500 бухгалтеров в Буххантере. Или «со мной еще две толковые девочки»

Мы тут три дня как группу новую знакомств открыли, о чем сообщили вам не далее как 23.01, так вот нас в группе уже почти 500.

Присоединяйтесь, и может судьбу свою встретите.

А если серьезно, то «Охотник на бухгалтера» (buhhunter) — это новый быстрый и современный способ поиска работы бухгалтером.

Подключайтесь к нашему каналу вот тут https://t.me/buhhunter или наберите @buhhunter в поиске мессенджера.

Вот вам первые предложения:

Срочная вакансия, крупная транспортная компания ПЭК ищет сотрудника на 0.6 ставки 18000 руб., с перспективой карьерного роста. Оформление по ТК РФ, работа в районе метро Рязанский проспект. Подробности в личку.или по телефону 89269200901. #Москва — Коллеги, срочно нужен бухгалтер с опытом работы от 3х лет на участках реализации товаров (работ, услуг) и учета поступления от поставщиков и знанием счетов 10, 20, 44, 60, 62, 71, 90, 91. Необходимо уметь работать в 1С Бухгалтерия 8.3 и 1С Управление торговлей. Отклики в личку, или на почту ekat.nova@yandex.ru. #Москва — Приглашается бухгалтер-операционист в торгово-промышленную производственную компанию с опытом работы в торговой организации бухгалтером от 2-х лет. З/п 50 т.р. м. #Белорусская. Подробности здесь: https://hh.ru/vacancy/24083509. #Москва Друзья, ищем бухгалтера в единственном лице в небольшую IT компанию, которая занимается разработкой игр. Основной фронт работ это зарплаты, затраты и стандартная отчетность. Удаленку, увы, не рассматриваем. Вопросы можно задать и в личку, и в скайп milamoira. https://hh.ru/vacancy/24058899. Открыто 3 вакансии бухгалтера по расчету заработной платы в Москве и 1 в СПб. По $ — в зависимости от опыта. Рассматриваем как опытных специалистов, так и начинающих с хорошими базовыми знаниями. Английский на уровне деловой переписки — очень желательно. С удовольствием отвечу на вопросы в ЛС или тут: ytrekhletova@abuas.ru, полное описание вакансии: https://hh.ru/vacancy/24048448.

Тегами с # для удобства пользователи отмечают свои города.

Участники группы живо обсуждают нюансы и проблемы трудоустройства, дают советы, что делать, столкнувшись с трудностями, делятся опытом. И — ищут друг друга:

Ольга, [23.01.18 16:54] — Есть ли предложения по г. Владимиру?

Татьяна Петрова, [23.01.18 18:03] — я бы с удовольствием взяла бы на аутсорс, но нет клиентов, уже всех кого знаю попросила, и чтобы они попросили своих, короче сарафанное радио устроила). А Б, [23.01.18 19:06] Долго терпели бухгалтера, которая подзабивала на работу. Теперь под конец года срач начался. Все хочет кинуть и уйти. Нужен новый бухгалтер: осно УСН, я сам делаю реализацию и импорт, не внесены расходы за год, много доков стопках, в штате 5 человек на обоих фирмах. Нужно просмотреть 2016 2017 год. Принять дела и сказать, что нужно доделать. Пока готов платить 45 000...есть удаленный доступ. М. Войковская

Очень многие ищут подработку

Вот только первые из предложений поработать.

Sergo, [23.01.18 19:18] — Ищу подработку бухгалтером в Москве.

Екатерина, [23.01.18 19:29] — А я в Сочи, тоже взяла бы подработку.

Тамара Богданова, [23.01.18 19:30] — А я в Питере,взяла бы подработку))).

Екатерина, [23.01.18 19:40]т — Ищу подработку Бухгалтером в Екатеринбурге.

Алексей Пирожков, [23.01.18 19:42] — А я могу помочь с учетом в Перми и крае.

Екатерина Бражникова, [23.01.18 19:49] — #Питер ищу подработку.

Катерина, [23.01.18 19:50] — А я помогу с учётом #Москва и #МО.

Тамара Богданова, [23.01.18 19:51] — #Питер ищу подработку).

Алексей Пирожков, [23.01.18 19:56] — #пермь.

Екатерина, [23.01.18 19:58] — #Екб #Екатеринбург #Екат ищу подработку.

Jeanette S, [23.01.18 20:00] — #Иркутск ищу подработку.

Инна, [25.01.18 23:12] — #Москва Ищу работу. Район Люблино, Марьино, Братиславская. Опыт главбухом более 15 лет. Со мной ещё две толковые девочки :) Охотник на бухгалтера» очень большая и за три дня 14 предложений от работодателей. А работодатель, он знает, что знакомиться с самыми лучшими бухгалтерами нужно на «Клерке».

Пар пять-семь работодатель-специалист уже встретились и перешли к обсуждению условий.

Присоединяйтесь скорее.