, что человек хочет получать доход, ничего не вкладыв... В офисе СБИС образовалась большая очередь за НДС. Но это, вроде бы, не страшно

Аноним

Я уже принял принципиальное решение уйти из Сбербанка. В начале лета открою счёт в другом банке и... Сбербанк прокомментировал материал «Клерка» о банковских проблемах юрлиц в провинции

Аноним

банкоматы по самоинкассации очень часто неисправны. г.Казань отделение Сбербанк на ул.Салимж... Сбербанк прокомментировал материал «Клерка» о банковских проблемах юрлиц в провинции

Аноним

Бугагашечки... И что они будут делать с тем, что у меня на руках их же положительный протокол о... Форму 6-НДФЛ изменили!

Аноним

Сдача отчетности по ТКС - очень удобно... Но когда 25 января отправляешь НДСку, а тебе выскакивае... В офисе СБИС образовалась большая очередь за НДС. Но это, вроде бы, не страшно

Аноним

Ну и к чему сей ролик? По закону российские дензнаки действительно должны приниматься к оплате бе... В магазине отказались принимать 2000 рублей. Видео

Аноним

Умилился с утра. Но пример Японии сомнителен. Няшки - Орешкин + Артемьев. Когда же уберут э... Глава ФАС ждет «экономическое чудо» в России в ближайшее шесть лет

Аноним

пензенская область, городищенский район Сбербанк прокомментировал материал «Клерка» о банковских проблемах юрлиц в провинции

Аноним

История в очередной раз подтверждает необходимость ходить на допросы в ИФНС с юристом или адвокат... Как проходит допрос директора фирмы в налоговой инспекции. История из жизни

Аноним

Такая же проблема. Все как всегда хорошо (в целом).НО....Самоинкассация при наличии 1 банкомата н... Сбербанк прокомментировал материал «Клерка» о банковских проблемах юрлиц в провинции

Аноним

Аноним, Вы писали:Налоговая ищет однодневки. Был в налоговой на допросе в 2016 году. В организаци... Как проходит допрос директора фирмы в налоговой инспекции. История из жизни

Аноним

мрот и прожиточный минимум не могут быть меньше 25 тыс. все что меньше называется геноцид. Во сколько обойдется государству ускоренное повышение МРОТ