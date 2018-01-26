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Как считать и платить фиксированные взносы ИП

Индивидуальный предприниматель уплачивает фиксированные страховые взносы и дополнительный взнос в размер 1% с дохода свыше 300000 рублей.

Как считать, как платить и кто может не платить, рассмотрит в видео бизнес-консультант Анна Соколова.

Зачем выплачивать дивиденды? Две причины, о которых нужно знать бухгалтеру и директору — другая видео-инструкция от Анны Соколовой. А еще недавно она рассказывала о договорах безвозмездного пользования.

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© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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